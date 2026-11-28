2026新北市議員當選名單、開票結果看這裡！新北市議會第5屆議員選舉共13個選舉區、111人角逐68席（區域62席、平地原住民4席、山地原住民2席），全市選舉人達342萬7,830人，其中第4選區（三重、蘆洲）17人搶9席最激烈。今（28）日下午4時開票，《NOWNEWS今日新聞》將不斷更新新北市議員開票結果，正確當選名單以中選會公布為主。
本屆新北選戰話題十足，根據《2026民間版選舉公報》資產推估，挑戰「九連霸」的72歲中和議員陳錦錠以家族資產79.93億元居全國議員候選人之首（其夫為前立委張慶忠、其子為新北第8選區現任議員張智倫），挑戰「八連霸」的永和議員陳鴻源則以55.34億元居全國第二；板橋議員林國春在拚「六連霸」之際，選前因團隊志工「不要選（有）月經的女人」失言風波及反控對手關說成為全國焦點。
此外，第11選區勞動黨候選人陳竹音選前因涉犯《反滲透法》遭檢調搜索並以50萬元交保，而挑戰六連霸的白珮茹以及王威元、邱烽堯、廖宜琨、黃永昌等5名現任議員，也均因涉入助理費、圖利或賄選等案件遭起訴或交保，得票表現備受矚目。
以下為各選舉區完整參選名冊，✅ 符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。
新北市第1選舉區候選人（石門區、三芝區、淡水區、八里區／應選4席，選舉人數24萬3,396人）
呂鈞鴻 國民黨
游明諺 民進黨
鄭宇恩 民進黨（現任）
陳偉杰 國民黨（現任）
陳家琪 國民黨（現任）
新北市第2選舉區候選人（林口區、五股區、泰山區／應選5席，選舉人數24萬9,593人）
陳明義 國民黨（現任）
戴翎育 民進黨
鄭丞宏 國民黨
李宇翔 民進黨（現任）
蔡佩呈 國民黨（現任議員宋明宗之女）
蔡淑君 國民黨（現任）
張昭隆 無
新北市第3選舉區候選人（新莊區／應選7席，選舉人數34萬3,509人）
甘崇緯 台灣綠黨
林秉宥 民進黨（現任）
蕭夙玲 親民黨
簡麗花 無
蔣根煌 國民黨（現任）
吳奕萱 民進黨
蔡健棠 國民黨（現任）
陳世軒 民眾黨（現任）
陳岱吟 民進黨
王珮宇 國民黨
陳茂嘉 無
翁震州 民進黨（現任）
新北市第4選舉區候選人（蘆洲區、三重區／應選9席，選舉人數48萬9,114人）
黃桂蘭 國民黨（現任）
彭佳芸 民進黨（現任）
蔡政呈 國民黨（前議員蔡明堂之子）
李余典 民進黨（現任）
陳彥廷 民眾黨
陳俊維 民進黨（現任議員陳啟能之子）
李倩萍 民進黨（現任）
劉成謙 親民黨
董俊良 無
李翁月娥 無（現任）
陳東雲 無
許宏平 台聯黨
邱婷蔚 民進黨（現任）
王威元 國民黨（現任）
顏蔚慈 民進黨（現任）
陳宛毓 小民參政歐巴桑聯盟
蕭告 無
新北市第5選舉區候選人（板橋區／應選9席，選舉人數45萬5,639人）
周韋翰 國民黨（現任議員周勝考之子）
山田摩衣 民進黨（現任）
黃淑君 民進黨
戴瑋姍 民進黨（現任）
曾煥嘉 國民黨（現任）
林子宇 民眾黨
劉美芳 國民黨（現任）
林國春 國民黨（現任）
陳俊諺 民進黨
黃淑珍 司法改革黨
鄧凱勛 國民黨
李昆穎 民進黨
新北市第6選舉區候選人（中和區／應選6席，選舉人數34萬6,684人）
邱烽堯 國民黨（現任）
林達 無
陳錦錠 國民黨（現任）
張志豪 民進黨
金瑞龍 國民黨（現任）
陳怡君 民眾黨
游輝宂 國民黨（現任）
張嘉玲 民進黨（現任）
張維倩 民進黨（現任）
新北市第7選舉區候選人（永和區／應選3席，選舉人數17萬6,502人）
許昭興 民進黨（現任）
陳以樂 國民黨
蘇昭龍 無
羅文崇 民進黨
陳鴻源 國民黨（現任）
新北市第8選舉區候選人（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區／應選9席，選舉人數51萬0,557人）
彭一書 民進黨（現任）
呂家愷 國民黨（現任）
吳昇翰 民進黨
林金結 國民黨（現任）
黃永昌 國民黨（現任）
高乃芸 民進黨
廖宜琨 民進黨（現任）
洪佳君 國民黨（現任）
卓冠廷 民進黨（現任）
蘇泓欽 無（現任）
陳膺涵 愛民黨
吳亞倫 民眾黨
新北市第9選舉區候選人（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區／應選5席，選舉人數29萬9,881人）
黃心華 國民黨（現任）
張柏詠 無
游皓麟 國民黨
劉哲彰 國民黨（現任）
陳韋任 民進黨（現任議員陳永福之子）
陳儀君 國民黨（現任）
陳乃瑜 民進黨（現任）
張佑輔 台灣綠黨
邸聖德 民眾黨
新北市第10選舉區候選人（平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區／應選1席，選舉人數5萬0,235人）
林裔綺 民進黨 （現任 註：同額競選，得票須達5,024票門檻方為當選）
新北市第11選舉區候選人（金山區、萬里區、汐止區／應選4席，選舉人數21萬6,086人）
郭書成 無
何元楷 國民黨
張錦豪 民進黨（現任）
黃瑞傳 無
白珮茹 國民黨（現任）
蔡美華 民進黨
陳語倢 民眾黨
陳竹音 勞動黨
劉財鑫 無
新北市第12選舉區候選人（平地原住民／應選4席，選舉人數3萬1,623人）
忠仁·達祿斯 無
吳建智咖啡哥 親民黨
楊春妹 國民黨（現任）
連祐崧 無
宋雨蓁 Nikar Falong 無（現任）
吳國譽 La Is Amid 國民黨
蘇錦雄 Paylang Caya 民進黨（現任）
新北市第13選舉區候選人（山地原住民／應選2席，選舉人數1萬5,011人）
羅美菁 無
布落・馬信 民進黨
王珍珍 無
馬見 Lahuy Ipin 無（現任）
林啟明 親民黨
何應明 國民黨
資料來源：新北市選舉委員會
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此外，第11選區勞動黨候選人陳竹音選前因涉犯《反滲透法》遭檢調搜索並以50萬元交保，而挑戰六連霸的白珮茹以及王威元、邱烽堯、廖宜琨、黃永昌等5名現任議員，也均因涉入助理費、圖利或賄選等案件遭起訴或交保，得票表現備受矚目。
新北市第1選舉區候選人（石門區、三芝區、淡水區、八里區／應選4席，選舉人數24萬3,396人）
呂鈞鴻 國民黨
游明諺 民進黨
鄭宇恩 民進黨（現任）
陳偉杰 國民黨（現任）
陳家琪 國民黨（現任）
新北市第2選舉區候選人（林口區、五股區、泰山區／應選5席，選舉人數24萬9,593人）
陳明義 國民黨（現任）
戴翎育 民進黨
鄭丞宏 國民黨
李宇翔 民進黨（現任）
蔡佩呈 國民黨（現任議員宋明宗之女）
蔡淑君 國民黨（現任）
張昭隆 無
新北市第3選舉區候選人（新莊區／應選7席，選舉人數34萬3,509人）
甘崇緯 台灣綠黨
林秉宥 民進黨（現任）
蕭夙玲 親民黨
簡麗花 無
蔣根煌 國民黨（現任）
吳奕萱 民進黨
蔡健棠 國民黨（現任）
陳世軒 民眾黨（現任）
陳岱吟 民進黨
王珮宇 國民黨
陳茂嘉 無
翁震州 民進黨（現任）
新北市第4選舉區候選人（蘆洲區、三重區／應選9席，選舉人數48萬9,114人）
黃桂蘭 國民黨（現任）
彭佳芸 民進黨（現任）
蔡政呈 國民黨（前議員蔡明堂之子）
李余典 民進黨（現任）
陳彥廷 民眾黨
陳俊維 民進黨（現任議員陳啟能之子）
李倩萍 民進黨（現任）
劉成謙 親民黨
董俊良 無
李翁月娥 無（現任）
陳東雲 無
許宏平 台聯黨
邱婷蔚 民進黨（現任）
王威元 國民黨（現任）
顏蔚慈 民進黨（現任）
陳宛毓 小民參政歐巴桑聯盟
蕭告 無
新北市第5選舉區候選人（板橋區／應選9席，選舉人數45萬5,639人）
周韋翰 國民黨（現任議員周勝考之子）
山田摩衣 民進黨（現任）
黃淑君 民進黨
戴瑋姍 民進黨（現任）
曾煥嘉 國民黨（現任）
林子宇 民眾黨
劉美芳 國民黨（現任）
林國春 國民黨（現任）
陳俊諺 民進黨
黃淑珍 司法改革黨
鄧凱勛 國民黨
李昆穎 民進黨
新北市第6選舉區候選人（中和區／應選6席，選舉人數34萬6,684人）
邱烽堯 國民黨（現任）
林達 無
陳錦錠 國民黨（現任）
張志豪 民進黨
金瑞龍 國民黨（現任）
陳怡君 民眾黨
游輝宂 國民黨（現任）
張嘉玲 民進黨（現任）
張維倩 民進黨（現任）
新北市第7選舉區候選人（永和區／應選3席，選舉人數17萬6,502人）
許昭興 民進黨（現任）
陳以樂 國民黨
蘇昭龍 無
羅文崇 民進黨
陳鴻源 國民黨（現任）
新北市第8選舉區候選人（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區／應選9席，選舉人數51萬0,557人）
彭一書 民進黨（現任）
呂家愷 國民黨（現任）
吳昇翰 民進黨
林金結 國民黨（現任）
黃永昌 國民黨（現任）
高乃芸 民進黨
廖宜琨 民進黨（現任）
洪佳君 國民黨（現任）
卓冠廷 民進黨（現任）
蘇泓欽 無（現任）
陳膺涵 愛民黨
吳亞倫 民眾黨
新北市第9選舉區候選人（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區／應選5席，選舉人數29萬9,881人）
黃心華 國民黨（現任）
張柏詠 無
游皓麟 國民黨
劉哲彰 國民黨（現任）
陳韋任 民進黨（現任議員陳永福之子）
陳儀君 國民黨（現任）
陳乃瑜 民進黨（現任）
張佑輔 台灣綠黨
邸聖德 民眾黨
新北市第10選舉區候選人（平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區／應選1席，選舉人數5萬0,235人）
林裔綺 民進黨 （現任 註：同額競選，得票須達5,024票門檻方為當選）
新北市第11選舉區候選人（金山區、萬里區、汐止區／應選4席，選舉人數21萬6,086人）
郭書成 無
何元楷 國民黨
張錦豪 民進黨（現任）
黃瑞傳 無
白珮茹 國民黨（現任）
蔡美華 民進黨
陳語倢 民眾黨
陳竹音 勞動黨
劉財鑫 無
新北市第12選舉區候選人（平地原住民／應選4席，選舉人數3萬1,623人）
忠仁·達祿斯 無
吳建智咖啡哥 親民黨
楊春妹 國民黨（現任）
連祐崧 無
宋雨蓁 Nikar Falong 無（現任）
吳國譽 La Is Amid 國民黨
蘇錦雄 Paylang Caya 民進黨（現任）
新北市第13選舉區候選人（山地原住民／應選2席，選舉人數1萬5,011人）
羅美菁 無
布落・馬信 民進黨
王珍珍 無
馬見 Lahuy Ipin 無（現任）
林啟明 親民黨
何應明 國民黨
資料來源：新北市選舉委員會
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