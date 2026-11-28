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以下為各選舉區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。

2026九合一選舉金門縣議員當選名單、開票結果看這裡！金門縣議員本屆共有3個選舉區、共34名候選人，將選出19席議員。上屆選舉中，民進黨獲1席、國民黨獲7席。今年則以第1區（金城鎮、金寧鄉、烏坵鄉）競爭最激烈，由19位候選人角逐10席次。開票時間為今（28）日下午4時投票結束後，《NOWNEWS今日新聞》本文將不斷更新金門縣議員開票結果，當選名單一文掌握。尚文凱 台灣民眾黨戴德滿 新黨許大鴻 無董森堡 無林鑫一 無蔡其雍 民主進步黨倪于媃 中國國民黨董家瑋 中國國民黨許玉仙 無楊霈璿 台灣民眾黨洪允典 中國國民黨莊勝騏 無李慧艷 無黃世丞 無楊忠俊 無唐麗輝 無陳泱瑚 無陳子芸 中國國民黨傅蒼松 無周子傑 中國國民黨李應文 無王秀玉 中國國民黨王國代 中國國民黨李文益 無陳麒翔 無吳佩雯 無蔡水游 無黃萱萱 無楊育菡 無陳錦偉 無洪長享 無洪毓壕 無洪若珊 無洪和興 無