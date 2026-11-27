我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳鴻發文不解為何有人煽動吃屎，雖然沒有指名道姓，但被猜測就是在說蔡康永。（圖／翻攝自陳鴻FB）

藝人蔡康永在25日於Threads轉發自己「沒道理特地矇眼去吃屎」的貼文，並補充：「有人把每一桌的菜連同放菜的桌子通通收走了，應該是以為這樣，本來不吃屎的人就會去吃屎了。」引發大量討論，但他隨後又將貼文刪除。而對此，有「亞洲美食天王」封號的陳鴻，在昨（26）日表示不解為何煽動教人去吃屎，疑似就是回應蔡康永貼文，甚至還暗指對方有公主病，喊話：「不要半夜沒事無病呻吟詩情大發，口嗨發嗲玩文字遊戲刷存在感。」陳鴻在昨日發文，先是揭與某人在32年前於八德路TVBS大樓錄影時的互動，透露當時跟對方在化妝室幾乎零互動，「讓人瞬間感覺到空間凝結，陰陽怪奇（氣）還有莫名優越感，目中無人只有你最大，後來得知他跟我的母親一樣都有公主病。」接著陳鴻提到近年的教育問題，表示自己雖沒有小孩但也有視如己出的晚輩，提到最近校園問題，像是割頸案等事件，直言：「現在還有人把狗跟人傻傻分不清楚，到現在我還是不理解為何要煽動教人去吃屎。」他認為青少年跟紙一樣容易被同儕影響，「不要半夜沒事無病呻吟詩情大發，口嗨發嗲玩文字遊戲刷存在感。」喊話先關心青少年抗壓與競爭力。雖然整篇貼文沒有指名道姓，但因為提到「吃屎」，就讓人忍不住聯想到蔡康永日前發了又刪的吃屎文，疑似就是在暗指他，再度引發熱議。陳鴻也以楊麗花的歌仔戲為例，認為可在其中學到「忠孝節義」，但擔心小朋友對於「禮義廉恥」一知半解，「才會出現如今校園內霸凌事件頻頻不斷…」還表示：「在的狗都不吃屎了，居然還有人在教吃屎，自以為是貴族，沒有公主命卻有公主病。」並直言自己喜歡積極正能量的靈魂，喊話：「公主病患者一律請速速退散…」