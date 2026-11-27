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▲RM搭船當天還有拍下85大樓的點燈照片，在限時動態發文。（圖／翻攝自IG@rkive）

韓國天團BTS（防彈少年團）上週末來台舉行3場演唱會，即便他們22日結束演出當晚就離開，仍讓粉絲意猶未盡，不停回味他們在台灣停留的行程。BTS隊長RM（金南俊）就透露，自己20日休假時，有去河邊搭船；一名粉絲事後分享當時畫面，表示目擊到RM在愛河灣搭「水上超跑」的畫面，直呼超幸運。RM在高雄的第3場演唱會上，跟粉絲聊天時，透露自己休假那天有去搭船：「有看到高雄的風景真的非常漂亮，那時候就覺得，原來在這裡的每一位，每天每天都可以看到這麼漂亮的風景啊。」RM稱讚高雄景緻，還說珍珠奶茶真的很好喝，透露自己來高雄每天都要喝2杯，直到最後一晚才戒掉，讓粉絲笑翻。當時就有不少人猜測，他所說的搭船行程，應該是愛河上的活動。而BTS 22日離台後，25日才有粉絲在Threads發文，表示自己有目擊到RM搭「水上超跑」的畫面。只見黑夜中，一艘金色超跑造型的遊艇在河上漫遊，其實看不太清楚上面的人是誰。但原PO表示：「當時只是剛好跟朋友坐在岸邊聊天，無意間發現開的比平常慢的跑車船，想說不可能是防彈吧⋯錄影紀錄一下好了，結果過5分鐘後先是看到RM發85大樓的認證照，沒想到在第3天就聽到RM證實真的是。」RM來台期間確實有在IG限時動態上分享85大樓點燈的照片，當時有不少網友想找同款拍攝角度都找不到，如今才發現原來是在愛河上拍的。大家見狀也紛紛在Threads上留言：「原來南俊搭這麼ㄅㄧㄤˋ的跑車船」、「原來RM說搭船是這個」、「這幾天也是一直在思考他說在『湖裡』搭船？到底高雄有哪個湖可以搭船呢，原來是這裡啊」。