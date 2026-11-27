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▲「台灣存檔」網站在部分連線環境中顯示遭新竹縣政府及內政部警政署封鎖，公告分別載明涉及《性侵害犯罪防治法》及《公職人員選舉罷免法》。（圖／翻攝自網路）

近期「藍色天空」成為網路熱搜關鍵字，相關內容究竟最早從哪裡出現，也引起外界追查。依目前可見的公開傳播軌跡，相關文章最初於11月初Dcard等匿名平台出現，但貼文隨後遭到刪除；之後內容轉往社群平台X持續發布，另有名為「台灣存檔」的網站集中整理相關文章。不過該網站目前在部分連線環境中已無法正常瀏覽，頁面顯示分別遭新竹縣政府及內政部警政署下令封鎖。「藍色天空」並非一開始就出現在X。目前能追溯到的較早公開紀錄，相關匿名文章最早於11月上旬出現在Dcard等平台，之後陸續擴散至PTT、Threads等平台。不過原始文章很快被下架，部分相關帳號也無法繼續使用。隨著原始貼文消失，X平台隨後出現使用「藍色天空1010」名稱的匿名帳號，以連載方式繼續發文。不過目前沒有公開資料能證明Dcard最初發文者與X帳號由同一人操作，匿名帳號的真實身分及發文動機也尚未獲得證實，因此只能確認內容的傳播路徑，不能直接認定不同平台背後均為同一人。相關文章在X引起討論後，一個名為「台灣存檔」的網站也開始集中整理內容，讓原本散落在不同社群平台的文章變成系列連載。公開網域資訊顯示，該網站網域於11月13日註冊，但註冊資料使用隱私代理服務，無法從公開資訊確認實際經營者身分。網站經營者與X匿名帳號之間究竟有何關係，目前同樣沒有定論。該網站過去也曾在說明頁面強調，保存外部資料不代表認定內容屬實。換句話說，網站刊登或收錄文章，只能證明相關說法曾在網路出現，無法證明其中敘述為真。目前部分使用者進入「台灣存檔」網站時，頁面會顯示兩份封鎖公告。第一份公告指出，該網域涉嫌違反《性侵害犯罪防治法》，新竹縣政府依「府社保字第1153829590B號」函命令封鎖。另一份公告則顯示，該網域涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》，由內政部警政署以「警署刑偵字第1150014739號」函命令封鎖。由於不同網路業者、DNS設定及連線環境可能出現不同結果，部分路徑仍可能看見網站入口或先前被搜尋引擎收錄的頁面，但不代表封鎖命令不存在。回顧「藍色天空」的傳播路徑，可確認相關內容從匿名論壇出發，經歷刪文後轉往X，再被集中收錄至獨立網站，如今網站又因涉及性影像及選舉法規爭議遭到封鎖。至於文章內容、發文者身分及各項影射是否屬實，目前均沒有完整的司法定論，讀者不宜自行對照人物、下載或轉傳相關影像，避免在未經查證的情況下侵害他人權益。