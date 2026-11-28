2026屏東縣議員當選名單、開票結果一次看。屏東縣議員本屆有87位候選人參選，角逐全縣16個選舉區的55個席次（包含8個區域選區應選46席、1個平地原住民選區應選1席，以及7個山地原住民選區應選8席）。開票時間為今（28）日下午4時投票結束後，《NOWNEWS今日新聞》本文將不斷更新屏東縣議員開票結果，最終當選結果以中選會公布為主。
以下為各選舉區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。
屏東縣第1選舉區候選人（候選20人、應選12席，☑️代表當選）
蔣月惠 無
張平原 無
林建志 無
林明順 無
蔣家煌 無
方華雄 國民黨
陳揚 國民黨
任峻賢 國民黨
黃明賢 國民黨
李清聖 民進黨
蘇資婷 國民黨
龔書翩 無
李世斌 民進黨
蔡侑庭 民進黨
陳哲蕙 國民黨
饒怡君 民進黨
林育先 民眾黨
方一祥 民主進步黨
劉振隆 無
陳韋強 無
屏東縣第2選舉區候選人（候選11人、應選8席，☑️代表當選）
宋麗華 國民黨
盧文瑞 國民黨
莊瓊如 無
徐國銘 民進黨
何春美 無
鍾詔元 無
葉明博 無
陳秋豪 無
王景山 國民黨
蘇孟淳 無
鍾慶平 無
屏東縣第3選舉區候選人（候選14人、應選10席，☑️代表當選）
魏楓淩 無
陳宗廷 無
許馨勻 國民黨
吳慈慧 國民黨
黃建溢 民進黨
林郁虹 無
利八魁 民進黨
林國順 無
潘連周 無
潘筱潔 民進黨
陳志成 無
徐榮耀 國民黨
潘炩禕 民進黨
李世淦 國民黨
屏東縣第4選舉區候選人（候選10人、應選8席，☑️代表當選）
劉孟君 民進黨
胡嘉玲 國民黨
許展維 民進黨
方文正 民進黨
林蔡鳯梅 無
方冠丁 民進黨
鄭喬云 無
呂少麒 民進黨
周芸均 國民黨
林宇澤 無
屏東縣第5選舉區候選人（候選5人、應選4席，☑️代表當選）
周碧雲 民進黨
羅平道 民進黨
黃盈裕 無
陳靜芳 國民黨
張榮傑 無
屏東縣第6選舉區候選人（候選4人、應選3席，☑️代表當選）
盧邑宸 無
張榮志 國民黨
潘芳泉 民進黨
李建華 民進黨
屏東縣第7選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
陳建興 無
陳國在 無
屏東縣第8選舉區候選人（候選1人、應選1席，☑️代表當選）
潘翠雲 國民黨
屏東縣第9選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
江金妹 無
張利惠 國民黨
屏東縣第10選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
高惠芬 國民黨
蕭惠美 Zuljezulje Qapulu 無
屏東縣第11選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
何長成 無
邱登星 Adrucangalj· Drusaljiyan 中國國民黨
屏東縣第12選舉區候選人（候選3人、應選1席，☑️代表當選）
越秋女 無
鄭鴻耀 無
莊景星 無
屏東縣第13選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
周陳曉玟 無
鄭志偉 無
屏東縣第14選舉區候選人（候選3人、應選1席，☑️代表當選）
周英傑 中國國民黨
李振榮 無
侯廉聰 Aljim Pacikel 無
屏東縣第15選舉區候選人（候選4人、應選1席，☑️代表當選）
許金吉 中國國民黨
洪亞男 無
林明德 無
劉忠義 無
屏東縣第16選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
杜玉慧 無
杜仁勇 無
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屏東縣第1選舉區候選人（候選20人、應選12席，☑️代表當選）
蔣月惠 無
張平原 無
林建志 無
林明順 無
蔣家煌 無
方華雄 國民黨
陳揚 國民黨
任峻賢 國民黨
黃明賢 國民黨
李清聖 民進黨
蘇資婷 國民黨
龔書翩 無
李世斌 民進黨
蔡侑庭 民進黨
陳哲蕙 國民黨
饒怡君 民進黨
林育先 民眾黨
方一祥 民主進步黨
劉振隆 無
陳韋強 無
屏東縣第2選舉區候選人（候選11人、應選8席，☑️代表當選）
宋麗華 國民黨
盧文瑞 國民黨
莊瓊如 無
徐國銘 民進黨
何春美 無
鍾詔元 無
葉明博 無
陳秋豪 無
王景山 國民黨
蘇孟淳 無
鍾慶平 無
屏東縣第3選舉區候選人（候選14人、應選10席，☑️代表當選）
魏楓淩 無
陳宗廷 無
許馨勻 國民黨
吳慈慧 國民黨
黃建溢 民進黨
林郁虹 無
利八魁 民進黨
林國順 無
潘連周 無
潘筱潔 民進黨
陳志成 無
徐榮耀 國民黨
潘炩禕 民進黨
李世淦 國民黨
屏東縣第4選舉區候選人（候選10人、應選8席，☑️代表當選）
劉孟君 民進黨
胡嘉玲 國民黨
許展維 民進黨
方文正 民進黨
林蔡鳯梅 無
方冠丁 民進黨
鄭喬云 無
呂少麒 民進黨
周芸均 國民黨
林宇澤 無
屏東縣第5選舉區候選人（候選5人、應選4席，☑️代表當選）
周碧雲 民進黨
羅平道 民進黨
黃盈裕 無
陳靜芳 國民黨
張榮傑 無
屏東縣第6選舉區候選人（候選4人、應選3席，☑️代表當選）
盧邑宸 無
張榮志 國民黨
潘芳泉 民進黨
李建華 民進黨
屏東縣第7選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
陳建興 無
陳國在 無
屏東縣第8選舉區候選人（候選1人、應選1席，☑️代表當選）
潘翠雲 國民黨
屏東縣第9選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
江金妹 無
張利惠 國民黨
屏東縣第10選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
高惠芬 國民黨
蕭惠美 Zuljezulje Qapulu 無
屏東縣第11選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
何長成 無
邱登星 Adrucangalj· Drusaljiyan 中國國民黨
屏東縣第12選舉區候選人（候選3人、應選1席，☑️代表當選）
越秋女 無
鄭鴻耀 無
莊景星 無
屏東縣第13選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
周陳曉玟 無
鄭志偉 無
屏東縣第14選舉區候選人（候選3人、應選1席，☑️代表當選）
周英傑 中國國民黨
李振榮 無
侯廉聰 Aljim Pacikel 無
屏東縣第15選舉區候選人（候選4人、應選1席，☑️代表當選）
許金吉 中國國民黨
洪亞男 無
林明德 無
劉忠義 無
屏東縣第16選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
杜玉慧 無
杜仁勇 無
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