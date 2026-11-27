我是廣告 請繼續往下閱讀

BTS（防彈少年團）日前在高雄開唱，期間成員於宵夜直播時大啖在地烘焙坊「方師傅」的奶酥麵包和香酥菠蘿麵包，直呼很好吃，大幅拉抬品牌業績和知名度，兩款熱銷商品一度供不應求，方師傅為了回饋這份支持，同時響應BTS長年致力公益的善舉，宣布捐出50萬元給5個慈善機構，消息一出迎來許多阿米讚賞，「真的活該賺錢」。方師傅官方昨（25）日在粉專發文，指出近期品牌因為BTS而受到各地許多朋友的關注與支持，對此他們深感榮幸，「由衷地感謝 BTS、ARMY 與舊雨新知。我們看見他們透過音樂傳遞愛與希望、鼓勵人們接納自己，以及長期投入公益、關懷兒少的精神所啟發。為此我們想呼應這份善用自身影響力、為社會帶來正面力量的精神，將顧客對我們的支持，化為實際的公益行動」。對此，方師傅宣布提撥50萬元慈善基金，分別各捐贈新臺幣10萬元予慈濟基金會、台灣世界展望會、兒童福利聯盟基金會、家扶基金會（南高雄家扶中心）及高雄市兒童發展協會共5個公益團體，「秉持著『取之於社會，用之於社會』的精神，期盼透過這份心意，為更多孩子的成長帶來溫暖與希望，讓幸福、快樂與滿足走進更多人的心中。」貼文曝光後，許多阿米湧入讚賞，「做公益一定推，我的VIP會員非常的有意義」、「這樣又要掀一波爆買潮了，感謝暖心的方師傅」、「平常就很愛方師傅麵包，今天要再去買爆」、「Nice！方師傅好讚」、「謝謝您的善心！回饋社會！下個月希望能吃到」、「謝謝方師傅響應防彈的精神！」