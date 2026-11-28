2026九合一選舉連江縣議員當選名單、開票結果看這裡！連江縣議員本屆共有4個選舉區、共14名候選人，將選出9席議員。上屆選舉中，民進黨獲0席、國民黨獲7席。今年則以第1區（南竿鄉）競爭最激烈，由7位候選人角逐5席次。開票時間為今（28）日下午4時投票結束後，《NOWNEWS今日新聞》本文將不斷更新連江縣議員開票結果，當選名單一文掌握。
以下為各選舉區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。
連江縣第1選舉區候選人（候選7人、應選5席，☑️代表當選）
曹丞君 中國國民黨
吳軾子 更生黨
曹以標 無
林惠萍 無
曹爾章 無
陳書建 中國國民黨
林明揚 中國國民黨
連江縣第2選舉區候選人（候選3人、應選2席，☑️代表當選）
陳玉發 中國國民黨
周瑞國 中國國民黨
謝秉軒 無
連江縣第3選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
王孝榛 無
陳貽斌 中國國民黨
連江縣第4選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
林德建 中國國民黨
馮印才 無
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連江縣第1選舉區候選人（候選7人、應選5席，☑️代表當選）
曹丞君 中國國民黨
吳軾子 更生黨
曹以標 無
林惠萍 無
曹爾章 無
陳書建 中國國民黨
林明揚 中國國民黨
連江縣第2選舉區候選人（候選3人、應選2席，☑️代表當選）
陳玉發 中國國民黨
周瑞國 中國國民黨
謝秉軒 無
連江縣第3選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
王孝榛 無
陳貽斌 中國國民黨
連江縣第4選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
林德建 中國國民黨
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