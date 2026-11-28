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投票日違規累計65件！攜帶「手機」等攝影器材最多

2026九合一選舉今（28）日早上8點登場，首都選戰由國民黨籍現任台北市長蔣萬安迎戰民進黨候選人沈伯洋，選情備受關注。根據藍營內部回報數據，截至今天下午2時，台北市平均投票率為54.59%，其中以，投票率進一步觀察各行政區投票情況，中正區以58.66%居冠，北投區58.49%排名第二，松山區也達57.8%，士林區則為57.53%。其餘行政區方面，信義區為56.6%、大同區56.44%、內湖區54.04%、中山區53.93%、南港區53.8%、萬華區52.91%、文山區50.42%，大安區則以48.2%墊底。整體而言，截至下午2時，台北市全市投票率已達54.59%，12個行政區中有6區投票率突破56%，其中中正區、北投區及松山區均超過57%；大安區則以48.2%排名最後，也是唯一投票率尚未突破5成的行政區。隨著投票時間持續進行，後續投票率變化及各區投票情形，也將成為觀察台北市長選戰的重要指標。除了各地投票情況受到關注，投票日違規案件也陸續傳出。根據警方統計，截至今日中午12時，全國各警察機關共受理涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》案件65件、65人。其中，故意撕毀及攜出選票共28件、28人；另有攜帶手機等攝影器材進入投票所案件29件、29人，為目前統計中件數最多的違規類型。此外，依《公職人員選舉罷免法》第108條第2項規定，投票所四周30公尺內，不得喧嚷、干擾或勸誘他人投票、不投票，投開票日也不得從事競選、拉票等行為。警方統計，涉及上述規定的違法案件共計8件、8人。警方也將持續掌握投開票所周邊狀況，針對疑似違規情事依法處理。