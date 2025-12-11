我是廣告 請繼續往下閱讀

沒喝手搖、甜食確診糖尿病！醫師問1題抓包「隱藏兇手」

林醫師突然靈光一閃詢問：「最近是不是吃很多滷的東西？」

病患聽到則回答：「我最近滷了很多牛肉」；林醫師接著詢問：「該不會是滷一大鍋，重複吃了很多天吧？」接著病人就尷尬地笑著

▲該病患就是自己滷了一大鍋的滷味狂嗑，才造成糖化血色素（HbA1c）從6.2%上升到7.2%。（示意圖／讀者提供）

滷味、滷製品有高糖分風險！反覆加熱也可能吃進致癌物

傳統滷汁常加入冰糖、紅糖等，也因此導致滷味、滷製品可能含有較高糖分

如果把滷汁（特別是有加糖的那種）當作常態飲食，搭配高澱粉主食或頻繁食用，對血糖管理都是很不利的。

這些COPs在動物實驗中曾顯示有致癌性風險

高溫滷煮除了COPs，還會產生雜環胺（Heterocyclic amines, HCAs）