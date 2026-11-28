2026桃園市議員當選名單、最新開票結果看這裡！桃園市本屆共有14個選舉區、108名候選人角逐65席，較上屆增加2席。其中第1選舉區（桃園區）19人搶12席，不只有于北辰、凌濤、詹江村等知名政治人物參選，更有改名16字的「王妃」與佀廣洋同區較勁；第6選舉區（大溪區、復興區）則是5人搶2席，競爭比例全市最高。今（28）日下午4時投票結束後開票，《NOWNEWS今日新聞》將持續更新桃園市議員開票結果，完整當選名單一文掌握。
以下為各選舉區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。
桃園市第1選舉區（桃園區，候選19人、應選12席，☑️代表當選）
徐千晴 民眾黨
余信憲 民進黨
張碩芳 國民黨
凌濤 國民黨
陳美梅 國民黨
林政賢 國民黨
黃瓊慧 民進黨
沈佩玲 小民參政歐巴桑聯盟
于北辰 無
黃家齊 民進黨
詹江村 國民黨
王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋 無
李凱倫 無
佀廣洋 無
李光達 民進黨
李柏瑟 民進黨
黃婉如 國民黨
朱永煇 無
許孟祥 勞動黨
桃園市第2選舉區（龜山區，候選9人、應選5席，☑️代表當選）
呂學記 無
陳泓維 親民黨
李宗豪 民進黨
孫韻璇 國民黨
高華駿 國民黨
周曉芸 民眾黨
林明義 國民黨
江冠妤 國民黨
陳雅倫 民進黨
桃園市第3選舉區（八德區，候選8人、應選5席，☑️代表當選）
劉茂羣 國民黨
許家睿 民進黨
段林淑婷 無
林晏良 民眾黨
蔡永芳 民進黨
楊朝偉 國民黨
呂林小鳳 民進黨
朱珍瑤 國民黨
桃園市第4選舉區（蘆竹區，候選6人、應選4席，☑️代表當選）
郭麗華 無
許清順 民進黨
錢龍 國民黨
張桂綿 國民黨
劉勝全 無
胡家智 民進黨
桃園市第5選舉區（大園區，候選3人、應選2席，☑️代表當選）
游吾和 民進黨
吳文凱 無
徐其萬 國民黨
桃園市第6選舉區（大溪區、復興區，候選5人、應選2席，☑️代表當選）
徐慈檉 親民黨
陳治文 民進黨
李柏坊 國民黨
劉儲禎 無
江國輝 無
桃園市第7選舉區（中壢區，候選17人、應選11席，☑️代表當選）
彭俊豪 民進黨
劉安祺 國民黨
葉明月 國民黨
魏筠 民進黨
張曉昀 民進黨
吳睿霖 國民黨
劉曾玉春 無
梁為超 國民黨
徐盛揚 無
張兆恩 無
李欣 無
邱奕勝 國民黨
謝美英 無
張仲方 無
彭康傑 國民黨
黃崇真 民進黨
毛嘉慶 無
桃園市第8選舉區（平鎮區，候選10人、應選6席，☑️代表當選）
舒翠玲 國民黨
黃敬平 國民黨
吳正吉 民眾黨
羅文欽 無
彭柏霖 國民黨
陳韋曄 國民黨
劉仁照 民進黨
王珮毓 民進黨
白丞堯 無
高宇彥 無
桃園市第9選舉區（楊梅區，候選7人、應選4席，☑️代表當選）
黃盈淇 無
鄭淑方 民進黨
周玉琴 國民黨
古振豐 國民黨
劉定唐 無
項柏翰 民進黨
李家興 無
桃園市第10選舉區（龍潭區，候選5人、應選3席，☑️代表當選）
吳平娥 無
徐玉樹 國民黨
張贊聞 民進黨
劉熒隆 國民黨
林昭賢 國民黨
桃園市第11選舉區（新屋區，候選2人、應選1席，☑️代表當選）
陳睿生 民進黨
邱文威 無
桃園市第12選舉區（觀音區，候選3人、應選2席，☑️代表當選）
許更生 無
張佩芸 民進黨
吳進昌 國民黨
桃園市第13選舉區（平地原住民，候選6人、應選4席，☑️代表當選）
林志強 民進黨
王仙蓮 國民黨
李鴻志 無
楊進福 無
陳卉蓁 國民黨
張秀菊 無
桃園市第14選舉區（山地原住民，候選8人、應選4席，☑️代表當選）
邱伯倫 無
張倉豪 國民黨
簡志偉 國民黨
謝卓儒 民進黨
曾庭筠 無
陳瑛 國民黨
蘇偉恩 無
林秋霖 無
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桃園市第1選舉區（桃園區，候選19人、應選12席，☑️代表當選）
徐千晴 民眾黨
余信憲 民進黨
張碩芳 國民黨
凌濤 國民黨
陳美梅 國民黨
林政賢 國民黨
黃瓊慧 民進黨
沈佩玲 小民參政歐巴桑聯盟
于北辰 無
黃家齊 民進黨
詹江村 國民黨
王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋 無
李凱倫 無
佀廣洋 無
李光達 民進黨
李柏瑟 民進黨
黃婉如 國民黨
朱永煇 無
許孟祥 勞動黨
桃園市第2選舉區（龜山區，候選9人、應選5席，☑️代表當選）
呂學記 無
陳泓維 親民黨
李宗豪 民進黨
孫韻璇 國民黨
高華駿 國民黨
周曉芸 民眾黨
林明義 國民黨
江冠妤 國民黨
陳雅倫 民進黨
桃園市第3選舉區（八德區，候選8人、應選5席，☑️代表當選）
劉茂羣 國民黨
許家睿 民進黨
段林淑婷 無
林晏良 民眾黨
蔡永芳 民進黨
楊朝偉 國民黨
呂林小鳳 民進黨
朱珍瑤 國民黨
桃園市第4選舉區（蘆竹區，候選6人、應選4席，☑️代表當選）
郭麗華 無
許清順 民進黨
錢龍 國民黨
張桂綿 國民黨
劉勝全 無
胡家智 民進黨
桃園市第5選舉區（大園區，候選3人、應選2席，☑️代表當選）
游吾和 民進黨
吳文凱 無
徐其萬 國民黨
桃園市第6選舉區（大溪區、復興區，候選5人、應選2席，☑️代表當選）
徐慈檉 親民黨
陳治文 民進黨
李柏坊 國民黨
劉儲禎 無
江國輝 無
桃園市第7選舉區（中壢區，候選17人、應選11席，☑️代表當選）
彭俊豪 民進黨
劉安祺 國民黨
葉明月 國民黨
魏筠 民進黨
張曉昀 民進黨
吳睿霖 國民黨
劉曾玉春 無
梁為超 國民黨
徐盛揚 無
張兆恩 無
李欣 無
邱奕勝 國民黨
謝美英 無
張仲方 無
彭康傑 國民黨
黃崇真 民進黨
毛嘉慶 無
桃園市第8選舉區（平鎮區，候選10人、應選6席，☑️代表當選）
舒翠玲 國民黨
黃敬平 國民黨
吳正吉 民眾黨
羅文欽 無
彭柏霖 國民黨
陳韋曄 國民黨
劉仁照 民進黨
王珮毓 民進黨
白丞堯 無
高宇彥 無
桃園市第9選舉區（楊梅區，候選7人、應選4席，☑️代表當選）
黃盈淇 無
鄭淑方 民進黨
周玉琴 國民黨
古振豐 國民黨
劉定唐 無
項柏翰 民進黨
李家興 無
桃園市第10選舉區（龍潭區，候選5人、應選3席，☑️代表當選）
吳平娥 無
徐玉樹 國民黨
張贊聞 民進黨
劉熒隆 國民黨
林昭賢 國民黨
桃園市第11選舉區（新屋區，候選2人、應選1席，☑️代表當選）
陳睿生 民進黨
邱文威 無
桃園市第12選舉區（觀音區，候選3人、應選2席，☑️代表當選）
許更生 無
張佩芸 民進黨
吳進昌 國民黨
桃園市第13選舉區（平地原住民，候選6人、應選4席，☑️代表當選）
林志強 民進黨
王仙蓮 國民黨
李鴻志 無
楊進福 無
陳卉蓁 國民黨
張秀菊 無
桃園市第14選舉區（山地原住民，候選8人、應選4席，☑️代表當選）
邱伯倫 無
張倉豪 國民黨
簡志偉 國民黨
謝卓儒 民進黨
曾庭筠 無
陳瑛 國民黨
蘇偉恩 無
林秋霖 無
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