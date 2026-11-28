今（28）日就是2026九合一選舉與公投投票日，「投票日有收垃圾嗎」、「投票日有垃圾車嗎」成為民眾熱搜焦點！由於投票日屬於國定假日，部分縣市清潔隊調整清運模式，其中台中市今天暫停沿街收運、改採國定假日定時定點，新竹、雲林、花東等縣市也有部分鄉鎮停收。《NOWNEWS今日新聞》整理全台11/28垃圾清運一覽。
🟡投票日有收垃圾嗎？六都清運規定與台中定點
11月28日適逢地方公職人員選舉投票日，依法今天為應放假日。截至目前為止，六都之中僅台中市公布明確異動措施，其餘五都（台北、新北、桃園、台南、高雄）均未發布全區停收公告，原則依各區清潔隊平常週六班表運作（出門倒垃圾前建議再上各縣市環保局官網確認）：
台中市（今日暫停沿街收運・改定時定點）：為兼顧市民清運需求與清潔人員投票權益，台中市環保局宣布今天（11月28日）全面暫停沿街垃圾收運，改採「國定假日定時定點」收運，收運時間與地點與平日不同，市民可至台中市環保局官網查詢「115年台中市國定假日垃圾收運定時定點表」，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP設定到點推播提醒。
台北、新北、桃園、台南、高雄：目前尚未發布全面停收或改制公告，原則按週六正常清運時段執行，若個別清潔隊有微調則依當地環保局最新消息為準。
🟡哪些縣市投票日停收垃圾？竹苗中彰投雲花東
六都以外的縣市由於鄉鎮市清潔隊常須支援選務人力，清運規定多由各鄉鎮市公所自行決定。根據各地環保局與公所公告，今天（11月28日）新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣共7縣市有部分鄉鎮停收或調整時段：
新竹縣：橫山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉4鄉今天停收垃圾；新豐鄉等其餘9鄉鎮市照常清運。
苗栗縣：卓蘭鎮、公館鄉今天停收垃圾（其餘鄉鎮市未見異動公告，依平常班表清運）。
彰化縣：埔鹽鄉今天沿線及定點皆暫停清運，改於11月30日（週一）上午8時起依週二、四、六路線加開補清運；二林鎮、員林市今天垃圾車與資源回收車均正常收運（二林早晨5處定點亦正常服務）。
南投縣：國姓鄉今天停收垃圾一天、轉運站暫停開放（其餘鄉鎮市未見異動公告，依平常班表清運）。
雲林縣：全縣共 8鄉鎮停收（土庫鎮、莿桐鄉、二崙鄉、崙背鄉、褒忠鄉、元長鄉、口湖鄉、水林鄉）；12鄉鎮市照常清運（斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、林內鄉、麥寮鄉、東勢鄉、台西鄉、四湖鄉）。
花蓮縣：富里鄉、萬榮鄉今天停收垃圾；花蓮市因昨日（11月27日）選前之夜交管已停收一天，今天投票日恢復正常收運。其餘鄉鎮市未見異動公告。
台東縣：長濱鄉、池上鄉今天停收垃圾（池上鄉已於昨日11月27日提前加開12處定點定時收運）。其餘鄉鎮市未見異動公告。
🟡沒公告縣市怎麼查垃圾車？即時動態查詢管道
至於基隆市、宜蘭縣、新竹市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣及澎湖、金門、連江等外島縣市，目前均無投票日停收公告，原則比照平日週六正常清運。由於部分鄉鎮公所可能配合選務人力機動調整班次，建議民眾出門倒垃圾前可透過以下3管道即時確認：
各縣市官方垃圾車 APP：如「新北樂圾車」、「台中垃圾清運大車隊」、「高雄清潔資訊即時查詢」或民間整合工具「垃圾車 App（樂圾通）」查詢即時GPS動態。
環保局官網與公所臉書：查詢各鄉鎮市公所清潔隊最新公告，確認是否加開定時定點或週一補收。
環保小提醒：選舉期間收到的候選人競選文宣紙張、塑膠瓶罐與面紙外包裝，務必先做好垃圾分類與資源回收再交付清運；今天各投開票所周邊人潮較多，外出投票與倒垃圾請多留意交通安全。
📌11/28投票日倒垃圾常見問題 QA
Q1：今天11月28日投票日台中市有收垃圾嗎？
台中市今天暫停沿街收運，改比照國定假日採「定時定點」收運，時間地點與平常不同，須先上環保局官網或APP查詢。
Q2：投票日停收垃圾的鄉鎮，垃圾要怎麼處理？
停收期間請將垃圾妥善打包存放於家中，切勿任意棄置路邊以免受罰，並留意公所公告的週一定點或加開補清運時段。
Q3：選舉宣傳面紙、文宣品可以直接丟一般垃圾嗎？
紙類競選文宣與塑膠外包裝可分類交由資源回收車清運，未拆封的宣傳面紙可留作日常使用，減少垃圾量。
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11月28日適逢地方公職人員選舉投票日，依法今天為應放假日。截至目前為止，六都之中僅台中市公布明確異動措施，其餘五都（台北、新北、桃園、台南、高雄）均未發布全區停收公告，原則依各區清潔隊平常週六班表運作（出門倒垃圾前建議再上各縣市環保局官網確認）：
台中市（今日暫停沿街收運・改定時定點）：為兼顧市民清運需求與清潔人員投票權益，台中市環保局宣布今天（11月28日）全面暫停沿街垃圾收運，改採「國定假日定時定點」收運，收運時間與地點與平日不同，市民可至台中市環保局官網查詢「115年台中市國定假日垃圾收運定時定點表」，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP設定到點推播提醒。
🟡哪些縣市投票日停收垃圾？竹苗中彰投雲花東
六都以外的縣市由於鄉鎮市清潔隊常須支援選務人力，清運規定多由各鄉鎮市公所自行決定。根據各地環保局與公所公告，今天（11月28日）新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣共7縣市有部分鄉鎮停收或調整時段：
新竹縣：橫山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉4鄉今天停收垃圾；新豐鄉等其餘9鄉鎮市照常清運。
彰化縣：埔鹽鄉今天沿線及定點皆暫停清運，改於11月30日（週一）上午8時起依週二、四、六路線加開補清運；二林鎮、員林市今天垃圾車與資源回收車均正常收運（二林早晨5處定點亦正常服務）。
南投縣：國姓鄉今天停收垃圾一天、轉運站暫停開放（其餘鄉鎮市未見異動公告，依平常班表清運）。
雲林縣：全縣共 8鄉鎮停收（土庫鎮、莿桐鄉、二崙鄉、崙背鄉、褒忠鄉、元長鄉、口湖鄉、水林鄉）；12鄉鎮市照常清運（斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、林內鄉、麥寮鄉、東勢鄉、台西鄉、四湖鄉）。
台東縣：長濱鄉、池上鄉今天停收垃圾（池上鄉已於昨日11月27日提前加開12處定點定時收運）。其餘鄉鎮市未見異動公告。
🟡沒公告縣市怎麼查垃圾車？即時動態查詢管道
至於基隆市、宜蘭縣、新竹市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣及澎湖、金門、連江等外島縣市，目前均無投票日停收公告，原則比照平日週六正常清運。由於部分鄉鎮公所可能配合選務人力機動調整班次，建議民眾出門倒垃圾前可透過以下3管道即時確認：
各縣市官方垃圾車 APP：如「新北樂圾車」、「台中垃圾清運大車隊」、「高雄清潔資訊即時查詢」或民間整合工具「垃圾車 App（樂圾通）」查詢即時GPS動態。
環保局官網與公所臉書：查詢各鄉鎮市公所清潔隊最新公告，確認是否加開定時定點或週一補收。
環保小提醒：選舉期間收到的候選人競選文宣紙張、塑膠瓶罐與面紙外包裝，務必先做好垃圾分類與資源回收再交付清運；今天各投開票所周邊人潮較多，外出投票與倒垃圾請多留意交通安全。
📌11/28投票日倒垃圾常見問題 QA
Q1：今天11月28日投票日台中市有收垃圾嗎？
台中市今天暫停沿街收運，改比照國定假日採「定時定點」收運，時間地點與平常不同，須先上環保局官網或APP查詢。
Q2：投票日停收垃圾的鄉鎮，垃圾要怎麼處理？
停收期間請將垃圾妥善打包存放於家中，切勿任意棄置路邊以免受罰，並留意公所公告的週一定點或加開補清運時段。
Q3：選舉宣傳面紙、文宣品可以直接丟一般垃圾嗎？
紙類競選文宣與塑膠外包裝可分類交由資源回收車清運，未拆封的宣傳面紙可留作日常使用，減少垃圾量。