2026彰化縣議員當選名單、開票結果揭曉！彰化縣議員今年共有10個選區、共86人登記參選，將選出 55 席（區域議員 53 席、平地原住民議員 1 席、山地原住民議員 1 席）。其中第7選區候選人、彰化縣議長謝典霖因涉入餐敘賄選及挪用公款案遭羈押禁見，日前裁定延押兩個月，是否成功6連霸引發關注；同一選區的江熊一楓也因疑似涉及詐領助理費，目前仍遭羈押，不過她仍不放棄競選機會，並由丈夫江昭儀代替出席競總成立大會。此外，第五選區的候選人楊仁彬，接棒爸爸楊福地參選，未料27日驚傳父子倆雙雙因涉及賄選，遭彰化地檢署聲請羈押禁見，恐影響選舉結果。開票時間為今（28）日下午4時投票結束後，《NOWNEWS今日新聞》本文將不斷更新台南市議員開票結果，當選名單一文掌握。
以下為各選舉區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。
彰化縣第1選區候選人（候選15人，應選12席，☑️代表當選）
莊陞漢 民進黨
許原龍 國民黨
謝宗樺 無
顧勝敏 國民黨
黃千宴 國民黨
許雅琳 民進黨
林世明 民進黨
白玉如 國民黨
林世賢 民進黨
楊子賢 民進黨
温芝樺 國民黨
黃玉如 無
吳韋達 民眾黨
陳銌銌 無
李成濟 民進黨
彰化縣第2選區候選人（候選9人，應選7席，☑️代表當選）
林英嘉 無
蔡匡威 民進黨
許志宏 國民黨
蔣煙燈 民進黨
凃淑媚 國民黨
楊竣程 國民黨
藍駿宇 民進黨
王信筌 國民黨
郭燕陵 無
彰化縣第3選區候選人（候選10人，應選6席，☑️代表當選）
蕭文雄 民進黨
王國忠 無
林宗翰 無
曾煥燁 民進黨
林小琪 國民黨
周君綾 民進黨
鍾雅茹 國民黨
林明鴻 無
蘇智弦 民眾黨
柯振杯 國民黨
彰化縣第4選區候選人（候選13人，應選9席，☑️代表當選）
賴澤民 民進黨
張欣倩 民進黨
詹雅婷 無
張愉婕 國民黨
張詠勝 國民黨
黃正盛 國民黨
陳秋蓉 民進黨
張雪如 民眾黨
游筑凱 國民黨
張詩怡 無
劉惠娟 無
林俊毅 無
曹嘉豪 國民黨
彰化縣第5選區候選人（候選6人，應選5席，☑️代表當選）
楊仁彬 國民黨
陳玉姫 國民黨
張春洋 無
劉珊伶 民進黨
黃佳惠 國民黨
許文萍 無
彰化縣第6選區候選人（候選6人，應選4席，☑️代表當選）
許書維 民進黨
蕭妤亘 國民黨
彭世和 國民黨
蕭岳倫 國民黨
詹琬惠 民進黨
鄭俊雄 國民黨
彰化縣第7選區候選人（候選8人，應選5席，☑️代表當選）
陳世凱 無
江熊一楓 無
鄭朝元 無
杜懿彩 無
劉淑芳 國民黨
李俊諭 民進黨
李浩誠 國民黨
謝典霖 國民黨
彰化縣第8選區候選人（候選9人，應選5席，☑️代表當選）
謝淑如 無
吳淑娟 無
洪子超 民進黨
洪雅婷 民眾黨
張國棟 國民黨
曾温泉 國民黨
洪騰明 民進黨
洪建興 無
黄淑儀 無
彰化縣第9選區候選人（候選2人，應選1席，☑️代表當選）
陳榮妹 國民黨
陳明義 無
彰化縣第10選區候選人（候選8人，應選1席，☑️代表當選）
金凱傑 Ilia．Nangavulan 國民黨
高世鴻 無
吳秋祿 國民黨
王昌智 Mac Lunai 無
張瑋婷 國民黨
謝秀美 無
肯當．迪洛安 無
高采翎 民眾黨
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彰化縣第1選區候選人（候選15人，應選12席，☑️代表當選）
莊陞漢 民進黨
許原龍 國民黨
謝宗樺 無
顧勝敏 國民黨
黃千宴 國民黨
許雅琳 民進黨
林世明 民進黨
白玉如 國民黨
林世賢 民進黨
楊子賢 民進黨
温芝樺 國民黨
黃玉如 無
吳韋達 民眾黨
陳銌銌 無
李成濟 民進黨
彰化縣第2選區候選人（候選9人，應選7席，☑️代表當選）
林英嘉 無
蔡匡威 民進黨
許志宏 國民黨
蔣煙燈 民進黨
凃淑媚 國民黨
楊竣程 國民黨
藍駿宇 民進黨
王信筌 國民黨
郭燕陵 無
彰化縣第3選區候選人（候選10人，應選6席，☑️代表當選）
蕭文雄 民進黨
王國忠 無
林宗翰 無
曾煥燁 民進黨
林小琪 國民黨
周君綾 民進黨
鍾雅茹 國民黨
林明鴻 無
蘇智弦 民眾黨
柯振杯 國民黨
彰化縣第4選區候選人（候選13人，應選9席，☑️代表當選）
賴澤民 民進黨
張欣倩 民進黨
詹雅婷 無
張愉婕 國民黨
張詠勝 國民黨
黃正盛 國民黨
陳秋蓉 民進黨
張雪如 民眾黨
游筑凱 國民黨
張詩怡 無
劉惠娟 無
林俊毅 無
曹嘉豪 國民黨
彰化縣第5選區候選人（候選6人，應選5席，☑️代表當選）
楊仁彬 國民黨
陳玉姫 國民黨
張春洋 無
劉珊伶 民進黨
黃佳惠 國民黨
許文萍 無
彰化縣第6選區候選人（候選6人，應選4席，☑️代表當選）
許書維 民進黨
蕭妤亘 國民黨
彭世和 國民黨
蕭岳倫 國民黨
詹琬惠 民進黨
鄭俊雄 國民黨
彰化縣第7選區候選人（候選8人，應選5席，☑️代表當選）
陳世凱 無
江熊一楓 無
鄭朝元 無
杜懿彩 無
劉淑芳 國民黨
李俊諭 民進黨
李浩誠 國民黨
謝典霖 國民黨
彰化縣第8選區候選人（候選9人，應選5席，☑️代表當選）
謝淑如 無
吳淑娟 無
洪子超 民進黨
洪雅婷 民眾黨
張國棟 國民黨
曾温泉 國民黨
洪騰明 民進黨
洪建興 無
黄淑儀 無
彰化縣第9選區候選人（候選2人，應選1席，☑️代表當選）
陳榮妹 國民黨
陳明義 無
彰化縣第10選區候選人（候選8人，應選1席，☑️代表當選）
金凱傑 Ilia．Nangavulan 國民黨
高世鴻 無
吳秋祿 國民黨
王昌智 Mac Lunai 無
張瑋婷 國民黨
謝秀美 無
肯當．迪洛安 無
高采翎 民眾黨
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