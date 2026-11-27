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▲沈玉琳（左）在選前表態，發表對台灣政治的看法。（圖／翻攝自YouTube@Cheers Media | 有點意思）

沈玉琳近來在PODCAST上專訪台灣民眾黨主席黃國昌，針對黃國昌投入政壇的契機、在野合作以及台灣憲政體制等議題進行深度對談。其中黃國昌談到從政原因，是因為希望推動制度改革，沈玉琳突講大實話，「不管誰當選都不會改變，為什麼？因為這樣很爽啊！」片段在Threads上被熱烈討論，不少人大讚沈玉琳才是真正的文人。黃國昌在節目中表示，他最初參與公民運動是希望推動制度改革，但過程中觀察到藍綠兩大政黨雖然在檯面上針對部分議題爭論不休，然而在檯面下對於建立完善制度的作為，卻都與社會期待存在一段差距。他指出，這項觀察成為他當初決定親自參與政治的最重要原因。沈玉琳也分享自身看法，認為台灣的憲法是縫合出來的，「還要推演到李前總統的年代，為了滿足民進黨需求，做出什麼樣妥協，搞到現在有很大的問題，總統有權無責，行政院長有責無權，每個人都說要改變，但任何人執政了都不會想改變，為什麼？因為這樣很爽啊、很舒服啊！提名行政院長不用經過人家同意啊。」至於前陣子在吵解散國會，沈玉琳也認為不可能，「在野黨怎麼可能會願意，解散個寂寞，搞到還要重選，執政者依然可以推派他屬意的人選，也不可能修憲，那個門檻還是極高的，我講的無力跟絕望是在這地方。」沈玉琳甚至認為這樣的狀況在未來30年內都不會改變。不少網友看了這段談話，紛紛討論，「不愧是走過生死交關大病的人，什麼都敢講。」、「玉琳哥甚至還幫黃國昌沒講完的繼續往下補」、「原來沈玉琳的公民素養這麼高」、「沈玉琳沒想到這麼懂局勢」、「威廉沈比蔡康永更像讀書人是怎麼回事哈哈」。而該則專訪影片上架不到三天已經破百萬觀看了。