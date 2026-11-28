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以下為各選舉區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。

2026年九合一地方公職人員選舉今（28）日登場，備受矚目的宜蘭縣議員選舉全縣共劃分為13個選舉區，本屆總計有59名候選人角逐34席議員寶座，全縣選舉人數達38萬0301人。綜觀本屆選情，一級戰區第1選區（宜蘭市）出現「15搶7」的激烈混戰，包含尋求連任的現任議長張勝德、資深議員黃定和與林岳賢等老將皆投入戰局。回顧上屆宜蘭縣議會版圖，由國民黨取得13席、民進黨11席、無黨籍及其他政黨10席，藍綠勢力相當接近。林麗 民進黨劉仲書 時代力量游國連 民進黨黃光佑 無林岳賢 國民黨何加忻 正神名黨莊淑如 國民黨黃定和 國民黨陳漢澤 民進黨張勝德 國民黨林錫明 無楊易林 無林蒼佑 民眾黨黃奎翰 無項秀蘭 無林詩穎 民進黨賴良洲 國民黨林瑞文 無李淑芬 民進黨林聰池 無游順評 無吳秋玟 無張永德 國民黨李姿婷 民進黨黃浴沂 國民黨陳玉麟 無江子言 無沈清山 無黃建勇 國民黨陳福山 無陳漢鍾 國民黨謝家倫 民進黨薛呈懿 民進黨呂惠卿 民進黨李中 勞動黨林宜弘 無黃琤婷 國民黨王乾明 民眾黨黃子堯 無林義剛 國民黨沈信雄 無張明華 民進黨楊弘旻 國民黨邱素梅 無林佩螢 民進黨林峻輔 民進黨黃賢能 無游雅絢 民進黨曾茂照 國民黨江信賢 無郭嘉呈 無黃士駿 國民黨李明哲 民進黨陳玉萍 無孫湯玉惠 aly saku 無沈志弘 國民黨陳傑麟 親民黨曹天民 無李勝雄 國民黨