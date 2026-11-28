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以下為各選舉區參選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。

2026新竹縣議員當選名單、最新開票結果看這裡！新竹縣本屆共有14個選舉區、68人登記參選，將選出區域議員34席、平地原住民議員1席及山地原住民議員2席，總計37席。本屆竹北市首度拆分為東、西兩個選舉區，其中竹北東區14人搶9席，參選人數全縣最多，湖口鄉也有11人角逐5席。今（28）日下午4時投票結束後開票，《NOWNEWS今日新聞》將持續更新新竹縣議員開票結果，完整當選名單一文掌握。陳凱榮 國民黨王炳漢 國民黨李雅芬 時代力量張珈源 民進黨陳秀玲 無鄭美琴 無游雅婷 民眾黨歐陽霆 民進黨邵啟月 民進黨戴佩如 國民黨蔡蕥鍹 民進黨范格菱 民進黨蔡志環 國民黨朱健銘 無林禹佑 國民黨張育慈 時代力量林碩彥 民眾黨杜文中 國民黨范揚琪 無邱靖雅 國民黨甄克堅 國民黨余筱菁 民進黨羅美文 勞動黨吳菊花 國民黨何建樺 民進黨翁紹軒 無賴寶鈺 國民黨陳栢誠 國民黨陳岫玫 民眾黨楊勝馭 無戴翊如 國民黨徐勝凌 民眾黨何昌臨 無徐源發 國民黨張以聖 國民黨吳傳地 民進黨林茂青 無羅仕琦 國民黨徐瑜新 國民黨蔡澄均 無黃路加 國民黨呂宛庭 無陳新源 勞動黨張良印 國民黨黃正彪 國民黨羅俊傑 國民黨黃豪杰 國民黨上官秋燕 國民黨林昭錡 無鄭朝鐘 無彭余美玲 國民黨林裙靜 無鍾心渝 民眾黨楊昌德 民進黨邱坤桶 國民黨何時名 無王辰翔 國民黨范文鴻 民進黨法隆伊佑 無林秉君 kaying.kuying.kalang 無曾國大 Masaw.Moto 國民黨羅恩加 無林世偉 無范經生 無高忠正 無張雁萍 無Laling Yumin 民進黨張益生 無