2026雲林縣議員當選名單、開票結果看這裡！雲林縣議員本屆共有8個選舉區、共72名候選人，將選出區域議員43席，以及平地原住民、山地原住民議員各1席，總計45席。上屆選舉中，民進黨獲11席、國民黨獲9席、民眾黨及台聯各1席，無黨籍則拿下21席。今年首度增設第7選舉區平地原住民、第8選舉區山地原住民各1席，其中第8選舉區有4人角逐1席，競爭最激烈；區域議員部分則以第1選舉區18人搶10席，參選人數最多。開票時間為今（28）日下午4時投票結束後，《NOWNEWS今日新聞》本文將不斷更新雲林縣議員開票結果，當選名單一文掌握。
以下為各選舉區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。
雲林縣第1選舉區候選人（候選18人、應選10席，☑️代表當選）
黃勝志 國民黨
曾博鴻 無
陳永修 國民黨
黃釋瑩 無
邱世文 無
鍾明馨 無
楊朝祈 無
賴瑪玲 國民黨
林岳璋 無
陳芳盈 國民黨
張光儀 無
林靖冠 民進黨
王竣毅 無
林群力 民進黨
廖郁賢 民進黨
江文登 民進黨
廖昶淳 時代力量
許百芳 無
雲林縣第2選舉區候選人（候選9人、應選6席，☑️代表當選）
陳麗蘭 無
吳延豐 無
高明達 民進黨
林森寶 無
賴明源 無
黃景鴻 無
張庭綺 民進黨
洪惠玲 無
王秋足 國民黨
雲林縣第3選舉區候選人（候選11人、應選9席，☑️代表當選）
黃美瑤 無
蔡明水 無
陳俊龍 無
李明明 民進黨
魏順興 無
張維心 無
沈昱霆 無
王鈺齊 無
陳乙辰 民眾黨
黃凱 無
林文彬 民進黨
雲林縣第4選舉區候選人（候選10人、應選6席，☑️代表當選）
楊智凱 無
王裔迪 民進黨
李明哲 國民黨
廖子漢 無
廖庭輝 無
游淑雲 無
李泓儀 民進黨
張家閎 民眾黨
廖偉晴 國民黨
洪如萍 民進黨
雲林縣第5選舉區候選人（候選10人、應選7席，☑️代表當選）
趙育祥 無
蘇國誼 無
蔡永順 民進黨
郭佩瑄 民進黨
許留賓 無
蔡梨美 無
吳蕙蘭 無
吳宗典 無
林宜豊 民眾黨
林建鴻 國民黨
雲林縣第6選舉區候選人（候選7人、應選5席，☑️代表當選）
蔡岳儒 民進黨
王承宏 無
黃美蘭 無
蔡孟真 民進黨
陳定鈞 無
王新堯 無
黃文祥 無
雲林縣第7選舉區候選人（平地原住民）（候選3人、應選1席，☑️代表當選）
周志祥 Kacaw．Kaco 無
呂佶娜 Aniu．Wuhsin 國民黨
鄭玫惠 無
雲林縣第8選舉區候選人（山地原住民）（候選4人、應選1席，☑️代表當選）
張忠豪 無
蔡嘉峻 Pisaw Hakaw 無
李丘威達 無
高瑛翠 無
我是廣告 請繼續往下閱讀
雲林縣第1選舉區候選人（候選18人、應選10席，☑️代表當選）
黃勝志 國民黨
曾博鴻 無
陳永修 國民黨
黃釋瑩 無
邱世文 無
鍾明馨 無
楊朝祈 無
賴瑪玲 國民黨
林岳璋 無
陳芳盈 國民黨
張光儀 無
林靖冠 民進黨
王竣毅 無
林群力 民進黨
廖郁賢 民進黨
江文登 民進黨
廖昶淳 時代力量
許百芳 無
雲林縣第2選舉區候選人（候選9人、應選6席，☑️代表當選）
陳麗蘭 無
吳延豐 無
高明達 民進黨
林森寶 無
賴明源 無
黃景鴻 無
張庭綺 民進黨
洪惠玲 無
王秋足 國民黨
雲林縣第3選舉區候選人（候選11人、應選9席，☑️代表當選）
黃美瑤 無
蔡明水 無
陳俊龍 無
李明明 民進黨
魏順興 無
張維心 無
沈昱霆 無
王鈺齊 無
陳乙辰 民眾黨
黃凱 無
林文彬 民進黨
雲林縣第4選舉區候選人（候選10人、應選6席，☑️代表當選）
楊智凱 無
王裔迪 民進黨
李明哲 國民黨
廖子漢 無
廖庭輝 無
游淑雲 無
李泓儀 民進黨
張家閎 民眾黨
廖偉晴 國民黨
洪如萍 民進黨
雲林縣第5選舉區候選人（候選10人、應選7席，☑️代表當選）
趙育祥 無
蘇國誼 無
蔡永順 民進黨
郭佩瑄 民進黨
許留賓 無
蔡梨美 無
吳蕙蘭 無
吳宗典 無
林宜豊 民眾黨
林建鴻 國民黨
雲林縣第6選舉區候選人（候選7人、應選5席，☑️代表當選）
蔡岳儒 民進黨
王承宏 無
黃美蘭 無
蔡孟真 民進黨
陳定鈞 無
王新堯 無
黃文祥 無
雲林縣第7選舉區候選人（平地原住民）（候選3人、應選1席，☑️代表當選）
周志祥 Kacaw．Kaco 無
呂佶娜 Aniu．Wuhsin 國民黨
鄭玫惠 無
雲林縣第8選舉區候選人（山地原住民）（候選4人、應選1席，☑️代表當選）
張忠豪 無
蔡嘉峻 Pisaw Hakaw 無
李丘威達 無
高瑛翠 無
更多「各縣市議員選情」相關新聞。