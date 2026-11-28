2026九合一大選今（28）日登場，南投縣議員選舉共有61名候選人爭取37席議員席次，全縣劃分為8個選舉區，其中第1選區（南投市、名間鄉）戰況最受矚目，17人競逐10席；第2選區（草屯鎮、中寮鄉）則有13人搶9席。另外，第6至第8選區為原住民議員選區，各選出1名議員。下午16:00投票結束後將陸續開票，《NOWNEWS今日新聞》整理南投縣各選區候選人名單、應選席次，並即時更新當選結果，方便讀者快速掌握最新選情。
以下為各南投區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。
南投縣第1選舉區（候選17人、應選10席，☑️代表當選）
吳棋楠 民進黨
張秀枝 無
宋懷琳 國民黨
洪明科 無
張婉慈 無
廖詒綉 無
陳聰鑑 無
許纘融 無
簡千翔 無
林儒暘 國民黨
史雪燕 無
張錫淵 無
陳志斌 無
賴燕雪 民進黨
洪志杰 無
吳淳祐 民眾黨
林憶如 國民黨
南投縣第2選舉區（候選13人、應選9席，☑️代表當選）
李帛璋 民進黨
林友友 無
洪宗呈 無
莊士傑 無
張至順 無
簡峻庭 無
林昆熠 國民黨
林佳穎 無
蔡銘軒 民進黨
廖梓佑 無
簡百聰 無
洪巧娟 民進黨
李洲忠 國民黨
南投縣第3選舉區（候選6人、應選3席，☑️代表當選）
王秋淑 民進黨
黃馨瑩 無
黃春麟 國民黨
蕭志全 無
陳淑惠 國民黨
謝明謀 國民黨
南投縣第4選舉區（候選9人、應選5席，☑️代表當選）
蔡易呈 國民黨
黃丹怡 無
許耿禎 無
劉子維 國民黨
陳玉鈴 民進黨
林哲生 無
何勝豐 無
李廣演 勞動黨
邱如平 無
南投縣第5選舉區（候選10人、應選7席，☑️代表當選）
陳宜君 民進黨
羅俞欣 國民黨
林芳伃 國民黨
廖崑堯 民進黨
蘇昱誠 民進黨
吳維倫 無
戴世詮 無
許文忠 勞動黨
黃國裕 國民黨
林奕辰 無
南投縣第6選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
江秉翰 無
石慶龍 Rungquan‧Lhkatafatu 無
南投縣第7選舉區（候選3人、應選1席，☑️代表當選）
全文才 Balan‧Soqluman 國民黨
王榮儀 無
田東憲 無
南投縣第8選舉區（候選1人、應選1席，☑️代表當選）
林庭秝 Ali Walis 國民黨
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南投縣第1選舉區（候選17人、應選10席，☑️代表當選）
吳棋楠 民進黨
張秀枝 無
宋懷琳 國民黨
洪明科 無
張婉慈 無
廖詒綉 無
陳聰鑑 無
許纘融 無
簡千翔 無
林儒暘 國民黨
史雪燕 無
張錫淵 無
陳志斌 無
賴燕雪 民進黨
洪志杰 無
吳淳祐 民眾黨
林憶如 國民黨
南投縣第2選舉區（候選13人、應選9席，☑️代表當選）
李帛璋 民進黨
林友友 無
洪宗呈 無
莊士傑 無
張至順 無
簡峻庭 無
林昆熠 國民黨
林佳穎 無
蔡銘軒 民進黨
廖梓佑 無
簡百聰 無
洪巧娟 民進黨
李洲忠 國民黨
南投縣第3選舉區（候選6人、應選3席，☑️代表當選）
王秋淑 民進黨
黃馨瑩 無
黃春麟 國民黨
蕭志全 無
陳淑惠 國民黨
謝明謀 國民黨
南投縣第4選舉區（候選9人、應選5席，☑️代表當選）
蔡易呈 國民黨
黃丹怡 無
許耿禎 無
劉子維 國民黨
陳玉鈴 民進黨
林哲生 無
何勝豐 無
李廣演 勞動黨
邱如平 無
南投縣第5選舉區（候選10人、應選7席，☑️代表當選）
陳宜君 民進黨
羅俞欣 國民黨
林芳伃 國民黨
廖崑堯 民進黨
蘇昱誠 民進黨
吳維倫 無
戴世詮 無
許文忠 勞動黨
黃國裕 國民黨
林奕辰 無
南投縣第6選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
江秉翰 無
石慶龍 Rungquan‧Lhkatafatu 無
南投縣第7選舉區（候選3人、應選1席，☑️代表當選）
全文才 Balan‧Soqluman 國民黨
王榮儀 無
田東憲 無
南投縣第8選舉區（候選1人、應選1席，☑️代表當選）
林庭秝 Ali Walis 國民黨
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