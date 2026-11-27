匿名帳號「藍色天空1010」瘋傳連載與疑似深偽（Deepfake）影像，不少網友追問「有誰」。鼎川法律事務所指出，單純觀看一般不涉散布罪，但明（28）日投票，對號入座或僅「私訊1位朋友」轉傳都可能觸犯《選罷法》與《刑法》，最重恐關7年。
🟡別再問「藍色天空」有誰！對號入座、私訊1人恐觸法
X平台帳號「藍色天空1010」衝上熱搜，許多網友在社群詢問名單或轉傳截圖。鼎川法律事務所指出，匿名連載僅使用代稱，無可靠資料證實作者身分與真偽，若自行補上真實姓名、照片「對號入座」，恐侵害名譽與隱私。
針對轉傳界線，鼎川法律事務所說明，「單純觀看」與「再次傳播」截然不同：滑到影片一般不構成《選罷法》散布行為（兒少性影像除外），但轉發LINE群組、公開貼文，甚至僅「私訊傳給1位朋友」或分享連結，都可能涉犯刑責；即便加註「網傳」、「真假自辨」，也無法自動免責。
🟡為何最重關7年？真假性影像都涉刑責
鼎川法律事務所表示，依《公職人員選舉罷免法》規定，意圖使人不當選而散布不實事項，法定刑為5年以下有期徒刑；若散布候選人本人的「深偽聲音、影像」犯案，刑責加重至7年以下有期徒刑，意圖營利另有加重規定。
此外，即使無法證明選舉意圖，只要涉及私密性影像，無論真假都可能觸犯《刑法》：以科技製作不實性影像供人觀看足以損害他人即涉罪；若是真實性影像，未經同意無故散布同樣構成妨害性隱私罪。
🟡案件進度分開看！檢警偵辦中勿以訛傳訛
鼎川法律事務所引述報導指出，遭波及的竹北市長候選人曾聖凱已於11月7日前後否認影像並報警提告AI深偽；新竹檢警11月20日搜索李姓被告住處並扣押設備，複訊後改採限制住居、出境出海及定期報到，李姓助理則否認製作或散布並質疑程序。不過，事務所也提醒，報案、搜索與限制處分均不等於有罪判決，民眾選前收到不明連結或疑似深偽影片，應立即停止擴散，切勿好奇轉傳觸法。
資料來源：鼎川法律事務所（藍色天空1010轉傳會違法嗎？）
📌「藍色天空1010」轉傳法律風險常見問題 QA
Q1：只是滑到影片看一眼，沒有按分享也算違法嗎？
單純觀看一般不構成《選罷法》的散布行為（兒少性影像另有取得與持有規範），但切勿下載、截圖或再次轉發。
Q2：只用 LINE 私訊傳給 1 位好朋友問「這是誰」，也會觸法嗎？
仍可能觸法。不能只用傳送人數少排除責任，若涉及性影像，《刑法》另有「交付、供人觀看」規範，私訊 1 人同樣可能涉罪。
Q3：轉傳時加上「網傳、真假自辨」可以免責嗎？
不能保證免責。「真假自辨」只是訊息的一部分，並非免責護身符，法院仍會依配文、發布時機、主觀故意與是否足以造成損害綜合判斷。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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X平台帳號「藍色天空1010」衝上熱搜，許多網友在社群詢問名單或轉傳截圖。鼎川法律事務所指出，匿名連載僅使用代稱，無可靠資料證實作者身分與真偽，若自行補上真實姓名、照片「對號入座」，恐侵害名譽與隱私。
針對轉傳界線，鼎川法律事務所說明，「單純觀看」與「再次傳播」截然不同：滑到影片一般不構成《選罷法》散布行為（兒少性影像除外），但轉發LINE群組、公開貼文，甚至僅「私訊傳給1位朋友」或分享連結，都可能涉犯刑責；即便加註「網傳」、「真假自辨」，也無法自動免責。
鼎川法律事務所表示，依《公職人員選舉罷免法》規定，意圖使人不當選而散布不實事項，法定刑為5年以下有期徒刑；若散布候選人本人的「深偽聲音、影像」犯案，刑責加重至7年以下有期徒刑，意圖營利另有加重規定。
此外，即使無法證明選舉意圖，只要涉及私密性影像，無論真假都可能觸犯《刑法》：以科技製作不實性影像供人觀看足以損害他人即涉罪；若是真實性影像，未經同意無故散布同樣構成妨害性隱私罪。
鼎川法律事務所引述報導指出，遭波及的竹北市長候選人曾聖凱已於11月7日前後否認影像並報警提告AI深偽；新竹檢警11月20日搜索李姓被告住處並扣押設備，複訊後改採限制住居、出境出海及定期報到，李姓助理則否認製作或散布並質疑程序。不過，事務所也提醒，報案、搜索與限制處分均不等於有罪判決，民眾選前收到不明連結或疑似深偽影片，應立即停止擴散，切勿好奇轉傳觸法。
資料來源：鼎川法律事務所（藍色天空1010轉傳會違法嗎？）
📌「藍色天空1010」轉傳法律風險常見問題 QA
Q1：只是滑到影片看一眼，沒有按分享也算違法嗎？
單純觀看一般不構成《選罷法》的散布行為（兒少性影像另有取得與持有規範），但切勿下載、截圖或再次轉發。
Q2：只用 LINE 私訊傳給 1 位好朋友問「這是誰」，也會觸法嗎？
仍可能觸法。不能只用傳送人數少排除責任，若涉及性影像，《刑法》另有「交付、供人觀看」規範，私訊 1 人同樣可能涉罪。
Q3：轉傳時加上「網傳、真假自辨」可以免責嗎？
不能保證免責。「真假自辨」只是訊息的一部分，並非免責護身符，法院仍會依配文、發布時機、主觀故意與是否足以造成損害綜合判斷。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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