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星巴克買一送一！「全品項85折優惠」耶誕購物派對

▲星巴克「全品項85折優惠」耶誕購物派對，滿額贈買一送一。（圖／翻攝自星巴克官網）

星巴克：香烤蘋果那堤、草莓蜜桃茶新品！羽絨熊12/2開賣

▲星巴克新品，左起：「草莓蜜桃茶」、「香烤蘋果那堤」，12月2日開喝。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

▲星巴克典藏Dream Plaza台北門市、愿秀門市獨賣「羽絨造型GIANT Bearista熊寶寶」4780元。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

▲星巴克全台門市開賣「羽絨造型 MINI Bearista熊寶寶」680元。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

▲星巴克棕色、綠色「TPE台北限定繡花小禮袋」980元。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

星巴克粉絲及會員注意！迎接歲末耶誕Holiday，星巴克宣布12月2日開賣「香烤蘋果那堤」與「草莓蜜桃茶」兩款冬日果香限定飲品，還有人氣「冬日羽絨新裝」Bearista小熊亮相；根據星巴克官網，12月4日全台門市「全品項85折優惠」耶誕購物派對，滿額贈「星巴克買一送一」好友分享優惠券。《NOWNEWS今日新聞》整理最新優惠、12月新品搶購攻略一次掌握。星巴克最新咖啡優惠來了！根據星巴克官網，，當天星巴克全台門市兩大活動優惠：◾️不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值。◾️活動當天單筆折扣後，可享滿額贈：（可累贈）。（不累贈，數量有限，贈完為止）。提醒大家，優惠品項依各門市現貨為準；優惠不併用；活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務與星巴克典藏Dream Plaza台北門市。滿額贈以小白單形式提供，兌換期間為活動日隔天開始，兌換日為12月5日（六）至12月11日（五），可累贈；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。即將進入12月Holiday季節，星巴克宣布12月2日推出兩款冬日限定飲品，推薦鐵粉重溫經典回歸的「香烤蘋果那堤」，還有全新「草莓蜜桃茶」，季節限定清甜果香新品登場。◾️「以義式濃縮咖啡與滑順牛奶為基底，融合香料蘋果風味，頂層擠上綿密鮮奶油，再搭配烘烤蘋果醬與糖漬蘋果碎粒，充滿咖啡醇香與溫暖的香甜蘋果風味。提醒大家，「蘋果糖粒」為限量供應，將依門市庫存為準。◾️「以蜜樹茶結合蜜桃果乾與酸甜草莓醬，清新果茶再點綴草莓果乾，甜美香氣好療癒；而且無咖啡因，適合所有人嚐鮮。星巴克歲末時光，再推出療癒新品與實用好物，人氣Bearista小熊換上超萌「冬日羽絨新裝」打造GIANT與MINI雙尺寸，及台北限定TPE繡花小禮袋同步亮相。◾️星巴克Bearista小熊穿上奶油白連帽羽絨外套搭配深綠色靴子，頭戴毛茸茸帽子，全台門市12月2日上市。◾️「大尺寸Bearista蓬蓬羽絨裝扮GIANT熊寶寶，戴上奶油白針織毛帽、身穿星巴克經典綠色鋪棉外套，還背上咖啡色側背包與溫暖雪靴，療癒冬裝好可愛，只在星巴克典藏Dream Plaza台北門市、愿秀門市獨賣。◾️「星巴克以台北城市識別為設計亮點，推出棕色、綠色兩款簡約袋身搭配TPE繡花小禮袋的提袋，同樣只在星巴克典藏Dream Plaza台北門市、愿秀門市獨賣。