2026基隆市議員選舉最新開票結果陸續出爐，本屆共9個選舉區，將選出區域議員30席，以及平地原住民、山地原住民議員各1席，總計32席，上屆國民黨獲13席、民進黨12席、親民黨2席、無黨籍4席，藍綠均未過半。本屆現任議長童子瑋轉戰市長，8連霸資深議員張芳麗則因過往案件遭中選會取消參選資格，加上基隆市首度增設山地原住民議員席次，成為本次選戰觀察重點。《NOWNEWS今日新聞》將持續更新基隆市議員開票結果，一文掌握各選區當選名單。
基隆市第1選舉區（中正區，候選8人、應選4席，☑️代表當選）
黃紀仁 民進黨
林廷翰 民眾黨
江清容 民進黨
呂美玲 國民黨
林孟泓 無
王珍玨 無
藍敏煌 國民黨
張文彬 無
基隆市第2選舉區（信義區，候選9人、應選5席，☑️代表當選）
韓世昱 國民黨
李程祥 無
陳宜 民進黨
陳軍佐 民進黨
何淑萍 國民黨
林廷奕 無
黃申棟 民眾黨
李嘉濠 無
鄭素禎 親民黨
基隆市第3選舉區（仁愛區，候選4人、應選3席，☑️代表當選）
林杏潔 無
莊傑宇 無
曾維祥 國民黨
鄭文婷 民進黨
基隆市第4選舉區（中山區，候選9人、應選4席，☑️代表當選）
莊敬聖 無
宋瑋莉 國民黨
郭美秀 國民黨
吳巧瀅 民進黨
林祐德 國民黨
李昀靜 無
許孟修 無
施偉政 民進黨
呂承祐 民眾黨
基隆市第5選舉區（安樂區，候選12人、應選7席，☑️代表當選）
黃忠賢 無
黃舒琳 親民黨
吳程澤 台灣基進
秦鉦 國民黨
劉韋巡 民進黨
張之豪 民進黨
李文耀 民眾黨
張家馨 國民黨
吳驊珈 民進黨
黃永翔 無
俞叁發 國民黨
鄭愷玲 國民黨
基隆市第6選舉區（暖暖區，候選5人、應選3席，☑️代表當選）
連恩典 國民黨
莫璦緁 台灣進步黨
蔡長宏 無
朱書昕 民進黨
陳冠羽 無
基隆市第7選舉區（七堵區，候選6人、應選4席，☑️代表當選）
楊秀玉 親民黨
曾怡芳 民進黨
張耿輝 無
陳安淇 無
蔡旺璉 國民黨
戴璟安 無
基隆市第8選舉區（平地原住民，候選2人、應選1席，☑️代表當選）
拔耐．茹妮老王 無
陳明建 無
基隆市第9選舉區（山地原住民，候選4人、應選1席，☑️代表當選）
林崇道 Motu Quyat 無
徐馬政妘 無
高願孝 民進黨
高李茂俊 無
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黃紀仁 民進黨
林廷翰 民眾黨
江清容 民進黨
呂美玲 國民黨
林孟泓 無
王珍玨 無
藍敏煌 國民黨
張文彬 無
基隆市第2選舉區（信義區，候選9人、應選5席，☑️代表當選）
韓世昱 國民黨
李程祥 無
陳宜 民進黨
陳軍佐 民進黨
何淑萍 國民黨
林廷奕 無
黃申棟 民眾黨
李嘉濠 無
鄭素禎 親民黨
基隆市第3選舉區（仁愛區，候選4人、應選3席，☑️代表當選）
林杏潔 無
莊傑宇 無
曾維祥 國民黨
鄭文婷 民進黨
基隆市第4選舉區（中山區，候選9人、應選4席，☑️代表當選）
莊敬聖 無
宋瑋莉 國民黨
郭美秀 國民黨
吳巧瀅 民進黨
林祐德 國民黨
李昀靜 無
許孟修 無
施偉政 民進黨
呂承祐 民眾黨
基隆市第5選舉區（安樂區，候選12人、應選7席，☑️代表當選）
黃忠賢 無
黃舒琳 親民黨
吳程澤 台灣基進
秦鉦 國民黨
劉韋巡 民進黨
張之豪 民進黨
李文耀 民眾黨
張家馨 國民黨
吳驊珈 民進黨
黃永翔 無
俞叁發 國民黨
鄭愷玲 國民黨
基隆市第6選舉區（暖暖區，候選5人、應選3席，☑️代表當選）
連恩典 國民黨
莫璦緁 台灣進步黨
蔡長宏 無
朱書昕 民進黨
陳冠羽 無
基隆市第7選舉區（七堵區，候選6人、應選4席，☑️代表當選）
楊秀玉 親民黨
曾怡芳 民進黨
張耿輝 無
陳安淇 無
蔡旺璉 國民黨
戴璟安 無
基隆市第8選舉區（平地原住民，候選2人、應選1席，☑️代表當選）
拔耐．茹妮老王 無
陳明建 無
基隆市第9選舉區（山地原住民，候選4人、應選1席，☑️代表當選）
林崇道 Motu Quyat 無
徐馬政妘 無
高願孝 民進黨
高李茂俊 無
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