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以下為各選舉區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。

2026台北市議員當選名單、開票結果一文整理！台北市議員本屆共有8個選舉區、97名候選人，將選出區域議員59席，以及平地原住民、山地原住民議員各1席，總計61席。上屆選舉中，國民黨30席、民進黨21席、民眾黨4席、無黨籍4席、社會民主黨1席、新黨1席。本屆亮點有北投、士林選區呈現「20搶12」的激戰局面，台北市大安文山區苗博雅拚連任，前立委高嘉瑜參戰內湖南港選戰。今（28）日下午4時投票結束後，《NOWNEWS今日新聞》本文將不斷更新台北市議員開票結果。謝閔弘 時代力量李文 無陳彥廷 無鍾佩玲 民進黨紀建漢 無陳賢蔚 民進黨林世宗 民進黨黃瀞瑩 民眾黨林揚庭 國民黨陳慈慧 民進黨陳重文 無陳怡潔 無林杏兒 國民黨張斯綱 國民黨賴苡任 國民黨汪志冰 國民黨劉致妤 無林延鳳 民進黨侯漢廷 新黨林聖峰 天宙和平統一家吳欣岱 台灣基進李明賢 國民黨陳冠安 國民黨高嘉瑜 民進黨王孝維 民進黨游淑慧 國民黨何孟樺 民進黨陳宥丞 民眾黨何恕懷 新黨闕枚莎 國民黨陳又新 民進黨吳世正 國民黨黃啟彬 永久和平自然法鄧樂強 台灣基進詹為元 國民黨張文潔 民進黨郭凡 民進黨李明璇 國民黨秦慧珠 國民黨洪健益 民進黨戴錫欽 國民黨許甫 民眾黨左曉明 無許淑華 民進黨林柏勛 無許原榮 國民黨朱政騏 無顏若芳 民進黨賴俊翰 民進黨熊羿 勞動黨李易儒 國民黨陳炳甫 國民黨林子揚 民進黨柳采葳 國民黨林亮君 民進黨葉林傳 國民黨黃麗香 台聯黨林珍羽 民眾黨陳怡君 無李惠暄 小民參政歐巴桑聯盟張銘祐 民進黨吳志剛 國民黨鍾小平 國民黨陳力新 無王振庭 台灣綠黨洪婉臻 民進黨吳怡萱 民眾黨應佳妤 無劉耀仁 民進黨張延廷 國民黨徐立信 無馬郁雯 民進黨郭昭巖 國民黨譚傳紹 無李道翔 左翼聯盟陳峙穎 時代力量李奇峯 無簡舒培 民進黨楊植斗 國民黨陳聖文 民進黨耿葳 國民黨徐弘庭 國民黨苗博雅 社會民主黨陳錦祥 國民黨李柏毅 國民黨鍾沛君 國民黨劉品妡 民進黨張志豪 民眾黨曾獻瑩 國民黨王欣儀 國民黨王閔生 民進黨張維學 無李芳儒 國民黨林筱薇（Icyang Tamana） 無林家豪 民進黨李傅鈺婷 國民黨孔垂崢（Haisul Islituan） 無