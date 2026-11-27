中央氣象署表示，今（27）日東北季風減弱，全台天氣晴到多雲，氣溫回升，北部及宜花高溫25至26度，中南部27至29度，周六（11月28日）投票日東北季風增強，北部、東半部白天21至23度，早晚僅15至17度，不過周末降雨不明顯，晴朗天氣可一路維持到下周四（12月3日）。
今天天氣：水氣減少 全台多雲到晴
11月27日今天的天氣，氣象署提及，水氣減少，環境風場吹著微弱的偏北風，北部、東半部及恆春半島偶爾有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；苗栗以北及宜蘭、花蓮高溫約24、25度，中南部及台東可以來到27至29度，早晚稍涼，中部以北及東北部低溫18、19度，其他地區20、21度，早出晚歸建議多添加衣物。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場轉為偏北風至東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：投票日冷空氣殺到 北台灣低溫下探15度
11月28日明天的天氣，氣象署說明，選舉日會有一波東北季風增強，不過水氣偏少，全台各地天氣都以多雲到晴為主，不過迎風面基隆北海岸、大台北地區、東半部、恆春半島都還是有局部短暫雨發生機會，建議民眾出門投票還是要攜帶雨具備用。
雖然周六投票日白天降雨比較局部，但冷空氣仍會帶來影響，北部、宜花白天高溫23至25度，中南部、台東26至29度，周六入夜後至周日（11月29日）清晨，各地早晚低溫只有17至20度，局部空曠地區受輻射冷卻影響，可能再降1至2度，日夜溫差相當明顯。
一周天氣：周日清晨仍有極端低溫 下周都是好天氣
氣象署提到，雖然周末東北季風的降雨情況不明顯，不過周日深夜至下周一清晨，受到輻射冷卻影響，會是近期氣溫相對低的時段，北台灣15度以下氣溫的涵蓋範圍可能更廣，下周一東北季風減弱才會回溫。
周日開始，全台都是多雲到晴為主的天氣，僅東部、東南部、恆春半島有零星短暫雨，清晨則是基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨，穩定的天氣預計可以維持到下周四。
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11月27日今天的天氣，氣象署提及，水氣減少，環境風場吹著微弱的偏北風，北部、東半部及恆春半島偶爾有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；苗栗以北及宜蘭、花蓮高溫約24、25度，中南部及台東可以來到27至29度，早晚稍涼，中部以北及東北部低溫18、19度，其他地區20、21度，早出晚歸建議多添加衣物。
良好：竹苗、宜蘭、花東
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場轉為偏北風至東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：投票日冷空氣殺到 北台灣低溫下探15度
11月28日明天的天氣，氣象署說明，選舉日會有一波東北季風增強，不過水氣偏少，全台各地天氣都以多雲到晴為主，不過迎風面基隆北海岸、大台北地區、東半部、恆春半島都還是有局部短暫雨發生機會，建議民眾出門投票還是要攜帶雨具備用。
雖然周六投票日白天降雨比較局部，但冷空氣仍會帶來影響，北部、宜花白天高溫23至25度，中南部、台東26至29度，周六入夜後至周日（11月29日）清晨，各地早晚低溫只有17至20度，局部空曠地區受輻射冷卻影響，可能再降1至2度，日夜溫差相當明顯。
氣象署提到，雖然周末東北季風的降雨情況不明顯，不過周日深夜至下周一清晨，受到輻射冷卻影響，會是近期氣溫相對低的時段，北台灣15度以下氣溫的涵蓋範圍可能更廣，下周一東北季風減弱才會回溫。
周日開始，全台都是多雲到晴為主的天氣，僅東部、東南部、恆春半島有零星短暫雨，清晨則是基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨，穩定的天氣預計可以維持到下周四。