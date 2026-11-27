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2026九合一大選進入倒數階段，國民黨台北市長蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋選情備受關注，各界名人及網紅也陸續表態，為支持的候選人發聲。身為蔣家第四代、蔣經國之孫、蔣孝勇與蔣方智怡么子的蔣友青，近日被問及是否會返台投票時，他直球回應「我不投票」，引發討論。距離投票日僅剩最後1天，蔣友青人在何處、動向如何，也隨著他最新發布的影片曝光。從蔣友青分享的影片中可以看到，他目前人在中國河北，入住當地飯店套房，準備前往古鎮進行文化旅遊相關拍攝。談到這次工作安排，蔣友青顯得相當興奮，表示內容符合原先設定的目標，還透露邀請自己前往河北拍攝的老闆，竟是過去在直播間認識的「榜一大哥」小Q，讓他直呼彼此相當有緣。隨後，蔣友青也分享走訪古鎮的畫面，對當地近百年歷史建築讚嘆不已，看到建築工法時更驚呼：「一個釘子都沒用過，太猛了吧！」整段影片中，他神情愉悅，分享自己在當地的所見所聞，以及接下來的文旅工作規劃。其實早在約3週前，就有網友留言詢問：「友青，會回台灣投票嗎？」面對這個問題，他沒有迴避，直接回覆「我不投票」。此外，也有網友點名詢問，現任台北市長蔣萬安是誰？但蔣友青並未正面回應，只留下掩面笑哭的表情符號；另有人好奇他到上海後，是否曾找哥哥蔣友柏見面，他則簡短回覆「沒有」，並未多作說明。