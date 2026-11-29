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▲正妹選務人員被網友稱讚美到像是AI。（圖／翻攝自Threads@l_hua.o_c ）

▲韓團MEOVV日籍成員Anna本名為田中杏奈，她昨晚剛好人在台灣。（圖／翻攝自IG@annamoroll17）

九合一大選昨（28）日落幕，除了開票結果受到熱議外，選務人員也引起關注。高雄一名正妹擔任市議員開票的計票員，她昨晚貼出一張自己「開票開到眼神死」的照片，因五官神似韓國女團MEOVV的日本籍成員Anna（田中杏奈），吸引大量網友討論，Threads貼文一晚就累積近600萬人次瀏覽、19萬人按讚，被網友封為「最美選務員」。高雄一名帳號為「l_hua.o_c」的正妹網美Threads有4.5萬人追蹤，昨日她po出自己當計票人員的照片，直呼：「開票開到眼神死」。只見照片中的她，身穿黑色上衣搭配牛仔褲，還有灰色連帽外套，頭髮則是隨意紮起，穿搭相當休閒慵懶，但卻掩蓋不掉她身上的仙氣，立體突出的五官，鵝蛋臉配上超大圓眼及挺鼻，被網友大讚撞臉韓星Anna。大家看了她的照片紛紛留言：「第一次看到這麼接近長得像AI的人類」、「這顏值不開小巨蛋在這開什麼票」、「Anna公主辛酸打工照流出」、「田中杏奈不是在演唱會嗎…怎麼跑來開票」、「有這顏值還開什麼票，開直播會有收不完的嘉年華」、「這應該是全台最漂亮的開票人員」、「就算眼神死，顏值完全沒死，超漂亮」。巧合的是，韓團MEOVV昨晚還剛好在台灣，登上在林口體育館舉行的《KPOP PLANET in TAIPEI》拼盤演唱會 ，因此大家才紛紛開玩笑說Anna怎麼從演唱會出逃，跑到開票現場。而這名正妹也經常在IG貼出自拍美照，對於突出的五官經常被質疑是整形，她則直接在自我介紹的欄位寫道「沒整」，強調自己是天然美。