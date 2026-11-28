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CoCo都可：買一送一！奶茶三兄弟單杯45元

奶茶三兄弟單杯45元！

◾️ 外送買一送一！

▲CoCo都可「買一送一」、奶茶三兄弟45元優惠喝起來。（圖／翻攝自CoCo都可粉專）

翰林茶館：投票日大杯熊貓珍奶40元！40週年同慶

▲翰林茶館40週年慶！大杯熊貓珍奶40元。（圖／翰林茶館hanlin-tea.com.tw）

珍煮丹：投票日純茶「2杯69元」！南部限定優惠

麻古茶坊：投票日全菜單7折！foodpanda外送優惠免出門

萬波島嶼紅茶：棲心綠奶茶「現折10元」優惠券！

現折10元！

2026年11月28日九合一選舉投票日，開喝最新5大手搖飲料優惠，《NOWNEWS今日新聞》一次整理CoCo都可買一送一、翰林茶館熊貓珍奶40元、珍煮丹2杯69元南部限定優惠、麻古茶坊7折外送優惠、萬波島嶼紅茶現折10元。手搖飲料優惠富翁CoCo都可，投票日全台門市現場及外送優惠齊開喝：◾️（原價70元），滿滿珍珠、布丁、仙草滿足咀嚼控，還每杯現省25元有夠划算。提醒大家，活動僅限門市臨櫃、都可訂，外送平台、門市外送不適用；商場、外島及部分門市不適用，依各店公告為準；優惠不併用。喝起來，優惠菜單有：日式焙茶、日焙珍珠奶茶、葡萄柚果粒茶、粉角奶茶。提醒大家，活動限同品項且僅限外送服務，外帶自取不適用；數量有限，售完為止；實際活動詳情及辦法，以foodpanda app及官網結帳頁面顯示為主。翰林茶館、翰林茶棧歡慶40週年，（原價100元），現省60元（每位會員限兌換1次，去冰補滿不加價），投票日也能喝優惠。加碼可享六角美食通APP會員專屬，外帶全品項任選一大杯飲品4折優惠；指定百貨門市週年慶首4日，大杯原創珍珠奶茶只要40元（每日限量50杯）；每月品牌日（第一、第三個星期二），全台翰林門市「整單9折」。，投票日倒數開喝！◾️指定純茶：不知春、雲霧烏龍、蜜夏紅茶、復刻紅茶、木梨茉莉◾️指定門市：雲林斗六店、嘉義民雄店、屏東中正店、台南全區、高雄全區（漢神巨蛋店、台南誠品店除外）。提醒大家，活動僅限大杯；珍煮丹股份有限公司保有最終活動解釋權與決定權。投票日開喝即日起至11月30日，foodpanda外送平台輸入「爽爽送」優惠碼，消費滿260元「現折80元」。萬波島嶼紅茶跨界聯名得利塗料，將2027年度空間趨勢色「棲心綠」轉化為療癒系手搖飲，開喝「棲心綠奶茶」新品引爆話題。加碼推出手搖飲料優惠：◾️