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2026年嘉義縣議員當選名單、開票結果一次看！本屆嘉義縣議員將選出37席，其中1席為原住民保障席次、8席為婦女保障名額，全數共有52名候選人角逐競爭。今（28）日下午4點起投票截止準時開票，《NOWNEWS今日新聞》將為您不斷更新嘉義縣議員開票結果，當選名單看這篇文就夠。江佩曄 民主進步黨黃榮俊 民主進步黨賴瓊如 無戴光宗 民主進步黨黃榮利 民主進步黨詹琬蓁 中國國民黨王啓澧 中國國民黨黃惠汝 民主進步黨楊秀琴 無廖昱婧 無林岱杰 無許韶珍 無何秀英 無陳慶桐 無林秀琴 民主進步黨簡嘉億 中國國民黨林淑完 民主進步黨黃啟豪 民主進步黨何文華 民主進步黨劉明宗 無陳育勝 無魏彰儀 無陳文忠 無孫維聰 民主進步黨吳思蓉 中國國民黨江明赫 無莊信宗 民主進步黨陳靖雅 中國國民黨江志明 民主進步黨簡志偉 無黃鈺惠 民主進步黨萬家甫 台灣民眾黨李佳豪 中國國民黨陳怡岳 民主進步黨姜鈞翔 無呂文正 民主進步黨潘麗惠 無蔡政宜 無黃金茂 無陳鳳梅 民主進步黨翁聰賢 民主進步黨蔡信典 中國國民黨曾亮哲 民主進步黨詹黃素蓮 中國國民黨陳柏麟 民主進步黨莊竣傑 無江季珍 民主進步黨羅士洋 民主進步黨詹志暉 無張明達 民主進步黨張倖鈺 無武清山 無