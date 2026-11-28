2026台南市議員當選名單、開票結果看這裡！台南市議員本屆共有13個選舉區、共87名候選人，將選出區域議員55席，以及平地原住民、山地原住民議員各1席，總計57席。上屆選舉中，民進黨獲28席、國民黨獲12席。今年則以第7區（永康區）、第8區（北區、中西區）各有11人角逐、競爭最激烈。開票時間為今（28）日下午4時投票結束後，《NOWNEWS今日新聞》本文將不斷更新台南市議員開票結果，當選名單一文掌握。
以下為各選舉區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。
臺南市第1選舉區候選人（候選8人、應選5席，☑️代表當選）
李宗翰 民進黨
蔡育輝 國民黨
侯陸太 無
沈家鳳 民進黨
趙昆原 無
王宣貿 民進黨
張新斛 無
陳詩薇 民眾黨
臺南市第2選舉區候選人（候選6人、應選5席，☑️代表當選）
謝舒凡 民進黨
蔡蘇秋金 民進黨
蔡秋蘭 民進黨
王詩媛 無
方一峰 國民黨
陳昆和 無
臺南市第3選舉區候選人（候選4人、應選3席，☑️代表當選）
吳通龍 民進黨
陳秋宏 民進黨
尤淨寬 國民黨
施朝清 無
臺南市第4選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
賴懋慶 民進黨
周奕齊 無
臺南市第5選舉區候選人（候選7人、應選5席，☑️代表當選）
陳碧玉 民進黨
余柷青 民進黨
李偉智 民進黨
林志展 民進黨
李佳蓉 國民黨
李文俊 無
廖俊道 國民黨
臺南市第6選舉區候選人（候選9人、應選6席，☑️代表當選）
邱昭勝 無
郭信良 無
李中岑 國民黨
唐儀靜 民進黨
郭品辰 民進黨
姚正玉 國民黨
蔡麗青 民進黨
黃麗招 無
林緯 無
臺南市第7選舉區候選人（候選11人、應選7席，☑️代表當選）
黄肇輝 民進黨
林乃立 民眾黨
周宏昌 國民黨
楊中成 台聯黨
林燕祝 國民黨
陳秋萍 民進黨
朱正軒 民進黨
李秉倫 國民黨
卞宗康 國民黨
吳依潔 台灣基進
林冠維 無
臺南市第8選舉區候選人（候選11人、應選6席，☑️代表當選）
沈震南 民進黨
江明宗 民眾黨
林建南 民進黨
鄭方形 無
許至椿 國民黨
邱莉莉 民進黨
周嘉韋 民進黨
蔡宗豪 國民黨
陳昌輝 無
童小芸 國民黨
謝秉舟 無
臺南市第9選舉區候選人（候選9人、應選6席，☑️代表當選）
陳冠諭 國民黨
林依婷 民進黨
盧崑福 國民黨
葉翰勲 國民黨
呂維胤 民進黨
周麗津 民進黨
李啓維 民進黨
蕭漍華 民眾黨
李伯利 無
臺南市第10選舉區候選人（候選7人、應選5席，☑️代表當選）
歐政豪 國民黨
蔡筱薇 民進黨
陳金鐘 民進黨
王家貞 國民黨
李宗霖 無
陳進男 無
曾之婕 無
臺南市第11選舉區候選人（候選9人、應選6席，☑️代表當選）
翁語含 國民黨
吳禹寰 無
鄭佳欣 民進黨
許又仁 無
陳皇宇 民進黨
郭鴻儀 民進黨
郭如芳 無
杜素吟 無
劉正昌 台聯黨
臺南市第12選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
李美素 無
吳東明 國民黨
臺南市第13選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
Tjakumay Tagaw 無
Langui Tamapima 國民黨
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臺南市第1選舉區候選人（候選8人、應選5席，☑️代表當選）
李宗翰 民進黨
蔡育輝 國民黨
侯陸太 無
沈家鳳 民進黨
趙昆原 無
王宣貿 民進黨
張新斛 無
陳詩薇 民眾黨
臺南市第2選舉區候選人（候選6人、應選5席，☑️代表當選）
謝舒凡 民進黨
蔡蘇秋金 民進黨
蔡秋蘭 民進黨
王詩媛 無
方一峰 國民黨
陳昆和 無
臺南市第3選舉區候選人（候選4人、應選3席，☑️代表當選）
吳通龍 民進黨
陳秋宏 民進黨
尤淨寬 國民黨
施朝清 無
臺南市第4選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
賴懋慶 民進黨
周奕齊 無
臺南市第5選舉區候選人（候選7人、應選5席，☑️代表當選）
陳碧玉 民進黨
余柷青 民進黨
李偉智 民進黨
林志展 民進黨
李佳蓉 國民黨
李文俊 無
廖俊道 國民黨
臺南市第6選舉區候選人（候選9人、應選6席，☑️代表當選）
邱昭勝 無
郭信良 無
李中岑 國民黨
唐儀靜 民進黨
郭品辰 民進黨
姚正玉 國民黨
蔡麗青 民進黨
黃麗招 無
林緯 無
臺南市第7選舉區候選人（候選11人、應選7席，☑️代表當選）
黄肇輝 民進黨
林乃立 民眾黨
周宏昌 國民黨
楊中成 台聯黨
林燕祝 國民黨
陳秋萍 民進黨
朱正軒 民進黨
李秉倫 國民黨
卞宗康 國民黨
吳依潔 台灣基進
林冠維 無
臺南市第8選舉區候選人（候選11人、應選6席，☑️代表當選）
沈震南 民進黨
江明宗 民眾黨
林建南 民進黨
鄭方形 無
許至椿 國民黨
邱莉莉 民進黨
周嘉韋 民進黨
蔡宗豪 國民黨
陳昌輝 無
童小芸 國民黨
謝秉舟 無
臺南市第9選舉區候選人（候選9人、應選6席，☑️代表當選）
陳冠諭 國民黨
林依婷 民進黨
盧崑福 國民黨
葉翰勲 國民黨
呂維胤 民進黨
周麗津 民進黨
李啓維 民進黨
蕭漍華 民眾黨
李伯利 無
臺南市第10選舉區候選人（候選7人、應選5席，☑️代表當選）
歐政豪 國民黨
蔡筱薇 民進黨
陳金鐘 民進黨
王家貞 國民黨
李宗霖 無
陳進男 無
曾之婕 無
臺南市第11選舉區候選人（候選9人、應選6席，☑️代表當選）
翁語含 國民黨
吳禹寰 無
鄭佳欣 民進黨
許又仁 無
陳皇宇 民進黨
郭鴻儀 民進黨
郭如芳 無
杜素吟 無
劉正昌 台聯黨
臺南市第12選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
李美素 無
吳東明 國民黨
臺南市第13選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
Tjakumay Tagaw 無
Langui Tamapima 國民黨
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