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🟡普發一萬通過了嗎？2027最快1月26日領錢

▲財政部公布普發現金 1 萬元領取時程圖卡，若預算順利通過，最快1月26日農曆春節前首批撥款。（圖／財政部提供）

🟡普發2萬三讀後卡關？政院12月6日決定副署

▲立法院昨（26）日將普發2萬元特別條例咨請總統府公布，行政院長卓榮泰最晚須在12月6日決定是否副署。圖為資料照。（圖／行政院提供）

🟡普發一萬、普發2萬差在哪？有望合計領3萬嗎

比較項目 普發一萬 普發 2 萬 提案單位 行政院 國民黨立法院黨團 法源依據 116年度中央政府總預算案（編列2,357億元） 《全民共享經濟成果及穩定民生特別條例》（另編特別預算） 目前進度 立法院審查中，尚未三讀 11/20已三讀，11/26送出立院，12/5前決定覆議、12/6前決戰副署 預估發放時間 若總預算2027/1/5前三讀，最快2027/1/26首批入帳 須待副署公布、編列特別預算並三讀生效後 3個月內發完

📌普發現金一萬、兩萬常見問題 QA

「普發一萬」今（27）日衝上熱搜，民眾關心2027普發一萬通過了嗎、何時入帳？事實上，行政院編列的「普發一萬」與立院三讀的「普發2萬」屬兩筆獨立預算：普發一萬隨總預算審查中，最快2027年1月26日首批發放；普發2萬昨（26）日已送出立院，政院最晚12月6日決定副署。許多民眾混淆的「普發一萬」與「普發2萬」，其實是兩項法源、財源完全獨立的政策。其中，總統賴清德今年8月宣布的「普發一萬」，由行政院編列在116年度中央政府總預算案中（編列經費2,357億元），依據行政院規劃時程，只要116年度總預算案能順利在2027年1月5日前三讀通過，並於1月20日前由總統公布，普發一萬元最快可在農曆春節前、，發放對象為全體國民，具體領取方式待總預算通過後由財政部公布。至於國民黨團加碼提出的《全民共享經濟成果及穩定民生特別條例》（普發2萬元），已於11月20日在立法院三讀通過，明定全體國民每人發放2萬元、不排富且免納所得稅，並於特別預算生效後3個月內發放完畢。，咨請總統府公布。不過，三讀通過不等於立刻發錢。依《憲法》規定，法律案須經行政院長副署、總統公布後才能施行；行政院最晚須在法案送達後10日內、也就是12月5日前決定是否提出覆議，若未提覆議，則：總統10日內公布條例施行，行政院須於1個月內送交特別預算案至立院審議，預算生效後3個月內發放完畢。：行政院認為窒礙難行，經總統核可移請立院覆議；立院須在15日內表決，需全體立委二分之一以上（至少57票）贊成才能維持原案。：依《憲法》第37條，若行政院長拒絕副署，法案將停在總統公布前無法生效（閣揆卓榮泰先前已對《老人福利法》及「老農津貼調高至1.5萬元」等10項法案採取不副署）。針對民眾最關心的「2筆能不能都領」，由於兩者分屬年度總預算與特別條例，並非二選一，；但，行政院以高度違憲與財政紀律為由持保留態度，12月6日前的副署決策將成最終關鍵。尚未三讀。普發一萬編列在116年度中央政府總預算案中，目前仍在立法院審議，須待總預算三讀通過並由總統公布後，財政部才會公告登記與領取辦法。尚未確定。條例昨日剛送出立院，行政院最晚須在12月5日前決定是否覆議、12月6日決定是否副署；必須等行政院副署、總統公布，且特別預算三讀生效後3個月內才會發放。依《憲法》第37條，總統公布法律須經行政院長副署，若政院拒絕副署，該條例將停在公布前無法生效，也就無法編列特別預算發放；由於《憲法》未明文規定不副署的後續程序，屆時朝野只能透過政治協商、憲法訴訟或倒閣等途徑化解僵局。假的！政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知民眾點擊網址登記領錢，接獲可疑連結切勿點擊輸入個資，可立即撥打165反詐騙專線查證。