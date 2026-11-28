2026台北市議員當選名單、開票結果一文整理！台北市議員本屆共有8個選舉區、97名候選人，將選出區域議員59席，以及平地原住民、山地原住民議員各1席，總計61席。上屆選舉中，國民黨30席、民進黨21席、民眾黨4席、無黨籍4席、社會民主黨1席、新黨1席。本屆亮點有北投、士林選區呈現「20搶12」的激戰局面，台北市大安文山區苗博雅拚連任，前立委高嘉瑜參戰內湖南港選戰。今（28）日下午4時投票結束後，《NOWNEWS今日新聞》本文將不斷更新台北市議員開票結果。
以下為各選舉區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。
臺北市第1選舉區（候選20人，應選12席，☑️代表當選）
謝閔弘 時代力量
李文 無
陳彥廷 無
鍾佩玲 民進黨
紀建漢 無
陳賢蔚 民進黨
林世宗 民進黨
黃瀞瑩 民眾黨
林揚庭 國民黨
陳慈慧 民進黨
陳重文 無
陳怡潔 無
林杏兒 國民黨
張斯綱 國民黨
賴苡任 國民黨
汪志冰 國民黨
劉致妤 無
林延鳳 民進黨
侯漢廷 新黨
林聖峰 天宙和平統一家
臺北市第2選舉區候選人（候選13人，應選9席，☑️代表當選）
吳欣岱 台灣基進
李明賢 國民黨
陳冠安 國民黨
高嘉瑜 民進黨
王孝維 民進黨
游淑慧 國民黨
何孟樺 民進黨
陳宥丞 民眾黨
何恕懷 新黨
闕枚莎 國民黨
陳又新 民進黨
吳世正 國民黨
黃啟彬 永久和平自然法
臺北市第3選舉區候選人（候選13人，應選9席，☑️代表當選）
鄧樂強 台灣基進
詹為元 國民黨
張文潔 民進黨
郭凡 民進黨
李明璇 國民黨
秦慧珠 國民黨
洪健益 民進黨
戴錫欽 國民黨
許甫 民眾黨
左曉明 無
許淑華 民進黨
林柏勛 無
許原榮 國民黨
臺北市第4選舉區候選人（候選14人，應選8席，☑️代表當選）
朱政騏 無
顏若芳 民進黨
賴俊翰 民進黨
熊羿 勞動黨
李易儒 國民黨
陳炳甫 國民黨
林子揚 民進黨
柳采葳 國民黨
林亮君 民進黨
葉林傳 國民黨
黃麗香 台聯黨
林珍羽 民眾黨
陳怡君 無
李惠暄 小民參政歐巴桑聯盟
臺北市第5選舉區候選人（候選14人，應選8席，☑️代表當選）
張銘祐 民進黨
吳志剛 國民黨
鍾小平 國民黨
陳力新 無
王振庭 台灣綠黨
洪婉臻 民進黨
吳怡萱 民眾黨
應佳妤 無
劉耀仁 民進黨
張延廷 國民黨
徐立信 無
馬郁雯 民進黨
郭昭巖 國民黨
譚傳紹 無
臺北市第6選舉區候選人（候選18人，應選13席，☑️代表當選）
李道翔 左翼聯盟
陳峙穎 時代力量
李奇峯 無
簡舒培 民進黨
楊植斗 國民黨
陳聖文 民進黨
耿葳 國民黨
徐弘庭 國民黨
苗博雅 社會民主黨
陳錦祥 國民黨
李柏毅 國民黨
鍾沛君 國民黨
劉品妡 民進黨
張志豪 民眾黨
曾獻瑩 國民黨
王欣儀 國民黨
王閔生 民進黨
張維學 無
臺北市第7選舉區候選人（候選2人，應選1席，☑️代表當選）
李芳儒 國民黨
林筱薇（Icyang Tamana） 無
臺北市第8選舉區候選人（候選3人，應選1席，☑️代表當選）
林家豪 民進黨
李傅鈺婷 國民黨
孔垂崢（Haisul Islituan） 無
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臺北市第1選舉區（候選20人，應選12席，☑️代表當選）
謝閔弘 時代力量
李文 無
陳彥廷 無
鍾佩玲 民進黨
紀建漢 無
陳賢蔚 民進黨
林世宗 民進黨
黃瀞瑩 民眾黨
林揚庭 國民黨
陳慈慧 民進黨
陳重文 無
陳怡潔 無
林杏兒 國民黨
張斯綱 國民黨
賴苡任 國民黨
汪志冰 國民黨
劉致妤 無
林延鳳 民進黨
侯漢廷 新黨
林聖峰 天宙和平統一家
臺北市第2選舉區候選人（候選13人，應選9席，☑️代表當選）
吳欣岱 台灣基進
李明賢 國民黨
陳冠安 國民黨
高嘉瑜 民進黨
王孝維 民進黨
游淑慧 國民黨
何孟樺 民進黨
陳宥丞 民眾黨
何恕懷 新黨
闕枚莎 國民黨
陳又新 民進黨
吳世正 國民黨
黃啟彬 永久和平自然法
臺北市第3選舉區候選人（候選13人，應選9席，☑️代表當選）
鄧樂強 台灣基進
詹為元 國民黨
張文潔 民進黨
郭凡 民進黨
李明璇 國民黨
秦慧珠 國民黨
洪健益 民進黨
戴錫欽 國民黨
許甫 民眾黨
左曉明 無
許淑華 民進黨
林柏勛 無
許原榮 國民黨
臺北市第4選舉區候選人（候選14人，應選8席，☑️代表當選）
朱政騏 無
顏若芳 民進黨
賴俊翰 民進黨
熊羿 勞動黨
李易儒 國民黨
陳炳甫 國民黨
林子揚 民進黨
柳采葳 國民黨
林亮君 民進黨
葉林傳 國民黨
黃麗香 台聯黨
林珍羽 民眾黨
陳怡君 無
李惠暄 小民參政歐巴桑聯盟
臺北市第5選舉區候選人（候選14人，應選8席，☑️代表當選）
張銘祐 民進黨
吳志剛 國民黨
鍾小平 國民黨
陳力新 無
王振庭 台灣綠黨
洪婉臻 民進黨
吳怡萱 民眾黨
應佳妤 無
劉耀仁 民進黨
張延廷 國民黨
徐立信 無
馬郁雯 民進黨
郭昭巖 國民黨
譚傳紹 無
臺北市第6選舉區候選人（候選18人，應選13席，☑️代表當選）
李道翔 左翼聯盟
陳峙穎 時代力量
李奇峯 無
簡舒培 民進黨
楊植斗 國民黨
陳聖文 民進黨
耿葳 國民黨
徐弘庭 國民黨
苗博雅 社會民主黨
陳錦祥 國民黨
李柏毅 國民黨
鍾沛君 國民黨
劉品妡 民進黨
張志豪 民眾黨
曾獻瑩 國民黨
王欣儀 國民黨
王閔生 民進黨
張維學 無
臺北市第7選舉區候選人（候選2人，應選1席，☑️代表當選）
李芳儒 國民黨
林筱薇（Icyang Tamana） 無
臺北市第8選舉區候選人（候選3人，應選1席，☑️代表當選）
林家豪 民進黨
李傅鈺婷 國民黨
孔垂崢（Haisul Islituan） 無
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