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2026台中市議員選舉完整候選人名單

台中市第1選舉區（候選4人、應選3席，☑️代表當選）

台中市第2選舉區（候選7人、應選5席，☑️代表當選）

台中市第3選舉區（候選5人、應選5席，☑️代表當選）

台中市第4選舉區（候選9人、應選5席，☑️代表當選）

台中市第5選舉區（候選10人、應選6席，☑️代表當選）

台中市第6選舉區（候選6人、應選5席，☑️代表當選）

台中市第7選舉區（候選5人、應選4席，☑️代表當選）

台中市第8選舉區（候選13人、應選7席，☑️代表當選）

台中市第9選舉區（候選4人、應選3席，☑️代表當選）

台中市第10選舉區（候選4人、應選3席，☑️代表當選）

台中市第11選舉區（候選8人、應選4席，☑️代表當選）

台中市第12選舉區（候選7人、應選4席，☑️代表當選）

台中市第13選舉區（候選9人、應選6席，☑️代表當選）

台中市第14選舉區（候選2人、應選2席，☑️代表當選）

台中市第15選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）

台中市第16選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）

台中市第17選舉區（候選4人、應選1席，☑️代表當選）

2026台中市議員選舉最新開票結果陸續出爐，本屆共17個選舉區、101名候選人，將選出區域議員62席、平地原住民議員1席及山地原住民議員2席，總計65席。上屆國民黨獲32席、民進黨24席、民眾黨及時代力量各1席、無黨籍7席，藍綠皆未過半。本屆因人口變動，北屯區增加1席，東區、南區則減少1席，其中北屯區13人角逐7席，東區、南區更有8人競逐4席，成為此次選戰觀察重點。《NOWNEWS今日新聞》將持續更新台中市議員開票結果，一文掌握各選區當選名單。台中市議員選舉共17個選舉區、101名候選人，應選65席。以下依台中市選舉委員會公布的候選人號次排列，無政黨推薦者以「無」表示，以下為各選舉區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。楊啓邦 國民黨吳中源 民進黨李文傑 國民黨施志昌 民進黨顏莉敏 國民黨陳廷秀 無張清照 國民黨楊典忠 民進黨陳永祥 民眾黨王立任 民進黨陳怡潔 民進黨林孟令 國民黨張家銨 民進黨林汝洲 無曾威 民進黨吳瓊華 國民黨黃朝淵 親民黨連佳振 國民黨蔡怡萱 民進黨邱愛珊 國民黨劉和豐 無連小華 民眾黨謝志忠 民進黨王朝坤 無陳本添 國民黨林鈺梅 無張烱春 司法改革黨陳映辰 民進黨吳呈賢 國民黨蔡慧君 無蕭隆澤 民進黨陳清崧 國民黨賴朝國 國民黨周永鴻 民進黨徐瑄灃 無林祈烽 民進黨楊大鋐 國民黨陳淑華 民進黨張廖乃綸 國民黨黃馨慧 國民黨劉芩妤 民眾黨朱暖英 國民黨張耀中 民進黨何文海 民進黨劉士州 國民黨吳佩芸 無彭振芳 無賴順仁 國民黨楊政昱 無陳諭韋 無陳信秀 民進黨許育璿 國民黨段體佩 無謝家宜 民進黨曾咨耀 民進黨沈佑蓮 國民黨蔡佩珊 小民參政歐巴桑聯盟邱于珊 民眾黨吳宗學 國民黨陳政顯 國民黨陳文政 國民黨簡嘉佑 民進黨陳俞融 民進黨黃守達 民進黨林靈 勞動黨張彥彤 國民黨江肇國 民進黨楊寶楨 無周啓揚 無陳雅惠 民進黨林霈涵 國民黨鄭功進 民進黨何翊綾 民進黨李中 國民黨林英成 無蔡耀頡 民進黨張書華 無許書豪 民眾黨黃佳恬 國民黨張玉嬿 民進黨賴義鍠 國民黨閻泰利 無李天生 民進黨段中仁 無鄒明諺 時代力量林碧秀 國民黨林德宇 民進黨張滄沂 無蘇柏興 國民黨江和樹 民眾黨張芬郁 民進黨吳振嘉 國民黨詹智翔 民進黨楊玉花 無吳建德 國民黨古秀英 國民黨黃永光 無呂秀惠 無瓦力司．比尤 無朱元宏 國民黨柯靜志 無