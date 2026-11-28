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2026九合一選舉開票結果哪裡看？

中選會即時開票結果怎麼查？4步驟一次看

為什麼各家新聞台開票數字不一樣？

中選會開票數字怎麼來？最終當選名單以官方為準

2026九合一地方選舉今（28）日登場，投票時間至下午4時截止，隨後全台各地投開票所將陸續展開開票作業，除了縣市首長、縣市議員等地方公職人員選舉，還有全國性公民投票。想掌握最新選情，不一定要守在電視機前，透過手機、電腦就能查詢各候選人即時得票數、得票率及開票進度。《NOWNEWS今日新聞》整理中選會官方開票網站、查詢方式，以及各家新聞台開票數字不同的原因，帶民眾一次看懂。根據中選會公告，今（28）日下午4時以後，民眾就能透過中選會官方網站查詢115年地方公職人員選舉即時開票情形。目前中選會已設置「115年選舉計票資訊查詢網站」，分為「115年地方公職人員選舉」及「115年全國性公民投票」兩大專區，並提供電腦版及行動版，民眾使用手機就能隨時掌握最新開票結果，不必另外下載App。除了想知道縣市長選戰誰領先，若想查詢家中所在選區的議員、里長得票數，也可以透過中選會網站進一步查詢。操作方式如下：每逢選舉開票，不少民眾切換電視頻道時，會發現明明是同一名候選人，各家新聞台顯示的得票數卻不一樣，甚至和中選會公布的數字也有落差。根據台灣事實查核中心說明，部分電視台會派遣工作人員到各地投開票所現場報票，由於各家媒體派駐的人力、取得票數的順序及資料更新速度不同，因此在開票過程中，各家新聞台的票數可能出現差異，並不代表選票遭到竄改。台灣選舉採人工開票，選務人員會逐張唱票、亮票及計票，完成後將結果彙整，再經由電腦計票系統登錄及傳送資料。因此，中選會網站上的數字並非直接從票箱即時傳送，也需要一定的作業時間。提醒民眾，開票期間的得票數、得票率都可能持續變動，即使候選人自行宣布當選，也不等於正式當選，最終選舉結果及當選名單仍應以中選會正式公告為準。