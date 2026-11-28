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基隆市第1選舉區（中正區，候選8人、應選4席，☑️代表當選）

基隆市第2選舉區（信義區，候選9人、應選5席，☑️代表當選）

基隆市第3選舉區（仁愛區，候選4人、應選3席，☑️代表當選）

基隆市第4選舉區（中山區，候選9人、應選4席，☑️代表當選）

基隆市第5選舉區（安樂區，候選12人、應選7席，☑️代表當選）

基隆市第6選舉區（暖暖區，候選5人、應選3席，☑️代表當選）

基隆市第7選舉區（七堵區，候選6人、應選4席，☑️代表當選）

基隆市第8選舉區（平地原住民，候選2人、應選1席，☑️代表當選）

基隆市第9選舉區（山地原住民，候選4人、應選1席，☑️代表當選）

2026基隆市議員選舉最新開票結果陸續出爐，本屆共9個選舉區，將選出區域議員30席，以及平地原住民、山地原住民議員各1席，總計32席，上屆國民黨獲13席、民進黨12席、親民黨2席、無黨籍4席，藍綠均未過半。本屆現任議長童子瑋轉戰市長，8連霸資深議員張芳麗則因過往案件遭中選會取消參選資格，加上基隆市首度增設山地原住民議員席次，成為本次選戰觀察重點。《NOWNEWS今日新聞》將持續更新基隆市議員開票結果，一文掌握各選區當選名單。黃紀仁 民進黨林廷翰 民眾黨江清容 民進黨呂美玲 國民黨林孟泓 無王珍玨 無藍敏煌 國民黨張文彬 無韓世昱 國民黨李程祥 無陳宜 民進黨陳軍佐 民進黨何淑萍 國民黨林廷奕 無黃申棟 民眾黨李嘉濠 無鄭素禎 親民黨林杏潔 無莊傑宇 無曾維祥 國民黨鄭文婷 民進黨莊敬聖 無宋瑋莉 國民黨郭美秀 國民黨吳巧瀅 民進黨林祐德 國民黨李昀靜 無許孟修 無施偉政 民進黨呂承祐 民眾黨黃忠賢 無黃舒琳 親民黨吳程澤 台灣基進秦鉦 國民黨劉韋巡 民進黨張之豪 民進黨李文耀 民眾黨張家馨 國民黨吳驊珈 民進黨黃永翔 無俞叁發 國民黨鄭愷玲 國民黨連恩典 國民黨莫璦緁 台灣進步黨蔡長宏 無朱書昕 民進黨陳冠羽 無楊秀玉 親民黨曾怡芳 民進黨張耿輝 無陳安淇 無蔡旺璉 國民黨戴璟安 無拔耐．茹妮老王 無陳明建 無林崇道 Motu Quyat 無徐馬政妘 無高願孝 民進黨高李茂俊 無