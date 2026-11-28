2026九合一選舉金門縣議員當選名單、開票結果看這裡！金門縣議員本屆共有3個選舉區、共34名候選人，將選出19席議員。上屆選舉中，民進黨獲1席、國民黨獲7席。今年則以第1區（金城鎮、金寧鄉、烏坵鄉）競爭最激烈，由19位候選人角逐10席次。開票時間為今（28）日下午4時投票結束後，《NOWNEWS今日新聞》本文將不斷更新金門縣議員開票結果，當選名單一文掌握。
以下為各選舉區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。
金門縣第1選舉區候選人（候選19人、應選10席，☑️代表當選）
尚文凱 台灣民眾黨
戴德滿 新黨
許大鴻 無
董森堡 無
林鑫一 無
蔡其雍 民主進步黨
倪于媃 中國國民黨
董家瑋 中國國民黨
許玉仙 無
楊霈璿 台灣民眾黨
洪允典 中國國民黨
莊勝騏 無
李慧艷 無
黃世丞 無
楊忠俊 無
唐麗輝 無
陳泱瑚 無
陳子芸 中國國民黨
傅蒼松 無
金門縣第2選舉區候選人（候選11人、應選7席，☑️代表當選）
周子傑 中國國民黨
李應文 無
王秀玉 中國國民黨
王國代 中國國民黨
李文益 無
陳麒翔 無
吳佩雯 無
蔡水游 無
黃萱萱 無
楊育菡 無
陳錦偉 無
金門縣第3選舉區候選人（候選4人、應選2席，☑️代表當選）
洪長享 無
洪毓壕 無
洪若珊 無
洪和興 無
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金門縣第1選舉區候選人（候選19人、應選10席，☑️代表當選）
尚文凱 台灣民眾黨
戴德滿 新黨
許大鴻 無
董森堡 無
林鑫一 無
蔡其雍 民主進步黨
倪于媃 中國國民黨
董家瑋 中國國民黨
許玉仙 無
楊霈璿 台灣民眾黨
洪允典 中國國民黨
莊勝騏 無
李慧艷 無
黃世丞 無
楊忠俊 無
唐麗輝 無
陳泱瑚 無
陳子芸 中國國民黨
傅蒼松 無
金門縣第2選舉區候選人（候選11人、應選7席，☑️代表當選）
周子傑 中國國民黨
李應文 無
王秀玉 中國國民黨
王國代 中國國民黨
李文益 無
陳麒翔 無
吳佩雯 無
蔡水游 無
黃萱萱 無
楊育菡 無
陳錦偉 無
金門縣第3選舉區候選人（候選4人、應選2席，☑️代表當選）
洪長享 無
洪毓壕 無
洪若珊 無
洪和興 無
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