2026嘉義市議員當選名單、開票結果看這裡！本屆嘉義市議員選舉共劃分2個選區，共有37名候選人登記參選，應選出23席，其中第一選舉區（東區）有16人登記，應選10席，無黨籍顏翎熹和柯莉絲汀的「網紅之爭」備受關注，第二選舉區（西區）有21人登記，應選13席，開票時間為今（28）日下午4時投票結束後，《NOWNEWS今日新聞》本文將不斷更新嘉義市議員開票結果，當選名單一文掌握。
以下為各選舉區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。
嘉義市第1選舉區候選人（候選16人、應選10席，☑️代表當選）
凌子楚 民進黨
郭文居 無
何苡睿 台聯黨
陳玥妗 小民參政歐巴桑聯盟
梁樹綸 國民黨
張敏琪 國民黨
林昱孜 民眾黨
黃露慧 民進黨
黃盈智 民進黨
柯莉絲汀 無
吳宗泓 無
顏翎熹 無
陳家平 國民黨
郭定緯 國民黨
傅大偉 國民黨
洪斐昭 無
嘉義市第2選舉區候選人（候選21人、應選13席，☑️代表當選）
陳嘉弘 無
陳姿妏 無
鄭光宏 國民黨
林煒軒 民進黨
王浩 無
林子淨 無
蔡坤達 無
林詩涵 小民參政歐巴桑聯盟
陳品蓁 民進黨
李忠曆 無
蔡坤叡 無
李明燦 無
張秀華 國民黨
黃思婷 國民黨
黃政融 無
黃敏修 無
黃大祐 民進黨
曾奕豪 民進黨
陳致愷 無
魏志軒 無
孫貫志 無
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嘉義市第1選舉區候選人（候選16人、應選10席，☑️代表當選）
凌子楚 民進黨
郭文居 無
何苡睿 台聯黨
陳玥妗 小民參政歐巴桑聯盟
梁樹綸 國民黨
張敏琪 國民黨
林昱孜 民眾黨
黃露慧 民進黨
黃盈智 民進黨
柯莉絲汀 無
吳宗泓 無
顏翎熹 無
陳家平 國民黨
郭定緯 國民黨
傅大偉 國民黨
洪斐昭 無
嘉義市第2選舉區候選人（候選21人、應選13席，☑️代表當選）
陳嘉弘 無
陳姿妏 無
鄭光宏 國民黨
林煒軒 民進黨
王浩 無
林子淨 無
蔡坤達 無
林詩涵 小民參政歐巴桑聯盟
陳品蓁 民進黨
李忠曆 無
蔡坤叡 無
李明燦 無
張秀華 國民黨
黃思婷 國民黨
黃政融 無
黃敏修 無
黃大祐 民進黨
曾奕豪 民進黨
陳致愷 無
魏志軒 無
孫貫志 無
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