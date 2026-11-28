2026年九合一地方公職人員選舉今（28）日登場，備受矚目的宜蘭縣議員選舉全縣共劃分為13個選舉區，本屆總計有59名候選人角逐34席議員寶座，全縣選舉人數達38萬0301人。綜觀本屆選情，一級戰區第1選區（宜蘭市）出現「15搶7」的激烈混戰，包含尋求連任的現任議長張勝德、資深議員黃定和與林岳賢等老將皆投入戰局。回顧上屆宜蘭縣議會版圖，由國民黨取得13席、民進黨11席、無黨籍及其他政黨10席，藍綠勢力相當接近。以下為各選舉區完整候選人名冊，《NOWNEWS今日新聞》將持續更新開票結果，最終正確當選名單以中央選舉委員會公布為主。
以下為各選舉區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。
宜蘭縣第1選舉區（候選15人、應選7席，☑️代表當選）
林麗 民進黨
劉仲書 時代力量
游國連 民進黨
黃光佑 無
林岳賢 國民黨
何加忻 正神名黨
莊淑如 國民黨
黃定和 國民黨
陳漢澤 民進黨
張勝德 國民黨
林錫明 無
楊易林 無
林蒼佑 民眾黨
黃奎翰 無
項秀蘭 無
宜蘭縣第2選舉區（候選3人、應選2席，☑️代表當選）
林詩穎 民進黨
賴良洲 國民黨
林瑞文 無
宜蘭縣第3選舉區（候選5人、應選3席，☑️代表當選）
李淑芬 民進黨
林聰池 無
游順評 無
吳秋玟 無
張永德 國民黨
宜蘭縣第4選舉區（候選3人、應選2席，☑️代表當選）
李姿婷 民進黨
黃浴沂 國民黨
陳玉麟 無
宜蘭縣第5選舉區（候選4人、應選2席，☑️代表當選）
江子言 無
沈清山 無
黃建勇 國民黨
陳福山 無
宜蘭縣第6選舉區（候選8人、應選5席，☑️代表當選）
陳漢鍾 國民黨
謝家倫 民進黨
薛呈懿 民進黨
呂惠卿 民進黨
李中 勞動黨
林宜弘 無
黃琤婷 國民黨
王乾明 民眾黨
宜蘭縣第7選舉區（候選4人、應選3席，☑️代表當選）
黃子堯 無
林義剛 國民黨
沈信雄 無
張明華 民進黨
宜蘭縣第8選舉區（候選4人、應選4席，☑️代表當選）
楊弘旻 國民黨
邱素梅 無
林佩螢 民進黨
林峻輔 民進黨
宜蘭縣第9選舉區（候選5人、應選1席，☑️代表當選）
黃賢能 無
游雅絢 民進黨
曾茂照 國民黨
江信賢 無
郭嘉呈 無
宜蘭縣第10選舉區（候選3人、應選2席，☑️代表當選）
黃士駿 國民黨
李明哲 民進黨
陳玉萍 無
宜蘭縣第11選舉區（候選1人、應選1席，☑️代表當選）
孫湯玉惠 aly saku 無
宜蘭縣第12選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
沈志弘 國民黨
陳傑麟 親民黨
宜蘭縣第13選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
曹天民 無
李勝雄 國民黨
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宜蘭縣第1選舉區（候選15人、應選7席，☑️代表當選）
林麗 民進黨
劉仲書 時代力量
游國連 民進黨
黃光佑 無
林岳賢 國民黨
何加忻 正神名黨
莊淑如 國民黨
黃定和 國民黨
陳漢澤 民進黨
張勝德 國民黨
林錫明 無
楊易林 無
林蒼佑 民眾黨
黃奎翰 無
項秀蘭 無
宜蘭縣第2選舉區（候選3人、應選2席，☑️代表當選）
林詩穎 民進黨
賴良洲 國民黨
林瑞文 無
宜蘭縣第3選舉區（候選5人、應選3席，☑️代表當選）
李淑芬 民進黨
林聰池 無
游順評 無
吳秋玟 無
張永德 國民黨
宜蘭縣第4選舉區（候選3人、應選2席，☑️代表當選）
李姿婷 民進黨
黃浴沂 國民黨
陳玉麟 無
宜蘭縣第5選舉區（候選4人、應選2席，☑️代表當選）
江子言 無
沈清山 無
黃建勇 國民黨
陳福山 無
宜蘭縣第6選舉區（候選8人、應選5席，☑️代表當選）
陳漢鍾 國民黨
謝家倫 民進黨
薛呈懿 民進黨
呂惠卿 民進黨
李中 勞動黨
林宜弘 無
黃琤婷 國民黨
王乾明 民眾黨
宜蘭縣第7選舉區（候選4人、應選3席，☑️代表當選）
黃子堯 無
林義剛 國民黨
沈信雄 無
張明華 民進黨
宜蘭縣第8選舉區（候選4人、應選4席，☑️代表當選）
楊弘旻 國民黨
邱素梅 無
林佩螢 民進黨
林峻輔 民進黨
宜蘭縣第9選舉區（候選5人、應選1席，☑️代表當選）
黃賢能 無
游雅絢 民進黨
曾茂照 國民黨
江信賢 無
郭嘉呈 無
宜蘭縣第10選舉區（候選3人、應選2席，☑️代表當選）
黃士駿 國民黨
李明哲 民進黨
陳玉萍 無
宜蘭縣第11選舉區（候選1人、應選1席，☑️代表當選）
孫湯玉惠 aly saku 無
宜蘭縣第12選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
沈志弘 國民黨
陳傑麟 親民黨
宜蘭縣第13選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
曹天民 無
李勝雄 國民黨
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