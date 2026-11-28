2026臺東縣議員當選名單、開票結果看這裡。根據中選會公開候選人名冊資料，臺東縣議員本屆共有16個選舉區、共56名候選人角逐席次。其中以第1選舉區（臺東市、蘭嶼鄉）共17人參選、應選10席，以及第7選舉區（平地原住民）7人搶3席最受矚目；此外，第4選舉區（2人參選、應選2席）及第10選舉區（1人參選）則呈現同額競選態勢。開票時間為今（28）日下午4時投票結束後，本文將依據中選會公告同步更新臺東縣議員開票結果，當選名單一文掌握。
以下為各選舉區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。
臺東縣第1選舉區候選人（候選17人、應選10席，☑️代表當選）
吳景槐 國民黨
黃治維 民進黨
傅文鵬 國民黨
周達三 國民黨
陳炫諭 民進黨
王春梅 國民黨
江家榛 無
吳佩珊 無
李哲 國民黨
陳允萍 無
張國洲 國民黨
林參天 無
簡維國 民進黨
潘頤頻 無
王文怡 無
林文隆 無
饒慶鈺 國民黨
臺東縣第2選舉區候選人（候選2人，☑️代表當選）
張家瑋 無
楊招信 國民黨
臺東縣第3選舉區候選人（候選3人、應選2席，☑️代表當選）
許進榮 無
鄭銘顯 國民黨
林東滿 國民黨
臺東縣第4選舉區候選人（候選2人、應選2席，☑️代表當選）
潘貴蘭 無
陳宏宗 國民黨
臺東縣第5選舉區候選人（候選2人，☑️代表當選）
廖雙穎 國民黨
翁麗吟 國民黨
臺東縣第6選舉區候選人（候選2人，☑️代表當選）
王益凱 國民黨
謝賢裕 國民黨
臺東縣第7選舉區候選人（候選7人、應選3席，☑️代表當選）
林茂松 無
陳政宗 無
林琮翰 國民黨
陽昇宏 國民黨
陽奇良 國民黨
巫化巴阿立佑司 無
方賢仁 國民黨
臺東縣第8選舉區候選人（候選2人，☑️代表當選）
鄭崗山 國民黨
沙順恩 民進黨
臺東縣第9選舉區候選人（候選2人，☑️代表當選）
羅春明 國民黨
尤忠正 國民黨
臺東縣第10選舉區候選人（候選1人，☑️代表當選）
楊清順 Cinsun Pawtawan 無
臺東縣第11選舉區候選人（候選3人、應選2席，☑️代表當選）
高美珠 無
楊秋珍 國民黨
武雪恩 無
臺東縣第12選舉區候選人（候選2人，☑️代表當選）
温源田 無
邱文俊 國民黨
臺東縣第13選舉區候選人（候選4人，☑️代表當選）
胡淑貞 無
余桂花 無
余瑋廷 Kavas Ispal idaz 無
胡金至 國民黨
臺東縣第14選舉區候選人（候選2人，☑️代表當選）
蔣爭光 國民黨
章正輝 Lemal jiz•Kusaza 國民黨
臺東縣第15選舉區候選人（候選2人，☑️代表當選）
林芳如 國民黨
包惠玲 國民黨
臺東縣第16選舉區候選人（候選3人，☑️代表當選）
董昌華 無
鍾文明 無
李奉祈 無
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臺東縣第1選舉區候選人（候選17人、應選10席，☑️代表當選）
吳景槐 國民黨
黃治維 民進黨
傅文鵬 國民黨
周達三 國民黨
陳炫諭 民進黨
王春梅 國民黨
江家榛 無
吳佩珊 無
李哲 國民黨
陳允萍 無
張國洲 國民黨
林參天 無
簡維國 民進黨
潘頤頻 無
王文怡 無
林文隆 無
饒慶鈺 國民黨
臺東縣第2選舉區候選人（候選2人，☑️代表當選）
張家瑋 無
楊招信 國民黨
臺東縣第3選舉區候選人（候選3人、應選2席，☑️代表當選）
許進榮 無
鄭銘顯 國民黨
林東滿 國民黨
臺東縣第4選舉區候選人（候選2人、應選2席，☑️代表當選）
潘貴蘭 無
陳宏宗 國民黨
臺東縣第5選舉區候選人（候選2人，☑️代表當選）
廖雙穎 國民黨
翁麗吟 國民黨
臺東縣第6選舉區候選人（候選2人，☑️代表當選）
王益凱 國民黨
謝賢裕 國民黨
臺東縣第7選舉區候選人（候選7人、應選3席，☑️代表當選）
林茂松 無
陳政宗 無
林琮翰 國民黨
陽昇宏 國民黨
陽奇良 國民黨
巫化巴阿立佑司 無
方賢仁 國民黨
臺東縣第8選舉區候選人（候選2人，☑️代表當選）
鄭崗山 國民黨
沙順恩 民進黨
臺東縣第9選舉區候選人（候選2人，☑️代表當選）
羅春明 國民黨
尤忠正 國民黨
臺東縣第10選舉區候選人（候選1人，☑️代表當選）
楊清順 Cinsun Pawtawan 無
臺東縣第11選舉區候選人（候選3人、應選2席，☑️代表當選）
高美珠 無
楊秋珍 國民黨
武雪恩 無
臺東縣第12選舉區候選人（候選2人，☑️代表當選）
温源田 無
邱文俊 國民黨
臺東縣第13選舉區候選人（候選4人，☑️代表當選）
胡淑貞 無
余桂花 無
余瑋廷 Kavas Ispal idaz 無
胡金至 國民黨
臺東縣第14選舉區候選人（候選2人，☑️代表當選）
蔣爭光 國民黨
章正輝 Lemal jiz•Kusaza 國民黨
臺東縣第15選舉區候選人（候選2人，☑️代表當選）
林芳如 國民黨
包惠玲 國民黨
臺東縣第16選舉區候選人（候選3人，☑️代表當選）
董昌華 無
鍾文明 無
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