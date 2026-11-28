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2026新竹市議員當選名單、開票結果出爐！本屆新竹市議員共有35席，較上屆34席新增1席山地原住民議員，共有56位候選人登記參選。其中第一選區為新竹市人口最密集之區域，此次將有19位候選人競逐12 個席次。今（28）日開票時間將於下午4時投票結束後，《NOWNEWS今日新聞》本文將不斷更新新竹市議員開票結果，當選名單一次看。☑️劉詳樽（無）曾翰揚（民進黨）鄭宏輝（民進黨）許登淇（無）劉彥伶（民進黨）鍾淑英（國民黨）宋品瑩（民眾黨）錢康明（無）樊一嶢（國民黨）陳珍裕（無）劉崇顯（無）陳清智（國民黨）鄭美娟（民進黨）張文興（國民黨）李國璋（民眾黨）蔡惠婷（時代力量）林妤芬（無）張祖琰（國民黨）黃文政（無）☑️徐美惠（國民黨）許修睿（國民黨）李玫（民眾黨）施乃如（民進黨）田雅芳（無）陳鶴文（無）新竹市第3選舉區☑️陳建名（民進黨）陳思妤（國民黨）施淑婷（民眾黨）林彥甫（時代力量）王雲慶（國民黨）蕭志潔（國民黨）曾國維（民進黨）彭昆耀（無）林士凱（民進黨）楊玲宜（民進黨）黃美慧（國民黨）孫宗孝（無）許竹見（無）鄭慶欽（無）蔡文盛（民眾黨）吳旭豐（國民黨）廖子齊（時代力量）蔡志堅（無）陳啓源（無）葉國文（民眾黨）陳慶齡（國民黨）吳國寶（無）吳若茵（國民黨）林盈徹（民進黨）林慈愛（國民黨）李雅雯（國民黨）林夏陞（國民黨）雲翔（無）卡伊．馬賴（民進黨）趙若芸（民眾黨）楊家玲（無）