2026年嘉義縣議員當選名單、開票結果一次看！本屆嘉義縣議員將選出37席，其中1席為原住民保障席次、8席為婦女保障名額，全數共有52名候選人角逐競爭。今（28）日下午4點起投票截止準時開票，《NOWNEWS今日新聞》將為您不斷更新嘉義縣議員開票結果，當選名單看這篇文就夠。
以下為各選舉區完整參選名冊，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。
嘉義縣第1選舉區（參選9人，需選8席，☑️符號代表當選）
江佩曄 民主進步黨
黃榮俊 民主進步黨
賴瓊如 無
戴光宗 民主進步黨
黃榮利 民主進步黨
詹琬蓁 中國國民黨
王啓澧 中國國民黨
黃惠汝 民主進步黨
楊秀琴 無
嘉義縣第2選舉區（參選14人，需選8席，☑️符號代表當選）
廖昱婧 無
林岱杰 無
許韶珍 無
何秀英 無
陳慶桐 無
林秀琴 民主進步黨
簡嘉億 中國國民黨
林淑完 民主進步黨
黃啟豪 民主進步黨
何文華 民主進步黨
劉明宗 無
陳育勝 無
魏彰儀 無
陳文忠 無
嘉義縣第3選舉區（參選7人，需選4席，☑️符號代表當選）
孫維聰 民主進步黨
吳思蓉 中國國民黨
江明赫 無
莊信宗 民主進步黨
陳靖雅 中國國民黨
江志明 民主進步黨
簡志偉 無
嘉義縣第4選舉區（參選8人，需選6席，☑️符號代表當選）
黃鈺惠 民主進步黨
萬家甫 台灣民眾黨
李佳豪 中國國民黨
陳怡岳 民主進步黨
姜鈞翔 無
呂文正 民主進步黨
潘麗惠 無
蔡政宜 無
嘉義縣第5選舉區（參選4人，需選3席，☑️符號代表當選）
黃金茂 無
陳鳳梅 民主進步黨
翁聰賢 民主進步黨
蔡信典 中國國民黨
嘉義縣第6選舉區（參選9人，需選7席，☑️符號代表當選）
曾亮哲 民主進步黨
詹黃素蓮 中國國民黨
陳柏麟 民主進步黨
莊竣傑 無
江季珍 民主進步黨
羅士洋 民主進步黨
詹志暉 無
張明達 民主進步黨
張倖鈺 無
嘉義縣第7選舉區（參選1人，需選1席，投票率需超過10％，☑️符號代表當選）
武清山 無
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嘉義縣第1選舉區（參選9人，需選8席，☑️符號代表當選）
江佩曄 民主進步黨
黃榮俊 民主進步黨
賴瓊如 無
戴光宗 民主進步黨
黃榮利 民主進步黨
詹琬蓁 中國國民黨
王啓澧 中國國民黨
黃惠汝 民主進步黨
楊秀琴 無
嘉義縣第2選舉區（參選14人，需選8席，☑️符號代表當選）
廖昱婧 無
林岱杰 無
許韶珍 無
何秀英 無
陳慶桐 無
林秀琴 民主進步黨
簡嘉億 中國國民黨
林淑完 民主進步黨
黃啟豪 民主進步黨
何文華 民主進步黨
劉明宗 無
陳育勝 無
魏彰儀 無
陳文忠 無
嘉義縣第3選舉區（參選7人，需選4席，☑️符號代表當選）
孫維聰 民主進步黨
吳思蓉 中國國民黨
江明赫 無
莊信宗 民主進步黨
陳靖雅 中國國民黨
江志明 民主進步黨
簡志偉 無
嘉義縣第4選舉區（參選8人，需選6席，☑️符號代表當選）
黃鈺惠 民主進步黨
萬家甫 台灣民眾黨
李佳豪 中國國民黨
陳怡岳 民主進步黨
姜鈞翔 無
呂文正 民主進步黨
潘麗惠 無
蔡政宜 無
嘉義縣第5選舉區（參選4人，需選3席，☑️符號代表當選）
黃金茂 無
陳鳳梅 民主進步黨
翁聰賢 民主進步黨
蔡信典 中國國民黨
嘉義縣第6選舉區（參選9人，需選7席，☑️符號代表當選）
曾亮哲 民主進步黨
詹黃素蓮 中國國民黨
陳柏麟 民主進步黨
莊竣傑 無
江季珍 民主進步黨
羅士洋 民主進步黨
詹志暉 無
張明達 民主進步黨
張倖鈺 無
嘉義縣第7選舉區（參選1人，需選1席，投票率需超過10％，☑️符號代表當選）
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