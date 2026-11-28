2026苗栗縣議員最新開票結果陸續出爐，本屆共8個選舉區，將選出區域議員36席，以及平地原住民、山地原住民議員各1席，總計38席。上屆國民黨獲7席、民進黨獲7席、時力1席、無黨籍／未獲政黨推薦23席。這次苗栗縣議長李文斌力拚6連霸，而日前杜文卿公開挺國民黨縣長候選人鍾東錦，遭民進黨開除黨籍，都為這場選戰增添不少變數。《NOWNEWS今日新聞》將持續更新苗栗縣議員開票結果，一文掌握當選名單。
以下為各選舉區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。
苗栗縣第1選舉區（候選15人、應選9席，☑️代表當選）
魏漢相 無
林志豪 無
彭賢淳 無
湯維岳 無
楊明燁 國民黨
曾美露 國民黨
徐筱菁 民進黨
黃萬盛 國民黨
孫素娥 國民黨
彭晧宇 無
呂晟 無
巫召清 無
許櫻萍 民進黨
鄭碧玉 國民黨
張志宇 國民黨
苗栗縣第2選舉區（候選3人、應選3席，☑️代表當選）
謝昌年 無
黎尚安 國民黨
羅貴星 民進黨
苗栗縣第3選舉區（候選7人、應選5席，☑️代表當選）
翁杰 民進黨
陳薈茗 無
郭汶沂 無
王建鑫 無
杜文卿 民進黨
周玉滿 無
徐瑞轅 無
苗栗縣第4選舉區（候選12人、應選9席，☑️代表當選）
李文斌 國民黨
林寶珠 國民黨
鄭秋風 無
陳碧華 無
吳翌立 時代力量
邱毓興 民進黨
蔡君婷 民眾黨
廖秀紅 國民黨
吳亭亭 民進黨
謝美香 無
張佳玲 無
廖英利 國民黨
苗栗縣第5選舉區（候選12人、應選8席，☑️代表當選）
古益弦 無
彭茜柔 無
陳詩弦 民進黨
陳光軒 民進黨
黎煥強 無
鍾孟儒 無
蕭詠萱 無
張淑芬 國民黨
鄭聚然 國民黨
陳永賢 無
温俊勇 無
林志學 民眾黨
苗栗縣第6選舉區（候選3人、應選2席，☑️代表當選）
楊恭林 無
詹錦章 無
盛瑛 無
苗栗縣第7選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
風志雄 無
朱仲一 Kalih．Tahes．Didiyun 無
苗栗縣第8選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
黃茹君 Haking Yumaʼ 無
劉美蘭 Iwan．Sigiy 國民黨
我是廣告 請繼續往下閱讀
苗栗縣第1選舉區（候選15人、應選9席，☑️代表當選）
魏漢相 無
林志豪 無
彭賢淳 無
湯維岳 無
楊明燁 國民黨
曾美露 國民黨
徐筱菁 民進黨
黃萬盛 國民黨
孫素娥 國民黨
彭晧宇 無
呂晟 無
巫召清 無
許櫻萍 民進黨
鄭碧玉 國民黨
張志宇 國民黨
苗栗縣第2選舉區（候選3人、應選3席，☑️代表當選）
謝昌年 無
黎尚安 國民黨
羅貴星 民進黨
苗栗縣第3選舉區（候選7人、應選5席，☑️代表當選）
翁杰 民進黨
陳薈茗 無
郭汶沂 無
王建鑫 無
杜文卿 民進黨
周玉滿 無
徐瑞轅 無
苗栗縣第4選舉區（候選12人、應選9席，☑️代表當選）
李文斌 國民黨
林寶珠 國民黨
鄭秋風 無
陳碧華 無
吳翌立 時代力量
邱毓興 民進黨
蔡君婷 民眾黨
廖秀紅 國民黨
吳亭亭 民進黨
謝美香 無
張佳玲 無
廖英利 國民黨
苗栗縣第5選舉區（候選12人、應選8席，☑️代表當選）
古益弦 無
彭茜柔 無
陳詩弦 民進黨
陳光軒 民進黨
黎煥強 無
鍾孟儒 無
蕭詠萱 無
張淑芬 國民黨
鄭聚然 國民黨
陳永賢 無
温俊勇 無
林志學 民眾黨
苗栗縣第6選舉區（候選3人、應選2席，☑️代表當選）
楊恭林 無
詹錦章 無
盛瑛 無
苗栗縣第7選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
風志雄 無
朱仲一 Kalih．Tahes．Didiyun 無
苗栗縣第8選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
黃茹君 Haking Yumaʼ 無
劉美蘭 Iwan．Sigiy 國民黨
更多「各縣市議員選情」相關新聞。