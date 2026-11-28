2026新竹市議員當選名單、開票結果出爐！本屆新竹市議員共有35席，較上屆34席新增1席山地原住民議員，共有56位候選人登記參選。其中第一選區為新竹市人口最密集之區域，此次將有19位候選人競逐12 個席次。今（28）日開票時間將於下午4時投票結束後，《NOWNEWS今日新聞》本文將不斷更新新竹市議員開票結果，當選名單一次看。
以下為各選舉區完整候選人名冊，排列順序按照候選人抽中之號次。開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。
新竹市第1選舉區候選人（候選19人、應選12席，☑️代表當選）
劉詳樽（無）
曾翰揚（民進黨）
鄭宏輝（民進黨）
許登淇（無）
劉彥伶（民進黨）
鍾淑英（國民黨）
宋品瑩（民眾黨）
錢康明（無）
樊一嶢（國民黨）
陳珍裕（無）
劉崇顯（無）
陳清智（國民黨）
鄭美娟（民進黨）
張文興（國民黨）
李國璋（民眾黨）
蔡惠婷（時代力量）
林妤芬（無）
張祖琰（國民黨）
黃文政（無）
新竹市第2選舉區（候選6人、應選4席，☑️代表當選）
徐美惠（國民黨）
許修睿（國民黨）
李玫（民眾黨）
施乃如（民進黨）
田雅芳（無）
陳鶴文（無）
新竹市第3選舉區（候選3人、應選2席，☑️代表當選）
陳建名（民進黨）
陳思妤（國民黨）
施淑婷（民眾黨）
新竹市第4選舉區（候選13人、應選9席，☑️代表當選）
林彥甫（時代力量）
王雲慶（國民黨）
蕭志潔（國民黨）
曾國維（民進黨）
彭昆耀（無）
林士凱（民進黨）
楊玲宜（民進黨）
黃美慧（國民黨）
孫宗孝（無）
許竹見（無）
鄭慶欽（無）
蔡文盛（民眾黨）
吳旭豐（國民黨）
新竹市第5選舉區（候選8人、應選6席，☑️代表當選）
廖子齊（時代力量）
蔡志堅（無）
陳啓源（無）
葉國文（民眾黨）
陳慶齡（國民黨）
吳國寶（無）
吳若茵（國民黨）
林盈徹（民進黨）
新竹市第6選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
林慈愛（國民黨）
李雅雯（國民黨）
新竹市第7選舉區（候選5人、應選1席，☑️代表當選）
林夏陞（國民黨）
雲翔（無）
卡伊．馬賴（民進黨）
趙若芸（民眾黨）
楊家玲（無）
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新竹市第1選舉區候選人（候選19人、應選12席，☑️代表當選）
劉詳樽（無）
曾翰揚（民進黨）
鄭宏輝（民進黨）
許登淇（無）
劉彥伶（民進黨）
鍾淑英（國民黨）
宋品瑩（民眾黨）
錢康明（無）
樊一嶢（國民黨）
陳珍裕（無）
劉崇顯（無）
陳清智（國民黨）
鄭美娟（民進黨）
張文興（國民黨）
李國璋（民眾黨）
蔡惠婷（時代力量）
林妤芬（無）
張祖琰（國民黨）
黃文政（無）
新竹市第2選舉區（候選6人、應選4席，☑️代表當選）
徐美惠（國民黨）
許修睿（國民黨）
李玫（民眾黨）
施乃如（民進黨）
田雅芳（無）
陳鶴文（無）
新竹市第3選舉區（候選3人、應選2席，☑️代表當選）
陳建名（民進黨）
陳思妤（國民黨）
施淑婷（民眾黨）
新竹市第4選舉區（候選13人、應選9席，☑️代表當選）
林彥甫（時代力量）
王雲慶（國民黨）
蕭志潔（國民黨）
曾國維（民進黨）
彭昆耀（無）
林士凱（民進黨）
楊玲宜（民進黨）
黃美慧（國民黨）
孫宗孝（無）
許竹見（無）
鄭慶欽（無）
蔡文盛（民眾黨）
吳旭豐（國民黨）
新竹市第5選舉區（候選8人、應選6席，☑️代表當選）
廖子齊（時代力量）
蔡志堅（無）
陳啓源（無）
葉國文（民眾黨）
陳慶齡（國民黨）
吳國寶（無）
吳若茵（國民黨）
林盈徹（民進黨）
新竹市第6選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
林慈愛（國民黨）
李雅雯（國民黨）
新竹市第7選舉區（候選5人、應選1席，☑️代表當選）
林夏陞（國民黨）
雲翔（無）
卡伊．馬賴（民進黨）
趙若芸（民眾黨）
楊家玲（無）
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