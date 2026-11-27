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YouTube 頻道「欸你這週要幹嘛」的創作者經紀人與幕後推手若茵今（27）日公布結束與團隊的經紀合作，讓許多粉絲驚呼不已，若茵寫道，在團隊七年，很確定自己的工作初衷一直都沒有改變，「有些風景值得欣賞，但有些價值卻不能妥協，很開心人生又來到一個可以重新選擇的時刻。」並引用蔡康永的話， 「也許有某種原因，暫時沒辦法邁向自己想過的生活，但起碼可以不要故意邁向，自己不想過的生活。」令外界無限猜想。若茵在社群平台寫下，「大家午安，想跟大家分享一個消息，我與欸你這週要幹嘛的經紀合作即將在2026.11.30告一段落。」並提到合作七年除了確定自己對工作的初心不變之外，也更加了解自己，「有些風景值得欣賞，但有些價值卻不能妥協，很開心人生又來到一個可以重新選擇的時刻。」若茵回憶，25歲踏入自媒體經紀行業，「當初手無寸鐵的愚勇，仍然是我現在佩服的膽識，這幾年是我的奇妙旅程，有站在台下看著閃閃發亮背影的滿足時刻，也有內心充滿恐懼，但仍然必須獨當一面的驚慌時刻，當然也有很多的如果或可是。」她提到蔡康永寫過的一段話「也許有某種原因，暫時沒辦法邁向自己想過的生活，但起碼可以不要故意邁向，自己不想過的生活」，若茵希望自己不要害怕，也不要忘記自己曾經兩手空空，卻走了很遠的路，回頭一看，昨天的天崩地裂早已不足為提，「擁有自由的心，每一天都是風和日麗天氣晴！ 明天一起出門投票，選一個我們想要的生活！」由於正值選舉敏感期，若茵的發文讓不少粉絲震驚不已，也有人表示能明白她的選擇，「一起投給想要的生活」、「我們真的一直都有選擇」、「聽出弦外之音，感動還能有妳這麼有思想的力量存在」、「自由最棒！我們一起好好投票選擇想要的未來」。