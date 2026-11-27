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選戰投票倒數11小時，台北市長蔣萬安今（27）晚在凱道舉辦「光榮台北」選前之夜，目標8萬人展現藍軍氣勢，距離活動晚間7點開始約不到半小時，現場已經被擠得水洩不通，從空拍圖看人潮已經擠到景福門，有民眾高舉「安」字旗幟，另外還有老先生稱自己84歲，支持蔣萬安，而現場彩排時，也出現羅大佑的《明天會更好》，另外還有民眾自發性唱《梅花》、《中華民國頌》等歌曲。蔣萬安的「光榮台北，團結向前」勝選之夜今晚6時開放入場，7時開始，不過記者下午3時許到時，已經有熱情的支持者到場，其中包括八百壯士、退軍警團體等，不少蔣萬安支持者將飄帶別在身上、另外也有人帶著插滿國旗的安全帽，還有愛心氣球、大國旗等，另外現場團體彩排競選主題曲《台北安可》時，台下也跟著嗨唱，氣氛頗熱。今晚選前之夜規劃，主持人由立委牛煦庭、北市議員李明賢、鍾沛君、高雄市前新聞局長王淺秋４人主持，除了「燕子、禿子、漢子」台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜三人再度合體，另外國民黨新北市長候選人李四川、國民黨前主席朱立倫、前台北市長郝龍斌、蔣萬安後援會總會長吳碧珠以及民眾黨嘉賓也將現身力挺