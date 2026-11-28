2026年11月28日九合一選舉投票日，開喝最新5大手搖飲料優惠，《NOWNEWS今日新聞》一次整理CoCo都可買一送一、翰林茶館熊貓珍奶40元、珍煮丹2杯69元南部限定優惠、麻古茶坊7折外送優惠、萬波島嶼紅茶現折10元。
CoCo都可：買一送一！奶茶三兄弟單杯45元
手搖飲料優惠富翁CoCo都可，投票日全台門市現場及外送優惠齊開喝：
◾️奶茶三兄弟單杯45元！即日起至11月30日省錢大作戰活動，投票日CoCo都可全台門市單杯「奶茶三兄弟」特價45元（原價70元），滿滿珍珠、布丁、仙草滿足咀嚼控，還每杯現省25元有夠划算。
提醒大家，活動僅限門市臨櫃、都可訂，外送平台、門市外送不適用；商場、外島及部分門市不適用，依各店公告為準；優惠不併用。
◾️外送買一送一！即日起至12月30日，CoCo獨家合作foodpanda外送平台，4大手搖飲料「買一送一」喝起來，優惠菜單有：日式焙茶、日焙珍珠奶茶、葡萄柚果粒茶、粉角奶茶。
提醒大家，活動限同品項且僅限外送服務，外帶自取不適用；數量有限，售完為止；實際活動詳情及辦法，以foodpanda app及官網結帳頁面顯示為主。
翰林茶館：投票日大杯熊貓珍奶40元！40週年同慶
翰林茶館、翰林茶棧歡慶40週年，即日起至12月31日，使用六角美食通APP會員1點再加40元，即可兌換「大杯熊貓珍奶」一杯（原價100元），現省60元（每位會員限兌換1次，去冰補滿不加價），投票日也能喝優惠。
加碼可享六角美食通APP會員專屬，外帶全品項任選一大杯飲品4折優惠；指定百貨門市週年慶首4日，大杯原創珍珠奶茶只要40元（每日限量50杯）；每月品牌日（第一、第三個星期二），全台翰林門市「整單9折」。
珍煮丹：投票日純茶「2杯69元」！南部限定優惠
珍煮丹南部指定門市限定優惠，即日起至11月30日，指定純茶2杯69元，投票日倒數開喝！
◾️指定純茶：不知春、雲霧烏龍、蜜夏紅茶、復刻紅茶、木梨茉莉
◾️指定門市：雲林斗六店、嘉義民雄店、屏東中正店、台南全區、高雄全區（漢神巨蛋店、台南誠品店除外）。
提醒大家，活動僅限大杯；珍煮丹股份有限公司保有最終活動解釋權與決定權。
麻古茶坊：投票日全菜單7折！foodpanda外送優惠免出門
投票日開喝麻古茶坊「全菜單7折」外送優惠！即日起至11月30日，foodpanda外送平台輸入「爽爽送」優惠碼，消費滿260元「現折80元」。
萬波島嶼紅茶：棲心綠奶茶「現折10元」優惠券！
萬波島嶼紅茶跨界聯名得利塗料，將2027年度空間趨勢色「棲心綠」轉化為療癒系手搖飲，開喝「棲心綠奶茶」新品引爆話題。加碼推出手搖飲料優惠：
◾️現折10元！即日起至11月29日，透過「你訂」平台購買「棲心綠奶茶」，即可獲得「現折10元」折價券。
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萬波島嶼紅茶：棲心綠奶茶「現折10元」優惠券！
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