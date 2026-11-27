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民進黨台北市長候選人沈伯洋原定今（27）日在仁愛路舉辦選前之夜，但因封路民怨緊急取消，但綠營隨後質疑，蔣萬安陣營一次申請多個場地，導致沈伯洋沒有合適地點可以舉辦選前之夜。2023年台北白晝之夜總策展人程詩郁更批「仁愛路半夜間造勢是超級大陷阱」，蔣市府核准明知會癱瘓交通的場地「嚴重失職」。北市警察局今補充說明，表示活動規劃初期就告知會衝擊交通，但主辦單位仍提出申請，基於保障人民集會自由，依法核予許可。北市警局表示，活動規劃之初，即已明確告知交通衝擊。主辦單位於10月29日提出規劃在仁愛路等路段舉辦集會活動時，警方即已說明該路段為本市重要交通樞紐，過往未曾有其他大型集會造勢活動於該路段舉行，預期將對周邊交通及居民生活造成嚴重衝擊。北市警說，主辦單位經考量後，於11月2日依《集會遊行法》提出申請。信義分局經依法審查，認無該法第11條所列不予許可事由，基於保障人民集會自由，依法核予許可。