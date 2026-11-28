2026台中市議員選舉最新開票結果陸續出爐，本屆共17個選舉區、101名候選人，將選出區域議員62席、平地原住民議員1席及山地原住民議員2席，總計65席。上屆國民黨獲32席、民進黨24席、民眾黨及時代力量各1席、無黨籍7席，藍綠皆未過半。本屆因人口變動，北屯區增加1席，東區、南區則減少1席，其中北屯區13人角逐7席，東區、南區更有8人競逐4席，成為此次選戰觀察重點。《NOWNEWS今日新聞》將持續更新台中市議員開票結果，一文掌握各選區當選名單。
2026台中市議員選舉完整候選人名單
台中市議員選舉共17個選舉區、101名候選人，應選65席。以下依台中市選舉委員會公布的候選人號次排列，無政黨推薦者以「無」表示，以下為各選舉區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。
台中市第1選舉區（候選4人、應選3席，☑️代表當選）
楊啓邦 國民黨
吳中源 民進黨
李文傑 國民黨
施志昌 民進黨
台中市第2選舉區（候選7人、應選5席，☑️代表當選）
顏莉敏 國民黨
陳廷秀 無
張清照 國民黨
楊典忠 民進黨
陳永祥 民眾黨
王立任 民進黨
陳怡潔 民進黨
台中市第3選舉區（候選5人、應選5席，☑️代表當選）
林孟令 國民黨
張家銨 民進黨
林汝洲 無
曾威 民進黨
吳瓊華 國民黨
台中市第4選舉區（候選9人、應選5席，☑️代表當選）
黃朝淵 親民黨
連佳振 國民黨
蔡怡萱 民進黨
邱愛珊 國民黨
劉和豐 無
連小華 民眾黨
謝志忠 民進黨
王朝坤 無
陳本添 國民黨
台中市第5選舉區（候選10人、應選6席，☑️代表當選）
林鈺梅 無
張烱春 司法改革黨
陳映辰 民進黨
吳呈賢 國民黨
蔡慧君 無
蕭隆澤 民進黨
陳清崧 國民黨
賴朝國 國民黨
周永鴻 民進黨
徐瑄灃 無
台中市第6選舉區（候選6人、應選5席，☑️代表當選）
林祈烽 民進黨
楊大鋐 國民黨
陳淑華 民進黨
張廖乃綸 國民黨
黃馨慧 國民黨
劉芩妤 民眾黨
台中市第7選舉區（候選5人、應選4席，☑️代表當選）
朱暖英 國民黨
張耀中 民進黨
何文海 民進黨
劉士州 國民黨
吳佩芸 無
台中市第8選舉區（候選13人、應選7席，☑️代表當選）
彭振芳 無
賴順仁 國民黨
楊政昱 無
陳諭韋 無
陳信秀 民進黨
許育璿 國民黨
段體佩 無
謝家宜 民進黨
曾咨耀 民進黨
沈佑蓮 國民黨
蔡佩珊 小民參政歐巴桑聯盟
邱于珊 民眾黨
吳宗學 國民黨
台中市第9選舉區（候選4人、應選3席，☑️代表當選）
陳政顯 國民黨
陳文政 國民黨
簡嘉佑 民進黨
陳俞融 民進黨
台中市第10選舉區（候選4人、應選3席，☑️代表當選）
黃守達 民進黨
林靈 勞動黨
張彥彤 國民黨
江肇國 民進黨
台中市第11選舉區（候選8人、應選4席，☑️代表當選）
楊寶楨 無
周啓揚 無
陳雅惠 民進黨
林霈涵 國民黨
鄭功進 民進黨
何翊綾 民進黨
李中 國民黨
林英成 無
台中市第12選舉區（候選7人、應選4席，☑️代表當選）
蔡耀頡 民進黨
張書華 無
許書豪 民眾黨
黃佳恬 國民黨
張玉嬿 民進黨
賴義鍠 國民黨
閻泰利 無
台中市第13選舉區（候選9人、應選6席，☑️代表當選）
李天生 民進黨
段中仁 無
鄒明諺 時代力量
林碧秀 國民黨
林德宇 民進黨
張滄沂 無
蘇柏興 國民黨
江和樹 民眾黨
張芬郁 民進黨
台中市第14選舉區（候選2人、應選2席，☑️代表當選）
吳振嘉 國民黨
詹智翔 民進黨
台中市第15選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
楊玉花 無
吳建德 國民黨
台中市第16選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
古秀英 國民黨
黃永光 無
台中市第17選舉區（候選4人、應選1席，☑️代表當選）
呂秀惠 無
瓦力司．比尤 無
朱元宏 國民黨
柯靜志 無
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台中市議員選舉共17個選舉區、101名候選人，應選65席。以下依台中市選舉委員會公布的候選人號次排列，無政黨推薦者以「無」表示，以下為各選舉區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。
台中市第1選舉區（候選4人、應選3席，☑️代表當選）
楊啓邦 國民黨
吳中源 民進黨
李文傑 國民黨
施志昌 民進黨
台中市第2選舉區（候選7人、應選5席，☑️代表當選）
顏莉敏 國民黨
陳廷秀 無
張清照 國民黨
楊典忠 民進黨
陳永祥 民眾黨
王立任 民進黨
陳怡潔 民進黨
台中市第3選舉區（候選5人、應選5席，☑️代表當選）
林孟令 國民黨
張家銨 民進黨
林汝洲 無
曾威 民進黨
吳瓊華 國民黨
台中市第4選舉區（候選9人、應選5席，☑️代表當選）
黃朝淵 親民黨
連佳振 國民黨
蔡怡萱 民進黨
邱愛珊 國民黨
劉和豐 無
連小華 民眾黨
謝志忠 民進黨
王朝坤 無
陳本添 國民黨
台中市第5選舉區（候選10人、應選6席，☑️代表當選）
林鈺梅 無
張烱春 司法改革黨
陳映辰 民進黨
吳呈賢 國民黨
蔡慧君 無
蕭隆澤 民進黨
陳清崧 國民黨
賴朝國 國民黨
周永鴻 民進黨
徐瑄灃 無
台中市第6選舉區（候選6人、應選5席，☑️代表當選）
林祈烽 民進黨
楊大鋐 國民黨
陳淑華 民進黨
張廖乃綸 國民黨
黃馨慧 國民黨
劉芩妤 民眾黨
台中市第7選舉區（候選5人、應選4席，☑️代表當選）
朱暖英 國民黨
張耀中 民進黨
何文海 民進黨
劉士州 國民黨
吳佩芸 無
台中市第8選舉區（候選13人、應選7席，☑️代表當選）
彭振芳 無
賴順仁 國民黨
楊政昱 無
陳諭韋 無
陳信秀 民進黨
許育璿 國民黨
段體佩 無
謝家宜 民進黨
曾咨耀 民進黨
沈佑蓮 國民黨
蔡佩珊 小民參政歐巴桑聯盟
邱于珊 民眾黨
吳宗學 國民黨
台中市第9選舉區（候選4人、應選3席，☑️代表當選）
陳政顯 國民黨
陳文政 國民黨
簡嘉佑 民進黨
陳俞融 民進黨
台中市第10選舉區（候選4人、應選3席，☑️代表當選）
黃守達 民進黨
林靈 勞動黨
張彥彤 國民黨
江肇國 民進黨
台中市第11選舉區（候選8人、應選4席，☑️代表當選）
楊寶楨 無
周啓揚 無
陳雅惠 民進黨
林霈涵 國民黨
鄭功進 民進黨
何翊綾 民進黨
李中 國民黨
林英成 無
台中市第12選舉區（候選7人、應選4席，☑️代表當選）
蔡耀頡 民進黨
張書華 無
許書豪 民眾黨
黃佳恬 國民黨
張玉嬿 民進黨
賴義鍠 國民黨
閻泰利 無
台中市第13選舉區（候選9人、應選6席，☑️代表當選）
李天生 民進黨
段中仁 無
鄒明諺 時代力量
林碧秀 國民黨
林德宇 民進黨
張滄沂 無
蘇柏興 國民黨
江和樹 民眾黨
張芬郁 民進黨
台中市第14選舉區（候選2人、應選2席，☑️代表當選）
吳振嘉 國民黨
詹智翔 民進黨
台中市第15選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
楊玉花 無
吳建德 國民黨
台中市第16選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
古秀英 國民黨
黃永光 無
台中市第17選舉區（候選4人、應選1席，☑️代表當選）
呂秀惠 無
瓦力司．比尤 無
朱元宏 國民黨
柯靜志 無
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