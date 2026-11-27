周六記得起床出門投票，各大超商通路也推出提神咖啡優惠！全家11月28日當天，門市特大美式、拿鐵都特價39元，且單杯就優惠；萊爾富上午8點至下午4點大杯拿鐵29元更划算；7-11今起榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪其朵任2杯99元，12月1日有精品咖啡寄杯買7送7，雙12購物節寄杯咖啡買12送12。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾大杯熱琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯熱精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾特大杯熱濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
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🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月27日至11月29日
◾黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪其朵任2杯99元，6.6折（原價75元、特價49.5元）
◾黑糖粉粿冬瓜拿鐵特價59元，6.6折（原價90元、特價59元）
◾榛果摩卡高蛋白拿鐵特價59元，6.6折（原價90元、特價59元）
◾琥珀小葉奶青／梔子花奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾黃金蕎麥奶茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
📍APP｜11月22日至11月30日
◾大杯拿鐵／大杯美式14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元）
◾特大杯濃萃美式／濃萃拿鐵11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯厚乳拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾冰淇淋紅茶12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾黑糖珍珠撞奶／梔子花奶青／琥珀小葉奶茶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）
📍APP｜12月1日至12月3日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7，5折（原價120元、特價60元）
📍APP｜12月3日至12月12日
◾特大美式買12送12，5折（原價60元、特價30元）
◾特大拿鐵買12送6，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯厚乳拿鐵26杯1212元，5.5折（原價85元、特價47元）
◾中杯精品馥芮白／中杯冰香椰厚拿鐵任選18杯1212元，6.1折（原價110元、特價67元）
◾風味系列指定冰飲任選24杯1212元，6.7折（原價75元、特價51元）
（皇家醇濃伯爵紅茶／黃金榛果太妃／香草焦糖瑪奇朵／靜岡濃抹茶／鹿兒島濃焙茶／可可）
◾特選美式／特選拿鐵任選24杯1212元，6.3折（原價80元、特價51元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡任選22杯1212元，6.9折（原價80元、特價55元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青任選30杯1212元，6.7折（原價60元、特價40元）
🟡全家便利商店
📍門市｜11月27日至12月1日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯厚奶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯柳丁橙柚綠第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜11月28日限定
◾特大杯經典美式特價39元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾特大杯經典拿鐵特價39元，5.5折（原價70元、特價39元）
◾特大杯冰金桔揪喝檸特價39元，6折（原價65元、特價39元）
◾大杯熱金桔揪喝檸特價39元，6折（原價65元、特價39元）
📍APP｜11月26日起至11月29日
◾經典美式9杯199元，6.4折（原價35元、特價23元）
◾經典拿鐵7杯199元，6.4折（原價45元、特價29元）
◾仙女紅茶8杯199元，6.3折（原價40元、特價25元）
◾霜淇淋49元系列3杯98元，6.7折（原價49元、特價33元）
◾酷繽沙65元系列5杯199元，6.2折（原價65元、特價40元）
📍門市｜即日起至12月8日
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
🟡萊爾富
📍門市｜11月29日，單日優惠08:00至16:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
◾玉米濃湯29元，5.3折（原價55元）
📍APP｜11月26日至11月28日
◾大杯特濃美式買11送11，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買11送11，5折（原價65元、特價33元）
◾台茶18歐蕾買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾抹茶歐蕾買11送11，5折（原價70元、特價35元）
📍門市｜11月11日至12月8日
◾芋仔憨吉單杯39元，4.4折（原價89元）
◾芋頭戀乳單杯39元，3.9折（原價99元）
📍門市｜11月11日至12月8日
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
📍門市｜11月11日至12月8日
以下單杯39元、任2杯70元，特價為2杯均價
◾四季春青茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾紅玉紅茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾特大冰黃金蕎麥茶2杯70元，5.8折（原價60元、特價35元）
以下單杯45元、任2杯80元，特價為2杯均價
◾台茶18歐蕾2杯80元，5折（原價80元、特價40元）
◾黃金蕎麥歐蕾2杯80元，5.7折（原價70元、特價40元）
📍APP｜11月11日至12月8日
◾大杯美式38杯＋茶葉蛋38顆，特價1111元，5.3折（每組平均原價55元、特價29元）
◾大杯拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆，特價1111元，5.7折（每組平均原價65元、特價37元）
🟡美廉社
📍APP｜11月25日至12月22日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜10月16日至12月31日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）
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🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月27日至11月29日
◾黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪其朵任2杯99元，6.6折（原價75元、特價49.5元）
◾黑糖粉粿冬瓜拿鐵特價59元，6.6折（原價90元、特價59元）
◾榛果摩卡高蛋白拿鐵特價59元，6.6折（原價90元、特價59元）
◾琥珀小葉奶青／梔子花奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾黃金蕎麥奶茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾大杯拿鐵／大杯美式14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元）
◾特大杯濃萃美式／濃萃拿鐵11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯厚乳拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾冰淇淋紅茶12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）
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◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
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◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
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◾特大美式買12送12，5折（原價60元、特價30元）
◾特大拿鐵買12送6，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯厚乳拿鐵26杯1212元，5.5折（原價85元、特價47元）
◾中杯精品馥芮白／中杯冰香椰厚拿鐵任選18杯1212元，6.1折（原價110元、特價67元）
◾風味系列指定冰飲任選24杯1212元，6.7折（原價75元、特價51元）
（皇家醇濃伯爵紅茶／黃金榛果太妃／香草焦糖瑪奇朵／靜岡濃抹茶／鹿兒島濃焙茶／可可）
◾特選美式／特選拿鐵任選24杯1212元，6.3折（原價80元、特價51元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡任選22杯1212元，6.9折（原價80元、特價55元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青任選30杯1212元，6.7折（原價60元、特價40元）
🟡全家便利商店
📍門市｜11月27日至12月1日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
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◾特大杯經典美式特價39元，6.5折（原價60元、特價39元）
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📍APP｜11月26日起至11月29日
◾經典美式9杯199元，6.4折（原價35元、特價23元）
◾經典拿鐵7杯199元，6.4折（原價45元、特價29元）
◾仙女紅茶8杯199元，6.3折（原價40元、特價25元）
◾霜淇淋49元系列3杯98元，6.7折（原價49元、特價33元）
◾酷繽沙65元系列5杯199元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
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📍門市｜11月29日，單日優惠08:00至16:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
◾玉米濃湯29元，5.3折（原價55元）
◾大杯特濃美式買11送11，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買11送11，5折（原價65元、特價33元）
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以下單杯39元、任2杯70元，特價為2杯均價
◾四季春青茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾紅玉紅茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾特大冰黃金蕎麥茶2杯70元，5.8折（原價60元、特價35元）
以下單杯45元、任2杯80元，特價為2杯均價
◾台茶18歐蕾2杯80元，5折（原價80元、特價40元）
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◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
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📍分批取｜10月16日至12月31日
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