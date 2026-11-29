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黃揚明揭台中翻盤關鍵：「洋流外溢」牽動投票率

藍白合作不夠緊密！黃揚明：傅崐萁也可能造成傷害

2026年九合一選舉結果陸續揭曉，六都呈現藍綠各拿3席的局面，其中台中市長選戰結果格外受到關注，民進黨候選人何欣純擊敗國民黨候選人江啟臣，政權瞬間由藍翻綠。對此，政治評論員黃揚明分析，江啟臣落敗的3大原因包括洋流外溢、選戰策略過於佛系，以及小草對他有疑慮，甚至也牽扯出國民黨立法院黨團總召傅崐萁，都是影響選情的關鍵。黃揚明在《NOWNEWS今日新聞》自製節目《鄉民大學問》中透露，選前一週，台中已有不少藍營人士反映江啟臣選情告急，希望媒體也能多關注戰況，但當時外界焦點仍集中在雙北；他也提到，根據掌握到的選前資訊，何欣純在封關前民調一度領先超過10個百分點，儘管江啟臣最終未能勝出，但開票結果與綠營原先預期相比，已經追回部分差距。黃揚明認為，台中選情易受到全國性政治氛圍影響，他回顧2014年九合一選舉，當時台北市長選戰受到高度關注，但台中投票率反而居全國之冠，最終民進黨候選人林佳龍擊敗尋求連任的胡志強；2018年韓流席捲全台，高雄市投票高達七成三，台中也受到全國政治氛圍帶動，投票率是六都第二高，約六成八左右。黃揚明直言，台中的選民結構並不能單純以藍綠基本盤判斷，當全國性議題發酵時，台中容易「共感」；而這次投票率增加，他認為主要受到洋流外溢、小水滴返鄉投票效應影響，對江啟臣形成壓力。他並提到，江啟臣在選前民調中，連在地支持者及返鄉投票族群都已出現落後情況，顯示選情並非外界想像中的穩定。黃揚明進一步指出，第二個原因是江啟臣選戰打法相對保守，沒有積極發動攻勢，也沒有在最後階段強力向支持者告急，整體呈現較為穩健、佛系的選戰風格。尤其選前最後兩週，國民黨在各地主打光電議題，從台北、新北、台南、高雄到桃園，都圍繞光電及相關爭議進行攻防，但台中卻沒有加入這波議題連線，讓黃揚明認為，江啟臣未能充分掌握全國性的選戰攻防節奏。至於第三個原因，黃揚明表示，台中藍白合作並不夠緊密。他以選戰最後階段為例，提到有國民黨立委原本要協助台中市議員候選人掃街，卻遭到婉拒，顯示藍白陣營並未形成充分合作的局面；此外，江啟臣也沒有完全化解雙方之間的疑慮，可能讓部分小草對合作仍有所保留，進而影響整體選戰氣勢。黃揚明也提到，傅崐萁可能是江啟臣選情受到影響的另一個原因。他指出，選戰期間，綠營持續將江啟臣與傅崐萁連結，並操作「江啟臣若當選，未來立法院副院長可能成為傅崐萁」等說法，將其與國民黨立法院黨團運作及政治路線掛鉤，這類攻防也可能對江啟臣造成傷害。