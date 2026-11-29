2026九合一地方選舉昨（28）日投開票，開票結果陸續出爐，全台22縣市首長及議員席次也隨之底定，台灣地方政治版圖出現變化。《NOWNEWS今日新聞》整理2026年九合一選舉六都市長、各縣市首長及議員開票結果，帶你一次掌握各縣市當選名單與政黨席次消長。
全台縣市長席次變化！綠營版圖擴張至中台灣
2026年九合一選舉縣市長席次方面，國民黨拿下11席，較2022年的14席減少3席；民進黨則從上屆的5席增加至10席。民眾黨本次未取得縣市長席次，無黨籍拿下新竹市。
本次選舉中，台中市、宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、雲林縣及嘉義市等6縣市均由民進黨成功翻轉，國民黨則從民進黨手中取得澎湖縣。至於雲林縣及花蓮縣，因選情接近，後續驗票及相關程序仍受關注，最終結果仍以中選會公告為準。
六都直轄市長當選名單
台北市蔣萬安（國民黨）
新北市李四川（國民黨）
桃園市張善政（國民黨）
台中市何欣純（民進黨）
台南市陳亭妃（民進黨）
高雄市賴瑞隆（民進黨）
其餘縣市長當選名單
基隆市長當選人：謝國樑（國民黨）
新竹縣長當選人：鄭朝方（民進黨）
新竹市長當選人：高虹安（無黨籍）
苗栗縣長當選人：鍾東錦（國民黨）
彰化縣長當選人：陳素月（民進黨）
南投縣長當選人：許淑華（國民黨）
雲林縣長當選人：劉建國（民進黨），張嘉郡聲請驗票。
嘉義縣長當選人：蔡易餘（民進黨）
嘉義市長當選人：王美惠（民進黨）
屏東縣長當選人：周春米（民進黨）
宜蘭縣長當選人：林國漳（民進黨）
花蓮縣長當選人：游淑貞（國民黨），張峻聲請驗票。
台東縣長當選人：吳秀華（國民黨）
澎湖縣長當選人：陳振中（國民黨）
金門縣長當選人：陳玉珍（國民黨）
連江縣長當選人：王忠銘（國民黨）
全台22縣市議員當選名單總整理
全國議員政黨席次
國民黨：339席
民進黨：305席
民眾黨：32席
其他：227席
台北市議員當選名單
新北市議員當選名單
桃園市議員當選名單
台中市議員當選名單
台南市議員當選名單
高雄市議員當選名單
基隆市議員當選名單
新竹市議員當選名單
新竹縣議員當選名單
苗栗縣議員當選名單
彰化縣議員當選名單
南投縣議員當選名單
雲林縣議員當選名單
嘉義市議員當選名單
嘉義縣議員當選名單
屏東縣議員當選名單
宜蘭縣議員當選名單
花蓮縣議員當選名單
台東縣議員當選名單
澎湖縣議員當選名單
金門縣議員當選名單
連江縣議員當選名單
資料來源：中選會115年選舉計票資訊查詢網站
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2026年九合一選舉縣市長席次方面，國民黨拿下11席，較2022年的14席減少3席；民進黨則從上屆的5席增加至10席。民眾黨本次未取得縣市長席次，無黨籍拿下新竹市。
本次選舉中，台中市、宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、雲林縣及嘉義市等6縣市均由民進黨成功翻轉，國民黨則從民進黨手中取得澎湖縣。至於雲林縣及花蓮縣，因選情接近，後續驗票及相關程序仍受關注，最終結果仍以中選會公告為準。
六都直轄市長當選名單
台北市蔣萬安（國民黨）
新北市李四川（國民黨）
桃園市張善政（國民黨）
台中市何欣純（民進黨）
台南市陳亭妃（民進黨）
高雄市賴瑞隆（民進黨）
其餘縣市長當選名單
基隆市長當選人：謝國樑（國民黨）
新竹縣長當選人：鄭朝方（民進黨）
新竹市長當選人：高虹安（無黨籍）
苗栗縣長當選人：鍾東錦（國民黨）
彰化縣長當選人：陳素月（民進黨）
南投縣長當選人：許淑華（國民黨）
雲林縣長當選人：劉建國（民進黨），張嘉郡聲請驗票。
嘉義縣長當選人：蔡易餘（民進黨）
嘉義市長當選人：王美惠（民進黨）
屏東縣長當選人：周春米（民進黨）
宜蘭縣長當選人：林國漳（民進黨）
花蓮縣長當選人：游淑貞（國民黨），張峻聲請驗票。
台東縣長當選人：吳秀華（國民黨）
澎湖縣長當選人：陳振中（國民黨）
金門縣長當選人：陳玉珍（國民黨）
連江縣長當選人：王忠銘（國民黨）
全國議員政黨席次
國民黨：339席
民進黨：305席
民眾黨：32席
其他：227席
|
縣市別
|
國民黨
|
民進黨
|
民眾黨
|
其他
|
總席次
|
台北市
|
28
|
23
|
6
|
4
|
61
|
新北市
|
30
|
31
|
3
|
4
|
68
|
桃園市
|
30
|
24
|
2
|
9
|
65
|
台中市
|
28
|
29
|
3
|
5
|
65
|
台南市
|
15
|
26
|
1
|
15
|
57
|
高雄市
|
26
|
33
|
0
|
6
|
65
|
基隆市
|
13
|
11
|
2
|
6
|
32
|
新竹縣
|
12
|
3
|
2
|
4
|
21
|
新竹市
|
12
|
9
|
5
|
9
|
35
|
苗栗縣
|
10
|
8
|
1
|
19
|
38
|
彰化縣
|
26
|
16
|
3
|
10
|
55
|
南投縣
|
13
|
8
|
0
|
16
|
37
|
雲林縣
|
8
|
13
|
2
|
22
|
45
|
嘉義縣
|
7
|
21
|
0
|
9
|
37
|
嘉義市
|
8
|
6
|
0
|
9
|
23
|
屏東縣
|
19
|
16
|
0
|
20
|
55
|
台東縣
|
17
|
3
|
0
|
10
|
30
|
花蓮縣
|
14
|
6
|
1
|
12
|
33
|
宜蘭縣
|
12
|
14
|
0
|
8
|
34
|
澎湖縣
|
2
|
4
|
0
|
13
|
19
|
連江縣
|
5
|
0
|
0
|
4
|
9
|
金門縣
|
4
|
1
|
1
|
13
|
19
|
合計
|
339
|
305
|
32
|
227
|
969
新北市議員當選名單
桃園市議員當選名單
台中市議員當選名單
台南市議員當選名單
高雄市議員當選名單
基隆市議員當選名單
新竹市議員當選名單
新竹縣議員當選名單
苗栗縣議員當選名單
彰化縣議員當選名單
南投縣議員當選名單
雲林縣議員當選名單
嘉義市議員當選名單
嘉義縣議員當選名單
屏東縣議員當選名單
宜蘭縣議員當選名單
花蓮縣議員當選名單
台東縣議員當選名單
澎湖縣議員當選名單
金門縣議員當選名單
連江縣議員當選名單
資料來源：中選會115年選舉計票資訊查詢網站
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