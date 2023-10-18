賴佩霞拍戲拍到選副總統　韓《造后者》導演吳鎮錫錯愕：開玩笑吧

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吳鎮錫認為全劇最不合理的地方，是人權律師吳景淑為了保護昔日婦女勞工聯盟的夥伴，退出首爾市長選舉，吳鎮錫說：「老實說，真實世界裡這種政治人物屬於非現實，但是觀眾看劇下來是可以認可的，除了追求真實，我們還要貼近人性，讓角色的個性更凸顯，其實戲裡也是有採樣韓國真實的故事。」即使人物太理想化，吳鎮錫表示劇情的核心思想不能變，「我不是對政治狂熱的人，但是我堅持一個原則，正確的事就是正確的，惡人不可以擁有權力。」
在Netflix這樣的OTT平台播出，節奏勢必得緊湊，《造后者》第1集以超級公關黃導譆幫霸凌員工的財閥千金洗白，看主角怎麼走上幕僚之路，吳鎮錫也分享不同的戲劇題材有不同的剪接手法，「怎麼構成故事很重要，職場我們會用故事線去包裝角色，浪漫喜劇的話反而會把重點放在人物。」
被問到《造后者》有沒有可能拍第2季？吳鎮錫說：「其實要看Netflix怎麼決定，第2季的關鍵要看演員跟製作方，對我來說，當然我是希望製作第2季的，但是並非我能掌控，我也是再等待。」談到自己的下一步，吳鎮錫表示收到很多劇本提案，他最有興趣的是韓國傳統妖怪的時代劇，這與過去導演的作品風格截然不同，「我可能選擇它來製作。」
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