有「全台最難預約吃到飽餐廳」稱號的「島語」，前（2023）年於台北漢來飯店內開設首家分店，後今年8月再開高雄店，如今三號店、即進駐桃園台茂購物中心的桃園台茂店，漢來美食宣布，將於12月29日正式開幕。並將於今（11）日上午11:00開放2026年2月底前的訂位，訂位平台一樣在inline。另外，島語也將再拓店，預計有台中漢神洲際購物廣場分店、大巨蛋內分店，都要到明年才會開幕。
餐飲集團「漢來美食」前年創設了被稱為「漢來海港升級版」的「島語」，至今即便已經有兩家分店，依舊是一位難求的人氣名店，上訂位平台inline查詢，幾乎很難看到兩家分店有空位釋出。
漢來美食表示，「島語桃園台茂店」確定要在12月29日將正式開幕，並將於今（11）日11：00開放訂位，可預約2025年12月29日～2026年2月28日之座位。其中2026年春節檔期的座位，則將於2026年1月6日開放。漢來美食也補充說明，桃園店同樣也有下午餐，但是會於2026年1月9日開始供應。訂位平台一樣在inline，並將有預約專線：03-286-8081 。
🟡「島語」標榜九大主題餐檯 ，必吃菜色快速盤點：
島語主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等九大餐區，且每座主題餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，談到造訪「島語」必吃菜色，許多人總是先衝澎湃的生猛海鮮，包含藍鑽蝦、香箱蟹等當令螃蟹，還有冰鎮松葉蟹腳等。
而「島語」的生魚片強調每日從台東成功漁港新鮮直送各式現流漁獲，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司等。燒烤區菜色也值得一嘗，像是用琴酒噴燒的生蠔燒，也會看見有蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛、醬燒雞腿等輪番上陣，還有假日晚餐另送每人半隻現烤活龍蝦。
🟡「島語」桃園台茂店開幕日與訂位攻略：
地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6F
正式開幕日： 12月29日（週一）
開放訂位時間： 12月11日（週四）上午 11:00 起
訂位平台： Inline 線上訂位 ＋電話預約：03-286-8081
可預約區間： 2025年12月29日 ～ 2026年2月28日
特別注意事項：
一、2026年農曆春節座位將於 2026年1月6日 開放預訂。
二、桃園店雖有下午餐，但將於 2026年1月9日 才開始供應。
三、除夕、初二恕無開放線上預訂，僅開放現場訂位與電話訂位。電話：03-286-8081 (服務時間11:00~19:00)
四、現場訂位目前暫不開放，預計於2025年12月29日起提供服務
預約規則：
一、用餐人數8位(含)以上請來電預約。
每人每月訂位上限為 2 組（電話預約、線上訂位、EZ 訂位共同計算），同一姓名訂位若超過上限將被取消。
二、除官網通路及合作夥伴 EZTable 外，本餐廳並未授權或委託任何訂位平台、社群代為銷售座位。為維護訂位公平並杜絕黃牛，恕不接受訂位後更改訂位姓名及電話資訊，亦不接受一組訂位拆分多組。一經發現有轉讓或買賣訂位之情事，將即刻取消該名訂位者之訂位／用餐資格，已訂座位將取消並返還訂金。特此再度提醒消費者請勿透過任何方式向他人購買座位，以免影響您的權益。
三、為維護各位貴賓之訂位權益，預約採「訂位支付訂金」之方式，預約後將發送「訂金付款簡訊」至訂位電話，逾期未付將自動取消訂位，敬請見諒。
訂金收費標準
一、每位成人酌收訂金500元，所支付之訂金可折抵當日消費，並於消費當日開立訂金之發票。
二、訂位日為8日後（含第8日）者，訂金需於7日內支付完成，如未完成付款，訂位將會自動取消。例如：若於10月1日預訂，需在10月7日結束前完成付款。
三、訂位日為1至7日內（含第7日）者，訂金需於訂位日2日內支付完成，如未完成付款，訂位將會自動取消。
例:若於10月1日預訂，需在10月2日結束前完成付款。
用餐時段：
午餐：11:30~14:00
下午餐：14:30~17:00
晚餐：18:00~21:30
餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
必吃亮點菜色：
包含松葉蟹、龍蝦帝王蟹湯、溫生蠔、法國田螺、烤肋眼牛排、煎干貝、片皮鴨、鮑魚燒賣等。
添好運吃到飽12月也有 全台限定兩家
添好運表示，台中JMall店、高雄富民店同步2025年年底的12月再推出100分鐘點心放題活動！香港「添好運」以港式點心與粵菜料理聞名，2010年至2021年連續12年獲得《米其林指南》一星肯定；2014年進駐台灣深受消費者喜愛。今年「添好運」推出「100分鐘點心放題」吃到飽活動，叫好又叫座！12月「港點吃到飽」壓軸最終場即日起開放訂位。
◾️店家資訊：
添好運「台中JMall店」100分鐘點心放題
時間：12/1至12/31（平日限定）14:00-15:40、16:00-17:40
地點：台中市西屯區台灣大道四段1038號1樓
訂位：每時段限量40位
添好運「高雄富民店」100分鐘點心放題
時間：12/1至12/31（不限平假日）14:00-15:40、15:30-17:10
地點：高雄市左營區富民路357號1樓
訂位：每時段限量40位
提醒大家，每日限量席次，「一個月內」開放預訂，不開放現場候位；訂位保留5分鐘，逾時不候；優惠不併用；活動不可使用任何禮券或折扣券；詳細資訊請見店內公告。
資料來源：島語、漢來美食、添好運
添好運吃到飽12月也有 全台限定兩家
添好運表示，台中JMall店、高雄富民店同步2025年年底的12月再推出100分鐘點心放題活動！香港「添好運」以港式點心與粵菜料理聞名，2010年至2021年連續12年獲得《米其林指南》一星肯定；2014年進駐台灣深受消費者喜愛。今年「添好運」推出「100分鐘點心放題」吃到飽活動，叫好又叫座！12月「港點吃到飽」壓軸最終場即日起開放訂位。
◾️店家資訊：
添好運「台中JMall店」100分鐘點心放題
時間：12/1至12/31（平日限定）14:00-15:40、16:00-17:40
地點：台中市西屯區台灣大道四段1038號1樓
訂位：每時段限量40位
添好運「高雄富民店」100分鐘點心放題
時間：12/1至12/31（不限平假日）14:00-15:40、15:30-17:10
地點：高雄市左營區富民路357號1樓
訂位：每時段限量40位
提醒大家，每日限量席次，「一個月內」開放預訂，不開放現場候位；訂位保留5分鐘，逾時不候；優惠不併用；活動不可使用任何禮券或折扣券；詳細資訊請見店內公告。
資料來源：島語、漢來美食、添好運
