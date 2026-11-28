2026年九合一選舉今（28）日登場，花蓮縣議員共劃分10個選區，總計55人角逐33席，全縣選舉人數多達26萬4472人。本屆第1選區（花蓮市）15搶9、第3選區（吉安等）14搶10戰況最激烈，老將徐雪玉、謝國榮等人拚連霸。上屆議會藍營以18席過半，今年能否守住優勢備受關注。以下為完整候選人名冊，開票結果將不斷更新，最終當選結果以中選會公布為主。
以下為各選舉區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。
花蓮縣第1選舉區（候選15人、應選9席，☑️代表當選）
許願神 無
陳財能 無
謝國榮 無
徐子芳 國民黨
黃達祥 國民黨
江躍辰 無
林宗昆 國民黨
洪士閔 無
田珍綺 民進黨
謝豪杰 無
莊依婕 民進黨
傅國淵 無胡仁順 民進黨
韓林梅 國民黨
蔡翼陽 民眾黨
花蓮縣第2選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
張美華 國民黨
鄭寶秀 無
花蓮縣第3選舉區（候選14人、應選10席，☑️代表當選）
劉靜文 無
張宸瑋 無
鄭乾龍 無
徐雪玉 國民黨
陳思伃 民進黨
黃宣寓 國民黨
彭建華 無
孟繁嘉 台灣基進
林則葹 民進黨
蘇文將 民進黨
楊悟空 無
姜景文 國民黨
吳建志 國民黨
蔡文隆 國民黨
花蓮縣第4選舉區（候選5人、應選3席，☑️代表當選）
鍾素政 國民黨
黃玲蘭 無
林宏熙 無
吳新文 國民黨
詹金富 國民黨
花蓮縣第5選舉區（候選5人、應選4席，☑️代表當選）
李正文 國民黨
笛布斯．顗賚 無
陳進德 國民黨
那莫 諾虎 Namoh Nofu 無
周駿宥 無
花蓮縣第6選舉區（候選4人、應選2席，☑️代表當選）
邱福順Kacaw．Folaw 無
蔡依靜 Lamen‧Panay 無
林正福 國民黨
萬中興 無
花蓮縣第7選舉區（候選3人、應選1席，☑️代表當選）
哈尼．噶照 Hani Kacaw 無
秀吉．撒夫洛 國民黨
林玉芬 國民黨
花蓮縣第8選舉區（候選3人、應選1席，☑️代表當選）
王玫瑰Sitang Yuci 國民黨
王沈剛竹 國民黨
田韻馨 無
花蓮縣第9選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
伊布．達納畢 瑪Ibu·Tanapinma 無
陳群 國民黨
花蓮縣第10選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
李忠祥 無
金淑敏 國民黨
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花蓮縣第1選舉區（候選15人、應選9席，☑️代表當選）
許願神 無
陳財能 無
謝國榮 無
徐子芳 國民黨
黃達祥 國民黨
江躍辰 無
林宗昆 國民黨
洪士閔 無
田珍綺 民進黨
謝豪杰 無
莊依婕 民進黨
傅國淵 無胡仁順 民進黨
韓林梅 國民黨
蔡翼陽 民眾黨
花蓮縣第2選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
張美華 國民黨
鄭寶秀 無
花蓮縣第3選舉區（候選14人、應選10席，☑️代表當選）
劉靜文 無
張宸瑋 無
鄭乾龍 無
徐雪玉 國民黨
陳思伃 民進黨
黃宣寓 國民黨
彭建華 無
孟繁嘉 台灣基進
林則葹 民進黨
蘇文將 民進黨
楊悟空 無
姜景文 國民黨
吳建志 國民黨
蔡文隆 國民黨
花蓮縣第4選舉區（候選5人、應選3席，☑️代表當選）
鍾素政 國民黨
黃玲蘭 無
林宏熙 無
吳新文 國民黨
詹金富 國民黨
花蓮縣第5選舉區（候選5人、應選4席，☑️代表當選）
李正文 國民黨
笛布斯．顗賚 無
陳進德 國民黨
那莫 諾虎 Namoh Nofu 無
周駿宥 無
花蓮縣第6選舉區（候選4人、應選2席，☑️代表當選）
邱福順Kacaw．Folaw 無
蔡依靜 Lamen‧Panay 無
林正福 國民黨
萬中興 無
花蓮縣第7選舉區（候選3人、應選1席，☑️代表當選）
哈尼．噶照 Hani Kacaw 無
秀吉．撒夫洛 國民黨
林玉芬 國民黨
花蓮縣第8選舉區（候選3人、應選1席，☑️代表當選）
王玫瑰Sitang Yuci 國民黨
王沈剛竹 國民黨
田韻馨 無
花蓮縣第9選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
伊布．達納畢 瑪Ibu·Tanapinma 無
陳群 國民黨
花蓮縣第10選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
李忠祥 無
金淑敏 國民黨
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