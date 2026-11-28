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以下為各選舉區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。

2026嘉義市議員當選名單、開票結果看這裡！本屆嘉義市議員選舉共劃分2個選區，共有37名候選人登記參選，應選出23席，其中第一選舉區（東區）有16人登記，應選10席，無黨籍顏翎熹和柯莉絲汀的「網紅之爭」備受關注，第二選舉區（西區）有21人登記，應選13席，開票時間為今（28）日下午4時投票結束後，《NOWNEWS今日新聞》本文將不斷更新嘉義市議員開票結果，當選名單一文掌握。凌子楚 民進黨郭文居 無何苡睿 台聯黨陳玥妗 小民參政歐巴桑聯盟梁樹綸 國民黨張敏琪 國民黨林昱孜 民眾黨黃露慧 民進黨黃盈智 民進黨柯莉絲汀 無吳宗泓 無顏翎熹 無陳家平 國民黨郭定緯 國民黨傅大偉 國民黨洪斐昭 無陳嘉弘 無陳姿妏 無鄭光宏 國民黨林煒軒 民進黨王浩 無林子淨 無蔡坤達 無林詩涵 小民參政歐巴桑聯盟陳品蓁 民進黨李忠曆 無蔡坤叡 無李明燦 無張秀華 國民黨黃思婷 國民黨黃政融 無黃敏修 無黃大祐 民進黨曾奕豪 民進黨陳致愷 無魏志軒 無孫貫志 無