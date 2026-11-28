2026九合一選舉澎湖縣議員當選名單、開票結果看這裡！澎湖縣議員本屆共有6個選舉區、共36名候選人，將選出19席議員。上屆選舉中，民進黨獲3席、國民黨獲4席。今年則以第1區（馬公市）競爭最激烈，由19位候選人角逐11席次。開票時間為今（28）日下午4時投票結束後，《NOWNEWS今日新聞》本文將不斷更新澎湖縣議員開票結果，當選名單一文掌握。
以下為各選舉區完整候選人名冊，開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。
澎湖縣第1選舉區候選人（候選19人、應選11席，☑️代表當選）
吳仁祥 無
顏家康 民主進步黨
蘇育德 民主進步黨
歐松林 無
林柏成 無
呂黃春金 民主進步黨
鄭清發 無
藍凱元 無
陳毓仁 中國國民黨
蘇陳綉色 無
許國政 中國國民黨
張惠雅 無
呂光宇 中國國民黨
陳海山 無
陳慧娟 無
陳偉澄 無
澎莊光大 無
胡正仁 無
莊國輝 台灣民眾黨
澎湖縣第2選舉區候選人（候選5人、應選3席，☑️代表當選）
李麗美 無
蔡清續 民主進步黨
許育愷 無
吳政杰 無
廖璟華 無
澎湖縣第3選舉區候選人（候選4人、應選2席，☑️代表當選）
許皆詳 無
宋昀芝 無
宋萬富 無
魏睿宏 無
澎湖縣第4選舉區候選人（候選3人、應選1席，☑️代表當選）
許月里 無
李家萱 無
許嘉峻 無
澎湖縣第5選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
陳佩真 無
黃榮焜 無
澎湖縣第6選舉區候選人（候選3人、應選1席，☑️代表當選）
鄭淑卿 無
張仁和 無
夏晨榮 無
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澎湖縣第1選舉區候選人（候選19人、應選11席，☑️代表當選）
吳仁祥 無
顏家康 民主進步黨
蘇育德 民主進步黨
歐松林 無
林柏成 無
呂黃春金 民主進步黨
鄭清發 無
藍凱元 無
陳毓仁 中國國民黨
蘇陳綉色 無
許國政 中國國民黨
張惠雅 無
呂光宇 中國國民黨
陳海山 無
陳慧娟 無
陳偉澄 無
澎莊光大 無
胡正仁 無
莊國輝 台灣民眾黨
澎湖縣第2選舉區候選人（候選5人、應選3席，☑️代表當選）
李麗美 無
蔡清續 民主進步黨
許育愷 無
吳政杰 無
廖璟華 無
澎湖縣第3選舉區候選人（候選4人、應選2席，☑️代表當選）
許皆詳 無
宋昀芝 無
宋萬富 無
魏睿宏 無
澎湖縣第4選舉區候選人（候選3人、應選1席，☑️代表當選）
許月里 無
李家萱 無
許嘉峻 無
澎湖縣第5選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
陳佩真 無
黃榮焜 無
澎湖縣第6選舉區候選人（候選3人、應選1席，☑️代表當選）
鄭淑卿 無
張仁和 無
夏晨榮 無
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