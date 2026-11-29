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2026選舉最大遺珠是誰？選民答案超意外：到底怎麼輸的

▲2026九合一大選，全台縣市長政黨分布一覽。（圖／NOWNEWS社群中心製）

▲謝龍介在本次台南市長選舉中落敗，雖然二度挑戰市長失利，但與2022年得票數增加了56,367票。（圖／謝龍介辦公室提供）

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩最終仍惜敗對手民進黨賴瑞隆，但得票數破了自己4年前的紀錄，67萬票拿下45%。（圖／柯志恩競辦提供）

蘇巧慧也被點名！105萬票落敗「贏過2010年蔡英文」

▲蘇巧慧在本屆新北市長選舉中以高票105萬落敗，其票數超越2010年蔡英文參選新北市長的100萬4,900票。（圖／攝影中心）

2026九合一選舉已於昨（28）日正式落幕，根據中選會開票結果統計，全台22縣市首長選舉中國民黨當選11席、民進黨10席、無黨籍1席，各地選戰落幕後，就有民眾好奇發問「本屆最大遺珠是誰？」意外引來大票選民點名「國民黨台南市長候選人謝龍介、高雄市長候選人柯志恩，以及民進黨新北市長候選人蘇巧慧呼聲最高」3人，感嘆「到底怎麼輸的」。2026九合一選舉結果揭曉，全台22縣市長選舉中，國民黨拿下11縣市、民進黨拿下10縣市，無黨籍則拿下1市；地方議員部分，全台919席議員中，國民黨以344席居冠，民進黨則拿下309席，民眾黨則拿下34席。昨日開票結果曝光後，就有網友在Threads好奇發問「本屆最大遺珠是誰？」短短一句話引來各方支持者留言，其中，「謝龍介到底怎麼輸的」、「龍介仙一直是我心中最欣賞的政治人物，真的很心疼」、「柯志恩，從辯論看出來她很有內容」、「柯志恩，到底怎麼輸的」，至截稿為止，留言最高讚數來到1.1萬。據了解，謝龍介在本次台南市長選舉中獲得444,098票，得票率 44.70%，輸給民進黨候選人陳亭妃521,419 票，雖然二度挑戰市長失利，但與2022年得票數增加了56,367票；柯志恩同樣二度挑戰高雄市長失利，其在今年高雄市長選舉中獲得670,728票，敗給民進黨候選人賴瑞隆774,882票，但票數比2022年參選多了14.1萬票。值得一提的是，也有，認為「巧慧是真的沒想到…」、「真要論『最大遺珠』那一定是蘇巧慧。」、「我也覺得是蘇巧慧，我真的不理解為什麼蘇巧慧選不贏」。蘇巧慧在本屆新北市長選舉中對上國民黨候選人李四川，最終以105萬票敗給李四川112萬票，雙方差距達6萬4925票，雖然蘇巧慧未當選，但得票數突破百萬，更超越2010年蔡英文參選新北市長的100萬4,900票，並翻轉樹林、鶯歌、三重、蘆洲、板橋等12個行政區。除了上述3人以外，其他候選人也被點名，像是沈伯洋、童子瑋、江啟臣、鍾小平等人，「童子瑋.....對手誇張成這樣竟然還輸」、「Puma沒有輸」、「吳品叡，有那麼幾次差點翻轉，結果還是輸了」、「唐新民、蕭告也都可惜」。