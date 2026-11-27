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立陶宛要求台灣駐立陶宛代表處更名的爭議持續升高，立陶宛總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）與總統瑙塞達（Gitanas Nausėda），接連對台灣釋出偏向強硬的訊號，不僅公開提出立陶宛有權單方面撤銷台灣代表處的法律地位，瑙塞達更直接點出台灣多年來在立陶宛的投資成果不如預期、聲稱實際投資金額只有500萬歐元，顯示立陶宛政府正從外交、法律及經濟層面，全面重新檢視與台灣的關係。立陶宛總理辛克維丘斯，當地時間25日接受當地媒體訪問時表示，如果台灣不願意更改駐維爾紐斯（Vilnius）代表處的名稱，立陶宛政府在法律上有一定的裁量空間，可以單方面做出決定，相關權限可能包括撤銷台灣代表處的法律地位。辛克維丘斯解釋，台灣代表處並非立陶宛的大使館，而是依據外交部長的行政命令設立、具有外交地位的其他代表機構。既然設立有法律依據，相關法規自然也存在調整或縮減其地位的空間。他坦言，立陶宛並不希望走到這一步，但這確實是政府可以運用的選項。總理的這番談話，等於將原本停留在外交協商層次的更名爭議，進一步推向法律處置的可能性。立陶宛總統瑙塞達，也在26日於布魯塞爾受訪時表示，立陶宛有能力透過協商方式解決代表處名稱問題，但也不排除單方面採取行動，強調政府在法律上有相應的處理途徑。值得注意的是，瑙塞達這次不只談外交名稱問題，還把台灣對立陶宛的投資成果搬上檯面。他指出，過去幾年外界對台立合作，原本抱有一定期待，實際成果卻有落差，台灣在立陶宛的投資金額，多年來只有大約500萬歐元，顯然低於立陶宛原先的期待，認為台灣原本可以投入更多資金，雙方合作也應該有更大的發展空間。瑙塞達雖然強調，希望在處理代表處名稱問題的同時，仍能維持與台灣的關係，但將投資金額與更名爭議，放在同一個政策討論脈絡下，也反映立陶宛政府對台灣經濟合作成果的不滿，已經成為重新調整雙邊關係的重要理由。不過，立陶宛國內對於本屆政府的做法，並非完全沒有反對聲音。國會外交委員會主席莫圖扎斯（Remigijus Motuzas）26日表示，立陶宛沒有打算關閉台灣代表處，希望尋求同時維持與中國及台灣關係的方式。立陶宛前總理希莫尼特（Ingrida Šimonytė）則批評，政府目前的處理方式有損國家尊嚴，對立陶宛沒有任何好處，警告若讓外界認為，立陶宛可以被其他國家輕易施壓，未來恐怕也會繼續面臨被擺佈的情況。希莫尼特並強調，當初允許台灣以「台灣」的名義，在立陶宛設立代表處的決定，不僅為立陶宛與台灣的關係，還為立陶宛與印太地區其他國家，乃至美國的關係都帶來了正面影響。台灣方面則沒有改變立場，台灣外交部先前已表示，駐立陶宛代表處的名稱，是雙方政府經過審慎協商後達成的共識，目前沒有更名計畫。事實上，立陶宛目前最重要的外交目標之一，就是恢復與中國的正常外交關係。2021年，立陶宛同意台灣以「台灣」名義在首都維爾紐斯設立代表處，引發北京強烈不滿，隨後將與立陶宛的外交關係降至代辦層級，並採取一系列貿易限制措施，雙方關係長期陷入低潮。立陶宛現任政府自2024年上台後，便將與中國關係正常化列為政策目標，隨著立陶宛預計2027年1月接任歐盟理事會輪值主席國，政府也希望在此之前，為與中國的關係找到突破口。在這樣的背景下，台灣代表處名稱便成為立陶宛重新處理對中關係時，無法迴避的問題。原文連結：