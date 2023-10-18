賴佩霞拍戲拍到選副總統　韓《造后者》導演吳鎮錫錯愕：開玩笑吧

▲韓劇《造后者》導演吳鎮錫驚訝《人選之人—造浪者》賴佩霞真的去選副總統。（圖／三立提供）
▲韓劇《造后者》導演吳鎮錫驚訝《人選之人—造浪者》賴佩霞真的去選副總統。（圖／三立提供）

記者羅凌筠／台北報導

第58屆金鐘獎國際工作坊今（18）日舉行，韓劇《造后者》導演吳鎮錫與《人選之人—造浪者》製作人林昱伶進行對談，被問到《人選》推出續集的可能性？林昱伶笑指賴佩霞參選總統大選，已經等於「第2季演完了」，乾脆直接拍第3季，吳鎮錫得知台灣演員跨界從政非常錯愕，他笑說：「昨晚吃飯的時候聽到這件事，真的有點驚慌，我以為是第1次見面緩和氛圍閒聊，結果講的話題讓我很驚訝，你們是開玩笑的嗎？」

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▲導演吳鎮錫形容韓劇《造后者》劇本是給金喜愛的情書。（圖／三立提供）
▲導演吳鎮錫形容韓劇《造后者》劇本是給金喜愛的情書。（圖／三立提供）
《造后者》有金喜愛、文素利、敍梨淑3個重量級女演員飆戲，被問到怎麼請到耀眼的卡司組合？吳鎮錫說：「選角是最艱難的，她們非常有名，請到這些人非常困難，我是遇到演員之後闡述作品多麼有趣、演出會多麼有意義，用情感出發是常見的手法，腳本像是導演向演員發出的情書，也有人與演員見面用眼淚說服，以腳本而言，情書寫的好是編劇的功勞，金喜愛願意合作，我們很榮幸。」

▲韓劇《造后者》導演吳鎮錫（右）與《人選之人—造浪者》製作人林昱伶對談。（圖／三立提供）
▲韓劇《造后者》導演吳鎮錫（右）與《人選之人—造浪者》製作人林昱伶對談。（圖／三立提供）
吳鎮錫認為全劇最不合理的地方，是人權律師吳景淑為了保護昔日婦女勞工聯盟的夥伴，退出首爾市長選舉，吳鎮錫說：「老實說，真實世界裡這種政治人物屬於非現實，但是觀眾看劇下來是可以認可的，除了追求真實，我們還要貼近人性，讓角色的個性更凸顯，其實戲裡也是有採樣韓國真實的故事。」即使人物太理想化，吳鎮錫表示劇情的核心思想不能變，「我不是對政治狂熱的人，但是我堅持一個原則，正確的事就是正確的，惡人不可以擁有權力。」

在Netflix這樣的OTT平台播出，節奏勢必得緊湊，《造后者》第1集以超級公關黃導譆幫霸凌員工的財閥千金洗白，看主角怎麼走上幕僚之路，吳鎮錫也分享不同的戲劇題材有不同的剪接手法，「怎麼構成故事很重要，職場我們會用故事線去包裝角色，浪漫喜劇的話反而會把重點放在人物。」

被問到《造后者》有沒有可能拍第2季？吳鎮錫說：「其實要看Netflix怎麼決定，第2季的關鍵要看演員跟製作方，對我來說，當然我是希望製作第2季的，但是並非我能掌控，我也是再等待。」談到自己的下一步，吳鎮錫表示收到很多劇本提案，他最有興趣的是韓國傳統妖怪的時代劇，這與過去導演的作品風格截然不同，「我可能選擇它來製作。」

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