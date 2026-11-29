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彰化縣長、議員當選名單

▲彰化縣長由民進黨籍陳素月獲得超過30萬票勝出。（圖／陳素月臉書）

南投縣長、議員當選名單

▲南投縣長由國民黨籍許淑華勝出連任成功。（圖／翻攝自臉書）

雲林縣長、議員當選名單

▲張嘉郡宣布將依選罷法申請驗票。（圖／張嘉郡臉書）

2026年九合一地方公職人員選舉於昨（28）日落幕，各縣市長及議員選舉結果陸續出爐。《NOWNEWS今日新聞》整理彰化縣、南投縣及雲林縣的開票結果，彙整各選區議員當選名單與政黨席次變化，帶讀者一次掌握地方議會最新政治版圖。其中，彰化縣、雲林縣長選舉均由民進黨候選人勝出，但議會席次分布仍呈現不同樣貌，彰化縣由國民黨維持最大黨地位，雲林縣則以無黨籍議員席次最多。雲林縣長部分，國民黨籍張嘉郡也將申請驗票。彰化縣長當選人：由民進黨籍陳素月勝出，得票數300,929票，得票率46.24％。彰化縣議員各選區當選名單：第一選區，應選12席當選名單：林世賢（民進黨）、楊子賢（民進黨）、林世明（民進黨）、許雅琳（民進黨）、許原龍（國民黨）、温芝樺（國民黨）、吳韋達（民眾黨）、李成濟（民進黨）、顧勝敏（國民黨）、謝宗樺（無黨籍）、白玉如（國民黨）、黃千宴（國民黨）。第二選區，應選7席當選名單：藍駿宇（民進黨）、許志宏（國民黨）、郭燕陵（無黨籍）、凃淑媚（國民黨）、林英嘉（無黨籍）、王信筌（國民黨）、蔣煙燈（民進黨）。第三選區，應選6席當選名單：蘇智弦（民眾黨）、周君綾（民進黨）、林小琪（國民黨）、林明鴻（無黨籍）、鍾雅茹（國民黨）、林宗翰（無黨籍）。第四選區，應選9席當選名單：游筑凱（國民黨）、陳秋蓉（民進黨）、張愉婕（國民黨）、張欣倩（民進黨）、賴澤民（民進黨）、詹雅婷（無黨籍）、曹嘉豪（國民黨）、張雪如（民眾黨）、張詠勝（國民黨）。第五選區，應選5席當選名單：劉珊伶（民進黨）、許文萍（無黨籍）、陳玉姫（國民黨）、黃佳惠（國民黨）、張春洋（無黨籍）。第六選區，應選4席當選名單：蕭妤亘（國民黨）、鄭俊雄（國民黨）、詹琬惠（民進黨）、彭世和（國民黨）。第七選區，應選5席當選名單：李俊諭（民進黨）、謝典霖（國民黨）、杜懿彩（無黨籍）、李浩誠（國民黨）、劉淑芳（國民黨）。第八選區，應選5席當選名單：曾温泉（國民黨）、洪子超（民進黨）、張國棟（國民黨）、洪騰明（民進黨）、吳淑娟（無黨籍）。第九選區（平地原住民），應選1席當選名單：陳榮妹（國民黨）。第十選區（山地原住民），應選1席當選名單：張瑋婷（國民黨）。彰化縣議會本屆應選55席，開票結果由國民黨取得26席、民進黨16席、無黨籍10席、民眾黨3席。國民黨仍是議會最大黨，席次明顯多於民進黨。縣長選舉方面，民進黨籍陳素月勝出，與議會席次由國民黨居首形成不同的政黨分布，也延續了彰化縣長選舉長達30多年來的政黨輪替魔咒。南投縣長當選人：由國民黨籍許淑華勝出，獲得169,905票，得票率62.50％，順利連任。南投縣長當選人：許淑華（國民黨），得票數169,905票，得票率62.50％。南投縣議員各選區當選名單：第一選區（南投市、名間鄉），應選10席當選名單：賴燕雪（民進黨）、陳聰鑑（無黨籍）、林儒暘（國民黨）、張婉慈（無黨籍）、張秀枝（無黨籍）、簡千翔（無黨籍）、吳棋楠（民進黨）、洪明科（無黨籍）、林憶如（國民黨）、宋懷琳（國民黨）。第二選區（草屯鎮、中寮鄉），應選9席當選名單：林昆熠（國民黨）、蔡銘軒（民進黨）、簡峻庭（無黨籍）、李洲忠（國民黨）、林友友（無黨籍）、洪巧娟（民進黨）、洪宗呈（無黨籍）、張至順（無黨籍）、廖梓佑（無黨籍）。第三選區（集集鎮、水里鄉、魚池鄉、信義鄉），應選3席當選名單：蕭志全（無黨籍）、王秋淑（民進黨）、黃春麟（國民黨）。第四選區（竹山鎮、鹿谷鄉），應選5席當選名單：劉子維（國民黨）、陳玉鈴（民進黨）、何勝豐（無黨籍）、林哲生（無黨籍）、蔡易呈（國民黨）。第五選區（埔里鎮、國姓鄉、仁愛鄉），應選7席當選名單：羅俞欣（國民黨）、林奕辰（無黨籍）、黃國裕（國民黨）、陳宜君（民進黨）、戴世詮（無黨籍）、林芳伃（國民黨）、廖崑堯（民進黨）。第六選區（平地原住民），應選1席當選名單：石慶龍（無黨籍）。第七選區（山地原住民），應選1席當選名單：全文才（國民黨）。第八選區（山地原住民），應選1席當選名單：林庭秝（國民黨）。南投縣議會本屆共37席，無黨籍議員取得16席，為席次最多的群體；國民黨取得13席，民進黨取得8席。與2022年相比，國民黨及民進黨席次均維持不變，無黨籍由15席增加至16席，民眾黨則由上屆1席減少至本屆0席。縣長選舉方面，許淑華以超過6成得票率成功連任，縣長與議會的政黨席次分布則呈現不同結構，未來縣府與議會間的協調及議案推動，仍值得關注。雲林縣長選舉競爭激烈，民進黨籍劉建國獲得178,357票，得票率49.21％，國民黨籍張嘉郡則獲得178,184票，得票率49.16％，雙方僅相差173票。劉建國目前取得較多選票，被中選會標註當選，但張嘉郡已提出驗票要求。雲林縣長開票結果：劉建國（民進黨），得票數178,357票，得票率49.21％。張嘉郡（國民黨），得票數178,184票，得票率49.16％。雲林縣議員各選區當選名單：第一選區（斗六市、林內鄉、莿桐鄉）當選名單：黃勝志（國民黨）、曾博鴻（無）、陳永修（國民黨）、鍾明馨（無）、林岳璋（無）、陳芳盈（國民黨）、林靖冠（民進黨）、林群力（民進黨）、廖郁賢（民進黨）、江文登（民進黨）。第二選區（斗南鎮、古坑鄉、大埤鄉）當選名單：高明達（民進黨）、林森寳（無）、賴明源（無）、張庭綺（民進黨）、洪惠玲（無）、王秋足（國民黨）。第三選區（虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉、褒忠鄉）當選名單：黃美瑤（無）、蔡明水（無）、陳俊龍（無）、李明明（民進黨）、沈昱霆（無）、王鈺齊（無）、陳乙辰（民眾黨）、黃凱（無）、林文彬（民進黨）。第四選區（西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉）當選名單：楊智凱（無）、王裔迪（民進黨）、李明哲（國民黨）、游淑雲（無）、廖偉晴（國民黨）、洪如萍（民進黨）。第五選區（麥寮鄉、台西鄉、東勢鄉、四湖鄉）當選名單：蘇國誼（無）、郭佩瑄（民進黨）、蔡梨美、吳蕙蘭（無）、吳宗典（無）、林宜豊（民眾黨）、林建鴻（國民黨）。第六選區（北港鎮、水林鄉、口湖鄉）當選名單：蔡岳儒（民進黨）、蔡孟真（民進黨）、陳定鈞（無）、王新堯（無）、黃文祥（無）。第七選區（平地原住民）當選名單：呂佶娜（Anis．Wuhsin，國民黨）。第八選區（山地原住民）當選名單：蔡嘉峻（Pisaw Hakaw，無黨籍）。雲林縣議會本屆席次分布以無黨籍議員最多，共取得22席；民進黨取得13席、國民黨8席、民眾黨2席。由於沒有單一政黨取得過半席次，未來議會運作及重大議案審議，仍須仰賴跨黨派協調。縣長選舉方面，劉建國與張嘉郡票數僅差173票，張嘉郡已提出驗票要求，後續結果仍受關注。