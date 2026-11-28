2026新竹縣議員當選名單、最新開票結果看這裡！新竹縣本屆共有14個選舉區、68人登記參選，將選出區域議員34席、平地原住民議員1席及山地原住民議員2席，總計37席。本屆竹北市首度拆分為東、西兩個選舉區，其中竹北東區14人搶9席，參選人數全縣最多，湖口鄉也有11人角逐5席。今（28）日下午4時投票結束後開票，《NOWNEWS今日新聞》將持續更新新竹縣議員開票結果，完整當選名單一文掌握。
以下為各選舉區參選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。
新竹縣第1選舉區（竹北市西區，候選6人、應選4席，☑️代表當選）
陳凱榮 國民黨
王炳漢 國民黨
李雅芬 時代力量
張珈源 民進黨
陳秀玲 無
鄭美琴 無
新竹縣第2選舉區（竹北市東區，候選14人、應選9席，☑️代表當選）
游雅婷 民眾黨
歐陽霆 民進黨
邵啟月 民進黨
戴佩如 國民黨
蔡蕥鍹 民進黨
范格菱 民進黨
蔡志環 國民黨
朱健銘 無
林禹佑 國民黨
張育慈 時代力量
林碩彥 民眾黨
杜文中 國民黨
范揚琪 無
邱靖雅 國民黨
新竹縣第3選舉區（湖口鄉，候選11人、應選5席，☑️代表當選）
甄克堅 國民黨
余筱菁 民進黨
羅美文 勞動黨
吳菊花 國民黨
何建樺 民進黨
翁紹軒 無
賴寶鈺 國民黨
陳栢誠 國民黨
陳岫玫 民眾黨
楊勝馭 無
戴翊如 國民黨
新竹縣第4選舉區（新豐鄉，候選6人、應選3席，☑️代表當選）
徐勝凌 民眾黨
何昌臨 無
徐源發 國民黨
張以聖 國民黨
吳傳地 民進黨
林茂青 無
新竹縣第5選舉區（關西鎮，候選3人、應選2席，☑️代表當選）
羅仕琦 國民黨
徐瑜新 國民黨
蔡澄均 無
新竹縣第6選舉區（新埔鎮，候選3人、應選2席，☑️代表當選）
黃路加 國民黨
呂宛庭 無
陳新源 勞動黨
新竹縣第7選舉區（橫山鄉、尖石鄉，候選1人、應選1席，☑️代表當選）
張良印 國民黨
新竹縣第8選舉區（芎林鄉，候選1人、應選1席，☑️代表當選）
黃正彪 國民黨
新竹縣第9選舉區（竹東鎮、五峰鄉，候選9人、應選5席，☑️代表當選）
羅俊傑 國民黨
黃豪杰 國民黨
上官秋燕 國民黨
林昭錡 無
鄭朝鐘 無
彭余美玲 國民黨
林裙靜 無
鍾心渝 民眾黨
楊昌德 民進黨
新竹縣第10選舉區（寶山鄉，候選2人、應選1席，☑️代表當選）
邱坤桶 國民黨
何時名 無
新竹縣第11選舉區（北埔鄉、峨眉鄉，候選2人、應選1席，☑️代表當選）
王辰翔 國民黨
范文鴻 民進黨
新竹縣第12選舉區（平地原住民，候選2人、應選1席，☑️代表當選）
法隆伊佑 無
林秉君 kaying.kuying.kalang 無
新竹縣第13選舉區（山地原住民，候選5人、應選1席，☑️代表當選）
曾國大 Masaw.Moto 國民黨
羅恩加 無
林世偉 無
范經生 無
高忠正 無
新竹縣第14選舉區（山地原住民，候選3人、應選1席，☑️代表當選）
張雁萍 無
Laling Yumin 民進黨
張益生 無
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新竹縣第1選舉區（竹北市西區，候選6人、應選4席，☑️代表當選）
陳凱榮 國民黨
王炳漢 國民黨
李雅芬 時代力量
張珈源 民進黨
陳秀玲 無
鄭美琴 無
新竹縣第2選舉區（竹北市東區，候選14人、應選9席，☑️代表當選）
游雅婷 民眾黨
歐陽霆 民進黨
邵啟月 民進黨
戴佩如 國民黨
蔡蕥鍹 民進黨
范格菱 民進黨
蔡志環 國民黨
朱健銘 無
林禹佑 國民黨
張育慈 時代力量
林碩彥 民眾黨
杜文中 國民黨
范揚琪 無
邱靖雅 國民黨
新竹縣第3選舉區（湖口鄉，候選11人、應選5席，☑️代表當選）
甄克堅 國民黨
余筱菁 民進黨
羅美文 勞動黨
吳菊花 國民黨
何建樺 民進黨
翁紹軒 無
賴寶鈺 國民黨
陳栢誠 國民黨
陳岫玫 民眾黨
楊勝馭 無
戴翊如 國民黨
新竹縣第4選舉區（新豐鄉，候選6人、應選3席，☑️代表當選）
徐勝凌 民眾黨
何昌臨 無
徐源發 國民黨
張以聖 國民黨
吳傳地 民進黨
林茂青 無
新竹縣第5選舉區（關西鎮，候選3人、應選2席，☑️代表當選）
羅仕琦 國民黨
徐瑜新 國民黨
蔡澄均 無
新竹縣第6選舉區（新埔鎮，候選3人、應選2席，☑️代表當選）
黃路加 國民黨
呂宛庭 無
陳新源 勞動黨
新竹縣第7選舉區（橫山鄉、尖石鄉，候選1人、應選1席，☑️代表當選）
張良印 國民黨
新竹縣第8選舉區（芎林鄉，候選1人、應選1席，☑️代表當選）
黃正彪 國民黨
新竹縣第9選舉區（竹東鎮、五峰鄉，候選9人、應選5席，☑️代表當選）
羅俊傑 國民黨
黃豪杰 國民黨
上官秋燕 國民黨
林昭錡 無
鄭朝鐘 無
彭余美玲 國民黨
林裙靜 無
鍾心渝 民眾黨
楊昌德 民進黨
新竹縣第10選舉區（寶山鄉，候選2人、應選1席，☑️代表當選）
邱坤桶 國民黨
何時名 無
新竹縣第11選舉區（北埔鄉、峨眉鄉，候選2人、應選1席，☑️代表當選）
王辰翔 國民黨
范文鴻 民進黨
新竹縣第12選舉區（平地原住民，候選2人、應選1席，☑️代表當選）
法隆伊佑 無
林秉君 kaying.kuying.kalang 無
新竹縣第13選舉區（山地原住民，候選5人、應選1席，☑️代表當選）
曾國大 Masaw.Moto 國民黨
羅恩加 無
林世偉 無
范經生 無
高忠正 無
新竹縣第14選舉區（山地原住民，候選3人、應選1席，☑️代表當選）
張雁萍 無
Laling Yumin 民進黨
張益生 無
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