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從中秋連假被大抱怨之後，國慶開始修正到這次返鄉投票日完美雪恥，昨天搭到紅眼班次回家真的是太謝謝了！」

▲高鐵南港站迎來下班及返鄉搭車尖峰，閘門外聚集大批自由座旅客，站方採取分批放行方式疏解人潮，結果相當有效。（圖／記者林若瑋攝）

高鐵返鄉投票疏運政策太猛！3大措施全部落實成功

高鐵還加開20班「全車自由座列車」

首開紅眼班次甚至還提供77折的優惠，延後收班至凌晨1時55分

透過10分鐘放行、5分鐘管制的政策，讓月台不再是永遠擠爆人的狀況

▲為因應選舉返鄉人潮，高鐵日前宣布3大疏運應變措施，包括10班紅眼優惠列車、20班全車自由座列車及自由座進站管制。（圖／交通部官網）

高鐵3大措施全部相輔相成！解決乘客痛點大雪恥值得讚賞

例如比較晚下班趕不上最後一班車南下的民眾、不想人擠人的民眾，推出這個紅眼班次甚至還有優惠

▲高鐵南港站將對號座及自由座旅客分流進站，雖然自由座排隊人潮眾多，但記者實際觀察發現，開放進站後隊伍消化速度相當快。（圖／記者林若瑋攝）

高鐵近幾年只要遇到連假或者大型活動時，總被乘客詬病自由座塞爆、對號座也擠滿人，間接造成不少人上下車困難，然而民眾的心聲高鐵真的也有在聽，這次為了備戰龐大的返鄉人潮，直接果斷推出三大政策，不僅首次進行台北重點站別閘門管制新措施，還有加開紅眼班次以及直接增開20班列車，果然把11月27日要返鄉投票的選民全部送回家，在社群引爆廣大迴響，不少乘客都表示：「世紀難題終於解決，高鐵的高層真的有料！」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「我是真的不得不說，今天的高鐵自由座比平常還要更舒適，人潮控管也非常的好，這個世紀難題高鐵終於想出辦法解決了」、「高鐵高層真的很有料，貼文曝光後，不少乘客都表示：、「熟悉的高鐵回來了！希望未來大型連假都要比照辦理」、「不搭自由座的我是沒影響到，但紅眼班次真的是太厲害了，造福我們這種晚下班的人啊！」然而很多人可能不知道這次高鐵為了應付龐大的返鄉投票人潮做了什麼，實際上官方推出三大措施，最基本的加班車是一定有的，除了一般列車之外，；除此之外就是，是史上最晚的一次！最後就是自由座尖峰時段「閘門管制」，只要自由座人潮燈號是紅燈的話，自由座乘客就要排隊進入閘門，，也不會讓全部的車廂都是人潮！雖然一開始很多乘客以為這樣會大塞車，但《NOWNEWS》記者昨日傍晚直擊南港車站，排隊進站的速度比想像中還要快而且有秩序。由於過去高鐵其實也都在大型連假呼籲民眾選擇離峰時段搭車，也有推出相關優惠，但依舊沒有辦法解決人潮問題，但這次高鐵的政策之所以會成功，就是因為官方幾乎是照顧到所有需求的人，，就真的非常吸引人，分流成功。其次加開20班「全車自由座列車」也是相當聰明，大幅度消化北部重要南港站、台北站、板橋站自由座旅客，就更別提「閘門管制」的神來一筆，完美解決對號座一直覺得車廂擠滿人「乘車品質下滑」的痛點，雖然中秋連假時大家難免有怨言，但這一次高鐵算是完美雪恥成功，所有政策串連相輔相成，也把選民們安全的送回家鄉參與民主，真的值得給予掌聲。