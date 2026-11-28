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以下為各南投區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。

2026九合一大選今（28）日登場，南投縣議員選舉共有61名候選人爭取37席議員席次，全縣劃分為8個選舉區，其中第1選區（南投市、名間鄉）戰況最受矚目，17人競逐10席；第2選區（草屯鎮、中寮鄉）則有13人搶9席。另外，第6至第8選區為原住民議員選區，各選出1名議員。下午16:00投票結束後將陸續開票，《NOWNEWS今日新聞》整理南投縣各選區候選人名單、應選席次，並即時更新當選結果，方便讀者快速掌握最新選情。吳棋楠 民進黨張秀枝 無宋懷琳 國民黨洪明科 無張婉慈 無廖詒綉 無陳聰鑑 無許纘融 無簡千翔 無林儒暘 國民黨史雪燕 無張錫淵 無陳志斌 無賴燕雪 民進黨洪志杰 無吳淳祐 民眾黨林憶如 國民黨李帛璋 民進黨林友友 無洪宗呈 無莊士傑 無張至順 無簡峻庭 無林昆熠 國民黨林佳穎 無蔡銘軒 民進黨廖梓佑 無簡百聰 無洪巧娟 民進黨李洲忠 國民黨王秋淑 民進黨黃馨瑩 無黃春麟 國民黨蕭志全 無陳淑惠 國民黨謝明謀 國民黨蔡易呈 國民黨黃丹怡 無許耿禎 無劉子維 國民黨陳玉鈴 民進黨林哲生 無何勝豐 無李廣演 勞動黨邱如平 無陳宜君 民進黨羅俞欣 國民黨林芳伃 國民黨廖崑堯 民進黨蘇昱誠 民進黨吳維倫 無戴世詮 無許文忠 勞動黨黃國裕 國民黨林奕辰 無江秉翰 無石慶龍 Rungquan‧Lhkatafatu 無全文才 Balan‧Soqluman 國民黨王榮儀 無田東憲 無林庭秝 Ali Walis 國民黨