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2026雲林縣議員當選名單、開票結果看這裡！雲林縣議員本屆共有8個選舉區、共72名候選人，將選出區域議員43席，以及平地原住民、山地原住民議員各1席，總計45席。上屆選舉中，民進黨獲11席、國民黨獲9席、民眾黨及台聯各1席，無黨籍則拿下21席。今年首度增設第7選舉區平地原住民、第8選舉區山地原住民各1席，其中第8選舉區有4人角逐1席，競爭最激烈；區域議員部分則以第1選舉區18人搶10席，參選人數最多。開票時間為今（28）日下午4時投票結束後，《NOWNEWS今日新聞》本文將不斷更新雲林縣議員開票結果，當選名單一文掌握。以下為各選舉區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。黃勝志 國民黨曾博鴻 無陳永修 國民黨黃釋瑩 無邱世文 無鍾明馨 無楊朝祈 無賴瑪玲 國民黨林岳璋 無陳芳盈 國民黨張光儀 無林靖冠 民進黨王竣毅 無林群力 民進黨廖郁賢 民進黨江文登 民進黨廖昶淳 時代力量許百芳 無陳麗蘭 無吳延豐 無高明達 民進黨林森寶 無賴明源 無黃景鴻 無張庭綺 民進黨洪惠玲 無王秋足 國民黨黃美瑤 無蔡明水 無陳俊龍 無李明明 民進黨魏順興 無張維心 無沈昱霆 無王鈺齊 無陳乙辰 民眾黨黃凱 無林文彬 民進黨楊智凱 無王裔迪 民進黨李明哲 國民黨廖子漢 無廖庭輝 無游淑雲 無李泓儀 民進黨張家閎 民眾黨廖偉晴 國民黨洪如萍 民進黨趙育祥 無蘇國誼 無蔡永順 民進黨郭佩瑄 民進黨許留賓 無蔡梨美 無吳蕙蘭 無吳宗典 無林宜豊 民眾黨林建鴻 國民黨蔡岳儒 民進黨王承宏 無黃美蘭 無蔡孟真 民進黨陳定鈞 無王新堯 無黃文祥 無周志祥 Kacaw．Kaco 無呂佶娜 Aniu．Wuhsin 國民黨鄭玫惠 無張忠豪 無蔡嘉峻 Pisaw Hakaw 無李丘威達 無高瑛翠 無