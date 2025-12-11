不要以為不碰甜食就不會確診糖尿病！一名原本血糖控制良好的患者，近日回診時，糖化血色素（HbA1c）從6.2%上升到7.2%，如果長時間8至12週都是這個數字，就會是確診糖尿病的數值，但經過醫生詢問之後，病患表示並未攝取任何含糖飲料、甜食、加工食品、水果等，沒想到醫師突然靈光一閃詢問：「你最近是不是吃很多滷的東西？」病患這才尷尬承認，原來滷製品當中的高糖分，對血糖管理也是相當不利的！
沒喝手搖、甜食確診糖尿病！醫師問1題抓包「隱藏兇手」
神經內科醫師林邵臻在臉書上分享案例，表示一名血糖控制穩定的病人，糖化血色素從6.2％上升到7.2％；低密度脂蛋白上升到120，但因為不良的飲食習慣全都被病患否決，林醫師突然靈光一閃詢問：「最近是不是吃很多滷的東西？」
病患聽到則回答：「我最近滷了很多牛肉」；林醫師接著詢問：「該不會是滷一大鍋，重複吃了很多天吧？」接著病人就尷尬地笑著，林醫師這才確定造成該病患血糖上升的「隱藏兇手」就是那一大鍋重複加熱的滷味。
滷味、滷製品有高糖分風險！反覆加熱也可能吃進致癌物
林醫師說，傳統滷汁常加入冰糖、紅糖等，也因此導致滷味、滷製品可能含有較高糖分，如果經常吃這類食品，對於血糖控制不佳、已有胰島素阻抗、糖尿病或肥胖風險的人來說，可能導致血糖不穩、血糖波動增加，以及「胰島素阻抗惡化」的風險，如果把滷汁（特別是有加糖的那種）當作常態飲食，搭配高澱粉主食或頻繁食用，對血糖管理都是很不利的。
林醫師也提到，有研究指出，當含油脂與肉類的滷汁反覆加熱時，會生成所謂的膽固醇氧化產物（COPs, cholesterol oxidation products），這些COPs在動物實驗中曾顯示有致癌性風險，若滷汁中含肉類（特別是紅肉或高油脂肉類）經長時間、高溫滷煮除了COPs，還會產生雜環胺（Heterocyclic amines, HCAs），也同樣是被認為與人類某些癌症風險上升有關的致癌物。
林醫師總結，滷汁本身通常含高油脂、高鹽分、高熱量，若經常吃、量又大，對心血管、腎臟、血壓以及血脂等慢性病都比較不利；每次滷煮會讓滷汁中脂肪、肉質中的膽固醇、蛋白質在高溫下產生氧化、分解或重組，可能生成對身體不利的化合物。雖然滷製品很好吃，但還是要適量，也建議不要再用同一個鍋子一直重複加熱哦！
資料來源：品心診所-神經內科林邵臻醫師-在角落聽見身體和神經的聲音
