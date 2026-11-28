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▲王妃天崩開局全名雖然多達16字，但選務人員按照規定還是每一張選票都要念出全名。（圖／翻攝自王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋FB）

2026九合一大選就在今（28）日開始投票，其中這次改名參選的桃園市第一選舉區無黨籍市議員候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」（以下簡稱王妃），因為名字長達16字，而讓網友好奇開票的時候到底要怎麼唱票，事實上，曾經在4年前於嘉義市擔任選務人員也遇過長達16字名字的候選人，有內行人親自出面解答，透露每張票數都要依規定念出全名，讓許多選務人員都崩潰。有網友在昨日於Threads發問，開票當天唱票時，選務人員是否每一票都要把「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」16字全部唸出來，火速引發許多人的好奇，「這會開到半夜吧，選務人員真的會崩潰」、「會成全國開票最慢的地方。」有曾當過選務人員的人出面解答，表示的確都要念出號碼後緊接著念全名，強調這是唱票的規定。事實上，候選人名字多達16字並不是第一次，早在4年前，同樣是網紅名人「小商人」利用時事議題策畫的現任嘉義市議員顏翎熹，就曾改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」參選，並順利當選後，於2023年底改回本名。當時的選務人員也是每張選票都要完整16字全部念出，讓他們唱票時很容易舌頭打結，這也成為開票最難忘的事情之一。王妃是一名網紅與寵物美容師，曾擔任JKF平台寫真模特兒並發行性感寫真，還獲得第4屆JKF百大女郎第7名，深受大批粉絲喜愛。外表可愛又性感的她，其實有非常高的學歷，雖然童年因家境貧困，經歷過霸凌等不公平待遇，甚至以創業與公益經歷正取某頂尖大學研究所後，卻因JKF寫真女模身分遭施壓撤銷學籍，但她再靠自己重新考上台灣大學經營管理碩士在職專班，現正在念研究所，還一直保持全勤，沒有因為選舉就耽誤學業。而王妃這次為了挑戰爆出霸凌爭議的桃園市桃園區議員候選人佀廣洋而改名參選，原名也姓王的她，表示王姓象徵堯帝之女，因歷史上由堯傳舜、舜傳禹後開啟世襲制度，所以幾乎都穿著古裝象徵「穿越回來糾正世襲制」。至於為何是天崩開局？她則曾登上Podcast節目《我們不是金魚腦》專訪，透露自己出生在貧困家庭，小時候媽媽還曾想用枕頭悶死她跟弟弟再輕生，這段悲慘過往對她而言真的是「天崩開局」，因此才把這4字加進名字裡。